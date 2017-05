Soutien à la commercialisation du logiciel FranchiseBlast au Canada et à l'étranger







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière à l'entreprise Logiciel LavaBlast de Gatineau

GATINEAU, QC, le 24 mai 2017 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises doivent pouvoir compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser. En ce sens, le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités.

Le député de Gatineau, Steven MacKinnon, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, que Logiciel LavaBlast inc. se voit accorder une aide financière totalisant 500 000 $. Une contribution remboursable de 250 000 $ lui est octroyée par DEC pour soutenir les activités de commercialisation de sa solution technologique pour franchiseurs et franchisés au Canada et à l'extérieur du pays. Pour sa part, le Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI-CNRC) lui a consenti une contribution non remboursable pouvant atteindre 250 000 $ pour la poursuite de ses activités de R&D visant à développer davantage ses solutions logicielles.

Créée en 2007, Logiciel LavaBlast (en anglais seulement) est une entreprise technologique ayant travaillé pendant plusieurs années au développement de sa solution logicielle en collaboration avec le PARI. En 2013, la solution de gestion des activités de franchise, FranchiseBlast, est lancée à grande échelle. Cette solution logicielle évolue ensuite vers une solution d'audits de franchise axée sur l'amélioration continue de la performance. LavaBlast poursuit toujours l'avancée technologique de FranchiseBlast avec deux projets de R&D. Les fonds consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC permettront à Logiciel LavaBlast d'accroître de façon significative les ventes de l'entreprise et conséquemment, les emplois y étant reliés.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« En investissant dans la commercialisation de la solution technologique de Logiciel LavaBlast, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à prendre de l'expansion, à innover et à exporter leurs produits afin qu'elles puissent créer des emplois de qualité et assurer ainsi la prospérité de l'économie canadienne. »

Steven MacKinnon, député de Gatineau

« Afin d'accroître la qualité et d'améliorer l'incidence de nos programmes à l'appui de l'innovation, il est primordial pour le gouvernement du Canada de soutenir la recherche scientifique et l'entrepreneuriat. C'est à titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique que je suis fier de contribuer à la croissance d'une entreprise comme Logiciel LavaBlast, dont le projet mènera à la création de nouveaux emplois dans la région de Gatineau. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

