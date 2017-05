Émission d'une 3e obligation verte par Exportation et développement Canada pour répondre à la demande croissante en investissements verts







OTTAWA, le 24 mai 2017 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) a émis aujourd'hui une nouvelle obligation verte de 500 millions de dollars américains, au taux fixe de 1.625%, dont l'échéance est prévue le 1er juin 2020. Les principaux souscripteurs étaient HSBC, J.P Morgan et SEB. Cette émission obligataire sera clôturée le 1er juin 2017.

Il s'agit de la troisième obligation verte pour EDC. Les deux premières, de 300 millions de dollars chacune, en janvier 2014 et en décembre 2015, ont reçu un appui solide de la communauté des investisseurs.

Le Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), centre de recherche indépendant associé à l'Université d'Oslo, en Norvège, a approuvé le cadre de référence des obligations vertes d'EDC.

« Il s'agit de notre plus importante obligation verte jusqu'à maintenant, reflétant en cela la demande croissante en produits d'investissements durables par la communauté internationale des marchés de capitaux », a affirmé Ken Kember, premier vice-président et chef de la direction financière à EDC. « Les obligations vertes ne sont qu'un exemple de la contribution de la Société aux objectifs internationaux en matière de changement climatique, et sont le reflet de son alignement sur les tendances de l'industrie touchant les technologies à faible teneur en carbone et résilientes aux changements climatiques. »

Le produit de l'obligation garnira le portefeuille d'actifs verts d'EDC, qui comprend notamment des prêts à des entreprises axées sur la conservation, la protection ou l'assainissement de l'air, de l'eau et du sol, sur la création d'énergies renouvelables ou sur l'atténuation des changements climatiques.

« Combattre les changements climatiques en soutenant les technologies propres est une priorité stratégique pour EDC », a ajouté M. Kember. « Les compagnies canadiennes de ce secteur jouissent de l'expertise appropriée pour être des leaders mondiaux; c'est la raison pour laquelle nous déployons de nombreux efforts pour appuyer leur commercialisation afin qu'elles puissent répondre à la demande mondiale croissante de biens et services qui permettent d'utiliser les ressources de la planète de manière plus efficiente. »

Exemples de transactions et de projets liés au programme d'obligation verte d'EDC :

Compagnie/Projet : Northland Power/ Nordsee One GmbH

Secteur : Énergie renouvelable

Pays : Allemagne

Description : Développement et exploitation d'un parc de 54 éoliennes en mer du Nord

Compagnie/Projet : BioAmber

Secteur : Produits biochimiques et biomatériaux

Pays : Canada

Description : Construction et exploitation de la plus importante usine d'acide succinique au monde, dont le bilan carbone est neutre et dont le procédé de fabrication utilise des matières premières renouvelables

Compagnie/Projet : Brookfield Renewable Partners

Secteur : Énergie renouvelable

Pays : Irlande

Description : Soutien lié à l'acquisition de parcs éoliens en service existants, situés en divers endroits du pays

Compagnie/Projet : GoldLinQ

Secteur : Transport terrestre collectif

Pays : Australie

Description : Prolongement d'un système léger sur rail et des infrastructures de soutien, visant à réduire la circulation automobile et les émissions de véhicules

En ce qui concerne toute offre publique de ses obligations vertes aux États-Unis, EDC a fait une déclaration d'enregistrement (comportant un prospectus) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour l'offre dont il est question dans ce communiqué. Avant d'investir dans cette obligation, veuillez lire le prospectus joint dans la déclaration d'enregistrement ainsi que tout autre document enregistré par EDC auprès de la SEC; ils vous donneront des renseignements plus complets sur EDC et sur la présente offre. Vous pouvez les consulter sans frais en visitant EDGAR, sur le site Web de la SEC, à www.sec.gov. Sinon, pour toute offre de ce genre, EDC vous enverra le prospectus sur demande, en téléphonant au 613-598-2800.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres mentionnés et aucune vente de ces titres n'interviendra dans un État ou dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription des titres ou leur admissibilité aux termes de la législation en valeurs mobilières de l'État ou du territoire en question.

Énoncés prospectifs

Les énoncés qui, dans le présent communiqué, portent sur les intentions, les attentes, les croyances ou les prévisions d'EDC peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières. EDC prévient le lecteur que, par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes et que les résultats réels d'EDC pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs.

À propos d'EDC

EDC aide les entreprises canadiennes à percer, croître et réussir à l'étranger. Société d'État à vocation financière, EDC offre des solutions de financement, d'assurance, de cautionnement, d'expertise en commerce et de jumelage pour aider les entreprises canadiennes dans leurs efforts de vente et d'investissement à l'étranger. La Société peut également offrir des solutions de financement à des acheteurs étrangers pour faciliter et accroître les achats auprès des entreprises canadiennes

Pour en savoir plus sur la façon dont EDC peut aider votre compagnie, veuillez communiquer avec nous au 1-888-434-8508, ou visiter notre site Web à www.edc.ca.

