Plus de 8,8 M$ pour la rénovation des écoles de la région de Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine







Le ministre Sébastien Proulx lance la saison des travaux de l'été 2017

L'ÉTANG-DU-NORD, QC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Des investissements gouvernementaux totalisant plus de 8,8 millions de dollars seront réalisés au cours de l'année 2017 par les commissions scolaires de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine pour assurer le maintien en bon état et la réhabilitation de leurs écoles. Plus de 100 projets seront effectués grâce aux sommes accordées par le Gouvernement du Québec.

M. Germain Chevarie, député des Îles-de-la-Madeleine, en a fait l'annonce au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, à l'école Saint-Pierre, à L'Étang-du-Nord.

Dans le cadre des mesures régulières et additionnelles de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien pour l'année scolaire 2016-2017, des enveloppes budgétaires ont été allouées à chacune des commissions scolaires francophones et anglophones du Québec. Le montant global

de 655 millions de dollars pour 2017 destiné à l'ensemble du Québec représente une hausse de plus de 78 % par rapport aux investissements effectués l'an dernier dans le cadre de ces mesures.

Les investissements prévus permettront aux commissions scolaires des Chic-Chocs, des Îles, Eastern Shores et René-Lévesque d'effectuer 106 projets de rénovation ou d'entretien des bâtiments scolaires. La rénovation et l'entretien du parc immobilier scolaire comprennent divers travaux tels que la mise aux normes de bâtiments; la réfection de toitures; le remplacement de portes, de fenêtres et d'installations sanitaires; et l'amélioration du système de chauffage, de ventilation ou de plomberie.

Le soutien financier par commission scolaire est réparti comme suit :

Commission scolaire Investissement Nombre de projets CS des Chic-Chocs 4 694 524 $ 31 CS des Îles 734 438 $ 6 CS Eastern Shores 481 329 $ 6 CS René-Lévesque 2 974 123 $ 63 Total : 8 884 414 $ 106

Citations :

« Les mesures prises pour prévenir, détecter et corriger les problèmes dans les bâtiments scolaires des Îles-de-la-Madeleine sont très importantes, puisqu'elles permettent de planifier les travaux à venir et de les entreprendre au moment opportun. L'aide financière accordée cette année permettra de réaliser les travaux jugés prioritaires. Rappelons-nous qu'investir dans les écoles est un choix porteur d'avenir. »

Germain Chevarie, député des Îles-de-la-Madeleine et adjoint au ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je réitère l'importance de doter le Québec d'écoles plus belles et plus attrayantes. Il est inacceptable que des écoles soient fermées ou en mauvais état. Nous devons offrir un environnement sain, sécuritaire et stimulant à nos élèves. Je suis convaincu que l'amélioration de leur milieu de vie favorisera leurs apprentissages, leur motivation et leur réussite. L'annonce d'aujourd'hui pour la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine est un autre geste concret qui vise directement la réussite éducative des élèves et l'amélioration du quotidien du personnel travaillant dans les écoles québécoises. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le 24 mars dernier, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, M. Sébastien Proulx, a annoncé des investissements gouvernementaux totalisant plus de 655 millions de dollars pour permettre aux commissions scolaires francophones et anglophones du Québec de réaliser des travaux de rénovation ou de réhabilitation de leurs établissements en 2016-2017. Près de 2 300 projets de rénovation des infrastructures scolaires seront mis en oeuvre grâce à cette somme.

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2016-2026. Pour cette année seulement, l'annonce d'aujourd'hui porte à plus de 1,058 milliard de dollars le montant accordé, notamment pour la rénovation d'écoles, en plus des 553 millions de dollars prévus pour la construction d'écoles (mesures d'ajout d'espace) dans l'ensemble du Québec.

