Le Musée canadien de l'histoire célèbre le parachèvement de sa nouvelle galerie emblématique

GATINEAU, QC, le 24 mai 2017 /CNW/ - Le Musée canadien de l'histoire est fier d'annoncer l'ouverture imminente de sa nouvelle galerie emblématique, la salle de l'Histoire canadienne. Inaugurée le 1er juillet 2017, la salle sera l'exposition la plus grande et la plus complète jamais réalisée sur l'histoire canadienne. Esquissant une perspective inédite sur le récit national du Canada, elle s'annonce d'ores et déjà comme un projet commémoratif marquant dans la foulée du 150e anniversaire de la Confédération.

« La salle de l'Histoire canadienne est une exposition qui innove sur presque tous les plans - par son architecture évocatrice, la qualité de ses artefacts et son utilisation captivante de récits personnels pour donner vie à notre histoire, a déclaré Mark O'Neill, président-directeur général du Musée canadien de l'histoire. Elle constituera un ajout magnifique au paysage culturel du Canada en ce 150e et pour les décennies à venir. »

La salle de l'Histoire canadienne raconte le parcours du Canada et de sa population sur 15 000 ans, des premiers établissements humains jusqu'à nos jours. Au contact d'artefacts authentiques et de récits passionnants, les visiteurs exploreront des événements et des courants historiques, et iront à la rencontre des acteurs qui ont façonné ce vaste pays et continuent de l'inspirer.

La salle se distingue par la présentation de l'histoire sous l'angle de personnes qui l'ont vécue, en faisant ressortir plusieurs points de vue et en osant examiner tous les aspects, tant les luttes que les réalisations. De plus, et peut-être plus important encore, son thème central - comment nous sommes arrivés au pays que nous formons aujourd'hui - donne du sens à l'histoire pour les visiteurs.

L'exposition impressionnera par la mise en valeur de 1 500 artefacts, dont bon nombre font partie des trésors historiques les plus importants du Canada. Parmi les objets particulièrement remarquables figurent les menottes portées par Louis Riel, un astrolabe longtemps associé à Samuel de Champlain, la médaille du prix Nobel de la Paix du premier ministre Lester B. Pearson et un t-shirt porté par Terry Fox durant son Marathon de l'espoir.

La salle voit le jour au terme de cinq années intenses de recherche, de planification et de construction. Des activités de consultation sans précédent auprès du public et de diverses communautés ont éclairé chaque étape du processus, qui a aussi bénéficié de l'apport d'universitaires et d'autres experts de l'ensemble du pays.

Cette exposition de 4 000 mètres carrés (40 000 pieds carrés) déployée sur deux niveaux s'avère le plus ambitieux projet jamais entrepris par le Musée. Comme les visiteurs pourront le constater sur place dès le 1er juillet, le tout témoignera de l'influence d'expériences humaines sur l'histoire du pays. Ces visiteurs seront assurément subjugués par la mosaïque vivante reflétée dans le récit du Canada et de sa population que livrera la salle.

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de visiteurs chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroître la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation des Canadiens à l'égard d'événements, d'expériences, de personnes et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes, ainsi que de les sensibiliser à l'histoire du monde et aux autres cultures. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

