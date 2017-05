Radiation temporaire de dix ans de Joan Olivier







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a radié, pour une période de dix ans, Mme Joan Olivier (certificat no 181557, BDNI 2352971). Au moment des faits reprochés, qui se sont déroulés dans la région de Saint-Césaire, Mme Olivier exerçait ses activités à titre de représentante de courtier en épargne collective.

Mme Olivier a plaidé coupable aux deux chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire soit de s'être approprié une somme d'environ 70 000 $ à partir d'un compte appartenant à ses clients et d'avoir détourné une somme d'environ 70 000 $ du compte de marge de crédit d'un autre de ses clients.

Le comité mentionne dans sa décision que les infractions commises sont d'une gravité indéniable et que ce comportement ne peut être toléré, peu importe les circonstances qui ont mené un représentant à commettre de tels gestes. L'appropriation de deniers est parmi les infractions les plus graves, sinon la plus grave, qu'un représentant puisse commettre. Celui-ci doit agir avec honnêteté et probité dans toutes circonstances.

Le comité de discipline, après avoir considéré les facteurs aggravants et atténuants de l'affaire, a ordonné la radiation temporaire de Mme Olivier pour une période de dix ans et l'a condamnée au paiement des déboursés.

Toutes les décisions disciplinaires sont disponibles à partir du site Internet de la CSF, section Protection du public.

Veuillez noter que ces décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour du Québec.

