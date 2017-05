Amélioration prochaine du traitement de l'eau et des eaux usées pour les résidents de London







89 nouveaux projets approuvés dans 32 collectivités

LONDON, ON, le 24 mai 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leurs familles d'avoir accès à des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes qui répondent à leurs besoins. Ces investissements permettent de préserver la santé et le bien-être des résidents, de protéger les cours d'eau et les écosystèmes locaux, et ce, tout en créant de nouvelles possibilités économiques afin de renforcer la classe moyenne dans toute la province.

Kate Young, députée fédérale de London-Ouest, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Deb Matthews, vice-première ministre de l'Ontario et députée provinciale de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et son honneur Matt Brown, maire de la Ville de London, ont annoncé aujourd'hui que 22 nouveaux projets à London ont été approuvés dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 50 pour cent du financement pour ces projets, soit 18 millions de dollars. Le gouvernement provincial fournira jusqu'à 25 pour cent du total des coûts admissibles pour ce projet, soit plus de neuf millions de dollars. La Ville de London complétera le financement.

Grâce à cet investissement, les résidents de London bénéficieront bientôt de projets comme le nettoyage et le renouvellement du revêtement intérieur de la conduite maîtresse du chemin Wortley, ce qui permettra d'améliorer la qualité de l'eau d'environ 250 propriétés du secteur. Le financement servira aussi à l'amélioration de l'infrastructure de traitement des eaux pluviales, protégeant ainsi la collectivité contre les inondations, soutenant la croissance et assurant la sécurité des résidents de London pendant des années à venir. Ces projets sont essentiels pour maintenir la propreté de nos cours d'eau et maintenir la salubrité et la qualité de vie de nos collectivités.

Outre ces projets, 67 projets liés à l'eau et aux eaux usées profiteront à 31 autres collectivités de l'Ontario, pour lesquels le gouvernment fédéral fournit 18,7 millions de dollars.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Ontario au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées pour maintenir un environnement sain et offrir une eau potable propre et fiable. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et les municipalités de partout au pays pour soutenir d'importants projets comme ceux qui sont réalisés à London, qui permettent de faire en sorte que les collectivités canadiennes soient saines et durables maintenant et pendant de nombreuses années. »

Kate Young, députée fédérale de London-Ouest, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La mise en place et l'entretien d'infrastructures de grande qualité pour l'eau, les eaux usées et les eaux pluviales constituent un élément essentiel du développement de collectivités où il fait bon vivre. Cette annonce démontre l'engagement pris par la province de faire équipe avec les municipalités pour mettre en place les infrastructures publiques dont les Ontariens ont besoin. Je suis heureuse que ces projets aideront à améliorer la qualité de vie à London et dans la région avoisinante pendant de nombreuses années. »

L'honorable Deb Matthews, vice-première ministre de l'Ontario et députée provinciale de London-Centre-Nord

« Je remercie Kate Young, Peter Fragiskatos et Deb Matthews pour leur leadership, grâce auquel il a été possible de faire cette annonce. Ce financement permet d'accélérer les travaux que nous effectuons afin de devenir l'une des villes les plus vertes au Canada. Cet investissement nous aidera à nous occuper de quelque chose qui nous préoccupe tous : le déversement d'eaux usées dans notre rivière. Il aidera également à prévenir les inondations de sous-sol désolantes et frustrantes pour nombreux résidents de London. »

Matt Brown, maire de la Ville de London

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le budget de 2017 propose 21,9 milliards pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant inclut cinq milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le gouvernement de l' Ontario réalise les investissements les plus importants de l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes et les ponts, et les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, soit plus de 190 milliards de dollars sur 13 ans à partir de 2014-2015. Pour en savoir plus sur les projets dans votre collectivité, visitez le site Ontario.ca/ONRenforce.

Document d'information

Le Canada et l'Ontario annoncent un financement pour des projets d'infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées en Ontario

89 nouveaux projets approuvés dans 32 collectivités

Une nouvelle liste de projets liés à l'eau et aux eaux usées a été approuvée dans le cadre de l'Entente Canada?Ontario conclue au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), qui est conçu pour améliorer la salubrité et la qualité de l'eau pour les familles canadiennes, et ce, tout en favorisant une économie propre.

