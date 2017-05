La Place du Canada annonce la tenue de nouvelles célébrations pour souligner le 150e anniversaire du pays







VANCOUVER, BC--(Marketwired - 24 mai 2017) - Dans le cadre des activités qui auront lieu toute l'année pour souligner le 150e anniversaire du pays, la Place du Canada, située dans le Port de Vancouver, a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un nouvel événement pour la Journée canadienne du multiculturalisme. De plus, pour la toute première fois cette année, les célébrations de la fête du Canada dureront deux jours.

La Place du Canada, en collaboration avec le ministère du Patrimoine canadien et le Port de Vancouver, présentera le spectacle UNITE! le 27 juin à North Point. UNITE! aura pour tête d'affiche Alex Cuba, lauréat de prix JUNO et Latin Grammy, ainsi que le groupe canadien de musiques du monde Delhi2Dublin. Pour célébrer les nombreuses collectivités et cultures du Canada, des danseurs et des percussionnistes de renommée mondiale se relaieront sur la scène tout au long de la journée. Les spectateurs auront également l'occasion de prendre part à des ateliers et à des expériences interactives sur le site.

La Place du Canada soulignera également la Journée nationale des Autochtones avec un spectacle mettant en vedette Crystal Shawanda le 17 juin, et la Fête francophone, qui aura lieu le 24 juin, rendra hommage à la culture francophone.

« Nous avons une offre incroyable d'activités gratuites pour souligner le 150e anniversaire de la confédération de notre pays, » soutient Gillian Behnke, gestionnaire des communications et des relations avec la communauté à l'Administration portuaire de Vancouver Fraser. « Grâce aux célébrations bonifiées de la fête du Canada à la Place du Canada, nous sommes enchantés de pouvoir offrir à la communauté un aussi grand nombre d'occasions de se rassembler et de souligner le 150e. »

Le 1er juillet, les festivités de la fête du Canada à la Place du Canada se dérouleront sur cinq scènes et mettront en vedette la tête d'affiche Sam Roberts, compositeur et interprète de musique rock, de même que Fefe Dobson, Hey Ocean!, Dragonette, Emerson Drive, Madelin Merlo et The Matinee, entre autres. Des activités gratuites pour toute la famille seront offertes et comprendront une cérémonie de citoyenneté dans le cadre de laquelle on accueillera 150 nouveaux Canadiens, une zone pour les enfants et des feux d'artifice. Le 2 juillet, il y aura un déjeuner de crêpes et un défilé à Vancouver pour souligner le 150e anniversaire du Canada.

« Alors que nous célébrons Canada 150, les célébrations de cette année seront plus palpitantes que jamais, a affirmé l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. La fête du Canada et la Journée canadienne du multiculturalisme à Vancouver seront d'excellentes occasions pour les Canadiens de célébrer leur pays, leurs valeurs et leur diversité. J'invite les Vancouvérois et les visiteurs à participer aux festivités et, pendant cet anniversaire unique, de montrer au monde entier en quoi notre pays est spécial. »

« Canada 150 permet aux Canadiens de célébrer des aspects importants de l'histoire et du patrimoine riches de leur pays, tels que leur diversité et leur engagement envers la démocratie, l'égalité et le respect mutuel, a déclaré l'honorable Dre Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre. En juin et juillet, en cette année mémorable, célébrons entre amis et voisins tout ce qui rend ce pays

merveilleux! »

Après la fête du Canada, ce sera le début des activités estivales à la nouvelle installation rénovée de North Point de la Place du Canada, y compris les cours de Zumba® le lundi soir, le Cinéma au bord de l'eau le jeudi soir et les pique-niques sur la pointe le vendredi. Les activités du 150e à la Place du Canada sont présentées par le Port de Vancouver et rendues possibles grâce à la générosité de nos partenaires, y compris les suivants : CIBC, les Forces armées canadiennes, Coast Capital Savings, Hong Kong Airlines, Safeway, Banque TD, Air North, le Centre des congrès de Vancouver, Westpark, Seaspan, la Ville de Vancouver, West Vancouver, Parcs Canada, Steam Whistle Brewing, Vancouver Sun, Vancouver 24 Hrs, Global BC, Rock 101, CKNW, CFOX, CTV, QMFM, Virgin, CBC/Radio-Canada, 937 JRfm, The Peak, OMNI et CHMB.

Pour de plus amples renseignements sur les célébrations du 150e anniversaire du Canada, voir : http://www.canadaplace.ca/fr/.

À propos de la Corporation Place du Canada

La Place du Canada située dans le Port de Vancouver est un point d'intérêt de renommée mondiale pour l'accueil d'événements de calibre international et d'expériences canadiennes inspirantes. Depuis 31 ans, la Place du Canada accueille les célébrations nationales, y compris celles de la Journée nationale des Autochtones et de la fête du Canada.

La Place du Canada est le port d'attache des navires de croisière reliant Vancouver à l'Alaska et comprend le bâtiment est du Centre des congrès de Vancouver, l'hôtel Pan Pacific, l'attraction FlyOver Canada, le complexe World Trade Centre et le stationnement WestPark. C'est l'Administration portuaire de Vancouver Fraser qui gère le Port de Vancouver et est le propriétaire-exploitant de la Place du Canada.

