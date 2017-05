Avis aux médias - Réunion des ministres responsables de la Gestion des urgences du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires : Point de presse







ST. JOHN'S, le 24 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ainsi que ses homologues des provinces et des territoires, tiendront un point de presse à l'issue de rencontres au cours desquelles ils auront discuté de leur collaboration pour renforcer la sécurité civile au Canada.

Les représentants des médias auront également la possibilité de filmer de courtes séquences vidéo (rouleau B) de la séance d'ouverture de la réunion qui se tiendra en matinée. En après-midi, ils pourront également écouter le point de presse par téléphone.

Activité no 1 : Enregistrement de séquences vidéo (rouleau B)

Date : Le vendredi 26 mai 2017

Heure : L'enregistrement se fera de 8 h à 8 h 15 (HAT)

Lieu : Immeuble Surgeon Lieutenant-Commander W. Anthony Paddon des Forces armées canadiennes

115, The Boulevard

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Arrivez 15 minutes avant la réunion et entrez par la porte Ouest

Activité no 2 : Point de presse

Date : Le vendredi 26 mai 2017

Heure : 14 h (HAT)

Lieu : Immeuble Surgeon Lieutenant-Commander W. Anthony Paddon des Forces armées canadiennes

115, The Boulevard

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Entrez par la porte Ouest

Les représentants des médias qui désirent participer à ces activités doivent arriver 15 minutes avant le début des activités pour s'enregistrer et présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation. La carte d'identité avec photo doit être visible en tout temps.

Les représentants des médias qui souhaitent écouter le point de presse par téléphone peuvent joindre l'appel à partir de 13 h 45 (HAT). Veuillez noter que la priorité pour les questions sera donnée aux représentants des médias qui assisteront en personne au point de presse.

No de téléphone : 613-960-7526 ou 1-877-413-4814

Code d'accès (anglais) : 4425246

Code d'accès (français) : 2007944