Le gouvernement du Canada verse à l'Ontario plus de 569 millions de dollars dans le cadre du FEPTEU (jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles des projets). Le gouvernement provincial fournit jusqu'à 270 millions de dollars (jusqu'à 25 pour cent du total des coûts admissibles des projets). Les récipiendaires fourniront le reste du financement.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue avec l'Ontario, les 89 projets suivants en Ontario ont été approuvés en vue d'un financement fédéral totalisant 37 435 877 $.

Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Date de début prévue Aylmer, Corporation de la ville de Projet de modernisation des compteurs d'eau intelligents - Aylmer 407 551 $ 203 776 $ 15 avril 2017 Adjala-Tosorontio, canton de Relier les réseaux d'eau des secteurs de Loretto et de Weca, dans le canton de Adjala 74 589 $ 37 295 $ 30 juin 2017 Ashfield-Colborne-Wawanosh, canton de Investigation et mise en oeuvre d'une stratégie de remise en état des puits du secteur de Dungannon pour l'élimination de l'arsenic 50 000 $ 25 000 $ 1er février 2017 Bayham, municipalité de Plan directeur - Conception détaillée (Phase 1) pour la gestion des eaux usées 59 195 $ 29 598 $ 14 novembre 2016 Bayham, municipalité de Remplacement de l'égout pluvial de Port Burwell, rue Robinson - Optimisation 156 076 $ 78 038 $ 1er février 2017 Bluewater, municipalité de Études sur les eaux d'infiltration et de captage dans le réseau d'assainissement de Bayfield 123 095 $ 61 547 $ 1er février 2017 Bluewater, municipalité de Évaluation environnementale en vue du remplacement du château d'eau de Hensall 30 000 $ 15 000 $ 1er février 2017 Brooke-Alvinston, municipalité de Remise à neuf et chemisage du réservoir de stockage d'eau au sol, rue Henry, afin de prévenir la détérioration des murs en béton par les infiltrations d'eau et de prolonger la vie utile du réservoir 40 886 $ 20 443 $ 1er juin 2017 Brooke-Alvinston, municipalité de Modernisation ou remplacement de l'équipement d'aération de l'installation de traitement des eaux usées 27 379 $ 13 690 $ 1er avril 2017 Brooke-Alvinston, municipalité de Remplacement de la génératrice de secours vieillissante à l'installation de traitement des eaux usées 14 602 $ 7 301 $ 1er mai 2017 Brooke-Alvinston, municipalité de Réparation et réfection du poste de pompage d'eaux usées nord 10 952 $ 5 476 $ 1er juillet 2017 Brooke-Alvinston, municipalité de Réparation et réfection du poste de pompage d'eaux usées sud 10 952 $ 5 476 $ 1er juillet 2017 Central Elgin, municipalité de Construction d'un nouveau poste de pompages d'eaux usées sanitaires pour remplacer le poste 51 431 647 $ 215 824 $ 2 janvier 2017 Central Huron, municipalité de Remise en état de la conduite principale d'égout, rue Mary, et prévention des infiltrations d'eaux pluviales 56 198 $ 28 099 $ 15 avril 2017 Dawn-Euphemia, canton de Remplacement de 350 mètres de conduites de distribution d'eau 50 000 $ 25 000 $ 30 novembre 2016 Dutton Dunwich, municipalité de Installation d'un système de rechloration sur le réservoir surélevé de Wallacetown 129 498 $ 64 749 $ 15 février 2017 Goderich, ville de Remplacement du revêtement intérieur et réfection de l'extérieur du château d'eau de Goderich 210 950 $ 105 475 $ 1er avril 2017 Ingersoll, ville de Installation d'un réseau d'assainissement et urbanisation de la route North Town Line est, de la rue Pemberton à la rue Mutual. 