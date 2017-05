La Corporation de gestion récréotouristique de Matane remplacera les jeux du parc multirécréatif







Le gouvernement du Canada soutient le projet communautaire de l'organisme du Bas-Saint-Laurent

MATANE, QC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de la Corporation de gestion récréotouristique de Matane, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Rémi Massé, député d'Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que la Corporation de gestion récréotouristique de Matane se voit accorder une aide financière de 41 220 $, sous forme de contribution non remboursable, pour remplacer les modules de jeux du parc multirécréatif.

Créée en 2002, la Corporation de gestion récréotouristique de Matane est un organisme à but non lucratif responsable de gérer des installations à vocation sportive, culturelle ou éducative dans la ville de Matane. Le Camping de la rivière Matane, le Parc des Îles, le Parc multirécréatif BSL (planchodrome et patinoire) et le centre de ski Mont-Castor font partie du parc immobilier géré par la Corporation. Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) permettront le remplacement des modules de jeux désuets du parc de la municipalité.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« La Corporation de gestion récréotouristique de Matane fait un travail remarquable pour l'entretien et le développement de nombreux équipements récréatifs de la ville. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer son projet, qui permettra aux citoyens de Matane de bénéficier d'un parc multirécréatif moderne. »

Rémi Massé, député d'Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia

« Le gouvernement du Canada, par l'entremise du PIC150, appuie les projets d'organismes qui, comme celui de la Corporation de gestion récréotouristique de Matane, mobilisent et unissent, mais aussi, de façon générale, stimulent l'activité économique au pays. Or les infrastructures communautaires et récréatives comme le parc multirécréatif de Matane, contribuent à augmenter la qualité de vie et à créer des espaces de rencontres. Somme toute, aujourd'hui, comme il y a 150 ans, aller à la rencontre de l'autre nous enrichit tous. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Les membres du conseil d'administration de la Corporation de gestion récréotouristique de Matane sont heureux du soutien du gouvernement du Canada par l'entremise du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 à l'amélioration des infrastructures de notre Parc multirécréatif BSL. Cette aide nous permet de prouver à la jeunesse de la Matanie qu'elle est importante pour un organisme comme le nôtre et aussi reconnue et supportée par les représentants qui gouvernent notre pays. »

Andrée Métivier, présidente du conseil d'administration, Corporation de gestion récréotouristique de Matane

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 15:00 et diffusé par :