Le soutien financier par école est réparti comme suit :

École/Commission scolaire Investissement Nombre de projets Gabriel-Le Courtois/CS des ChicChocs 535 000 $ 2 Saint-Maxime/CS des Chic-Chocs 577 000 $ 2 Des Prospecteurs/CS des Chic-Chocs 401 943 $ 3 Saint-Paul/CS des Chic-Chocs 215 057 $ 1 Aux Quatre-Vents/CS des Chic-Chocs 24 839 $ 1 Collège Saint-Martin/CS des Chic-Chocs 20 000 $ 1 C.-E.-Pouliot/CS des Chic-Chocs 212 513 $ 2 Saint-Norbert/CS des Chic-Chocs 364 000 $ 2 De l'Anse/CS des Chic-Chocs 85 654 $ 2 Des Bois-et-Marées/CS des Chic-Chocs 20 000 $ 1 Saint-Antoine/CS des Chic-Chocs 20 000 $ 1 Du P'tit-Bonheur/CS des Chic-Chocs 20 000 $ 1 Notre-Dame/CS des Chic-Chocs 20 000 $ 1 CEA de l'Envol/CS des Chic-Chocs 20 000 $ 1 Saint-Joseph-Alban/CS des Chic-Chocs 370 000 $ 2 De la Découverte/CS des Chic-Chocs 120 000 $ 2 De l'Escabelle/CS des Chic-Chocs 530 000 $ 2 Champagnat/CS des Chic-Chocs 280 000 $ 1 Esdras-Minville/CS des Chic-Chocs 160 000 $ 1 Notre-Dame/CS des Chic-Chocs 40 000 $ 1 Notre-Dame-des-Neiges/CS des Chic-Chocs 658 518 $ 1 Saint-Pierre/CS des Îles 221 353 $ 2 Polyvalente des Îles/CS des Îles 492 962 $ 3 Notre-Dame-du-Sacré-Coeur/CS des Îles 20 123 $ 1 École de Shigawake?Port-Daniel/CS Eastern Shores 158 424 $ 1 École intermédiaire d'Escuminac/CS Eastern Shores 94 825 $ 1 Centre d'éducation des adultes de Wakeham/CS Eastern Shores 180 000 $ 1 École secondaire New-Carlisle/CS Eastern Shores 17 250 $ 1 École secondaire de Grosse-Île/CS Eastern Shores 13 830 $ 1 Centre administratif/CS Eastern Shores 17 000 $ 1 Saint-Marie/CS René-Lévesque 20 000 $ 1 Secondaire du Littoral/CS René-Lévesque 192 620 $ 6 Couvent du Bon-Pasteur/CS René-Lévesque 247 103 $ 6 Saint-Paul/CS René-Lévesque 80 000 $ 1 Polyvalente Monseigneur-Sévigny/CS René-Lévesque 395 000 $ 5 Saint-Joseph-Saint-Patrick/CS René-Lévesque 55 000 $ 2 Le Phare/CS René-Lévesque 25 000 $ 1 Polyvalente Paspébiac et La Source/CS René-Lévesque 250 937 $ 4 Aux Quatre-Vents/CS René-Lévesque 219 000 $ 7 Des Découvertes/CS René-Lévesque 56 380 $ 3 Cap Beau-Soleil/CS René-Lévesque 30 000 $ 1 Le Bois-Vivant/CS René-Lévesque 55 000 $ 2 Collège Saint-Donat/CS René-Lévesque 80 000 $ 1 CEA de Maria/CS René-Lévesque 19 063 $ 1 Antoine-Bertrand/CS René-Lévesque 377 000 $ 6 Des Audomarois/CS René-Lévesque 70 853 $ 1 Père-Pacifique/CS René-Lévesque 70 000 $ 1 Des Deux-Rivières/CS René-Lévesque 165 000 $ 5 Sacré-Coeur/CS René-Lévesque 145 000 $ 2 Saint-François (centrale)/CS René-Lévesque 206 167 $ 2 CEA la Ramille/CS René-Lévesque 20 000 $ 1 Saint-Bernard/CS René-Lévesque 60 000 $ 1 Bourg/CS René-Lévesque 25 000 $ 1 Père-Pacifique/CS René-Lévesque 110 000 $ 2 Total : 8 884 414 $ 106

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 14:16 et diffusé par :