152 117 $ 76 059 $ 1er avril 2017 Lambton Shores, municipalité de Poste de pompage d'eaux usées sanitaires, rue Alberta, à Grand Bend - Modernisation des équipements électriques et mécaniques et remplacement du système d'alimentation de secours 83 500 $ 41 750 $ 2 juillet 2017 Lambton Shores, municipalité de Poste de pompage d'eaux usées sanitaires, croissant Green Acres, à Grand Bend - Modernisation des systèmes de sécurité des personnes et des systèmes électriques et installation d'un nouveau système d'acquisition et de contrôle des données (SCADA) 64 100 $ 32 050 $ 2 juillet 2017 Lambton Shores, municipalité de Poste de pompage d'eaux usées sanitaires de Grand Bend Beach - Modernisation des systèmes électriques et du système d'acquisition et de contrôle des données (SCADA), enlèvement de l'amiante et remplacement du système d'alimentation de secours 112 000 $ 56 000 $ 2 juillet 2017 Lambton Shores, municipalité de Poste de pompage d'eaux usées sanitaires, allée Morenz, à Grand Bend - Remplacement du matériel mécanique et électrique 61 950 $ 30 975 $ 2 juillet 2017 Lambton Shores, municipalité de Remplacement de la conduite principale, rue MacHenry - remplacement de 250 m de conduite principale à partir d'une emprise routière non ouverte à la circulation, sous le système de drainage municipal d'Alexander, à Forest, en Ontario. 325 147 $ 162 573 $ 1er mai 2017 London, cité de Conception : Infrastructure de gestion des eaux pluviales, sous-bassin du ruisseau Dingman 102 000 $ 51 000 $ 1er octobre 2016 London, cité de Réhabilitation et naturalisation des cours d'eau urbains - Préparation d'un plan de remise en état 102 000 $ 51 000 $ 1er octobre 2016 London, cité de Installation de gestion des eaux pluviales - Applegate 229 000 $ 114 500 $ 1er octobre 2016 London, cité de Conception et achat d'équipement à cycle organique de Rankine pour l'alimentation électrique et optimisation des systèmes de récupération de la chaleur perdue et des biosolides à l'usine d'épuration de Greenway 2 849 500 $ 1 424 750 $ 1er avril 2016 London, cité de East London - Étude des services sanitaires 178 000 $ 89 000 $ 1er octobre 2016 London, cité de Études d'amélioration de 4 installations de traitement des eaux usées de la cité 66 000 $ 33 000 $ 1er octobre 2016 London, cité de Réduction de la consommation d'énergie des installations de traitement grâce à des turbo-soufflantes - Fourniture et installation 1 099 000 $ 549 500 $ 1er avril 2016 London, cité de Conception et construction de systèmes de désodorisation à 5 installations de traitement de la cité 1 781 000 $ 890 500 $ 1er octobre 2016 London, cité de Conception et mise en oeuvre d'améliorations technologiques (système d'acquisition et de contrôle des données - SCADA) et sécurité) à 30 installations d'eaux usées et à 14 installation de traitement de l'eau de la ville 1 300 000 $ 650 000 $ 1er octobre 2016 London, cité de Achat et installation de variateurs de fréquence dans 4 postes de pompage d'eaux usées sanitaires 661 500 $ 330 750 $ 1er octobre 2016 London, cité de Achat et installation d'équipement de gestion des solides et des particules flottantes à 8 emplacements (postes de pompage et installations de traitement) 1 109 000 $ 554 500 $ 1er octobre 2016 London, cité de Services d'évacuation des eaux pluviales, secteur de Mornington - Évaluation environnementale 224 000 $ 112 000 $ 1er octobre 2016 London, cité de Accélération du programme de séparation des égouts - Conception et construction 4 740 925 $ 2 370 463 $ 1er octobre 2016 London, cité de Séparation des égouts et renouvellement de l'infrastructure - Planification et conception en vue de projets futurs 275 000 $ 137 500 $ 1er octobre 2016 London, cité de Accélération du programme de chemisage des égouts - Conception et construction 549 500 $ 274 750 $ 1er octobre 2016 London, cité de Optimisation du poste de pompage d'eau d'Arva et mesures d'efficacité énergétiques - