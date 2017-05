Journaliste-photographe recherché au Journal de Québec, Édition Saguenay-Lac-Saint-Jean







QUÉBEC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - La couverture médiatique vous passionne ? Vous avez la capacité de suivre les rebondissements de l'actualité et les aptitudes pour creuser des histoires originales sous des angles multiples, alors ce poste est pour vous.

Le Journal de Québec Édition Saguenay-Lac-Saint-Jean est à la recherche de journalistes pigistes ayant la capacité de produire du contenu journalistique et qui a le goût de se dépasser.

Relevant du coordonnateur de l'édition, vos principales responsabilités seront de rédiger et d'alimenter sur une base quotidienne le contenu journalistique du journal, en textes et en photos, pour nos différentes plates-formes. Vous devrez faire preuve de rigueur, de créativité, de rapidité et d'assiduité.

Si vous croyez être la personne audacieuse et déterminée que nous recherchons, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et des exemples de reportages que vous avez écrits.

Envoyez le tout, dans les plus brefs délais, à Cathy Rioux, adjointe administrative au rédacteur en chef : cathy.rioux@quebecormedia.com.

Seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées pour une entrevue.

