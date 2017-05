Avis aux médias - Deux jeunes Ontariens sélectionnés pour participer au Programme de formation des précadets autochtones







NEWMARKET, ON, le 24 mai 2017 /CNW/ - Le Programme de formation des précadets autochtones (PFPA) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) offre aux Autochtones du Canada âgés de 19 à 29 ans l'occasion de découvrir les activités quotidiennes d'un policier de la GRC. Ce programme estival permet aux participants d'acquérir une expérience pratique au sein du programme de formation de la GRC. L'Unité de recrutement de la GRC en Ontario est heureuse d'annoncer que deux candidats provenant du nord de l'Ontario ont été sélectionnés en vue de participer au PFPA de l'École de la Gendarmerie royale (Division dépôt) à Regina. Les candidats retenus sont Melissa McGinnis, de Fort Frances, et Jordan Belsito-Boissoneau, de Sault Ste. Marie.

Mme McGinnis et M. Belsito-Boissoneau participeront au programme d'une durée de trois semaines à la Division dépôt, du 22 mai au 9 juin 2017. La formation vise à acquérir des compétences en résolution de problèmes axées sur la collaboration et elle porte également sur l'application de la loi, l'art oratoire, la diversité culturelle et l'animation d'ateliers sur la sécurité des collectivités au sein de ces dernières. La formation porte également sur la condition physique et elle comprend des exercices qui favorisent le travail d'équipe et qui procurent aux participants des stratégies à long terme en vue d'atteindre leurs objectifs personnels en matière de condition physique. La GRC offrira aux participants le transport, les repas, l'hébergement, l'uniforme ainsi qu'une indemnité correspondant à trois semaines de formation.

À l'heure actuelle, 8 % des agents de la GRC s'auto-identifient comme étant des Autochtones. La GRC s'est engagée à augmenter le ratio de policiers autochtones dans ses rangs jusqu'à 10 % afin de mieux représenter les collectivités qu'elle sert dans tout le pays.

La GRC propose une carrière exceptionnelle, vous permettant d'avoir une incidence positive dans votre communauté et votre pays. Aucune autre force policière au Canada n'offre des services aussi variés et de si grande qualité que la GRC, en plus des possibilités d'avancement et de formation continue.

La GRC est à la recherche de personnes de partout au pays qui souhaitent joindre ses rangs. Si vous ou une personne que vous connaissez songez à faire carrière dans la police à la GRC, visitez le site carrieresgrc.ca.

Faits en bref

Plus de 150 domaines de spécialisation : Après seulement trois ans aux services généraux, vous avez la possibilité d'explorer divers cheminements de carrière spécialisée.

Après seulement trois ans aux services généraux, vous avez la possibilité d'explorer divers cheminements de carrière spécialisée. Indemnité de formation des cadets : Les cadets en formation à l'École de la GRC reçoivent une indemnité dès le premier jour.

Les cadets en formation à l'École de la GRC reçoivent une indemnité dès le premier jour. Possibilités de voyage et de perfectionnement : Vous commencerez votre carrière en travaillant au Canada et pourriez avoir l'occasion de participer à des missions à l'étranger ou encore de vous spécialiser dans un domaine comme l'analyse judiciaire ou les renseignements sur la cybercriminalité.

Citation

« La GRC assure la sécurité des communautés depuis 1873. Pour faire notre travail, nous avons besoin de membres très motivés qui ont l'esprit d'équipe, possèdent un solide sens du leadership et viennent d'horizons divers. Un uniforme à votre nom vous attend. »

-- Sgt. Michelle Welsh, Gendarmerie royale du Canada

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 14:29 et diffusé par :