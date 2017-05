Bannissement des sacs de plastique dans le Grand Montréal - Invitation à adhérer à la campagne « Je fais ma part »







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) invite les citoyens, les entreprises et les organismes du Grand Montréal à adhérer à la campagne « Je fais ma part » en cliquant sur le lien suivant : cmm.qc.ca

À ce jour, les organismes suivants ont signifié leur adhésion :

Centre d'écologie urbaine de Montréal

Commission scolaire de Montréal

Conseil régional de l'environnement de Lanaudière

Conseil régional de l'environnement de Laval

Conseil régional de l'environnement de Montréal

Conseil régional de l'environnement de la Montérégie

Conseil régional de l'environnement des Laurentides

ENvironnement JEUnesse

Équiterre

Forum jeunesse de l'île de Montréal

Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets

Gaïa Presse

Les amis de la montagne

Nature-Action Québec

Nature Québec

Réalité Climatique Canada

Regroupement des éco-quartiers

Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement

Rappelons que le 22 avril 2018, Jour de la Terre, les sacs d'emplettes de plastique à usage unique seront bannis dans plusieurs municipalités de la CMM. La région rejoint ainsi un vaste mouvement mondial.

En sollicitant l'adhésion des citoyens, des entreprises et des organismes à sa campagne « Je fais ma part », la Communauté souhaite favoriser l'acceptation la plus large possible de cette mesure favorable à l'environnement.

Créée le 1er janvier 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit près de 4 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km carrés. La Communauté exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

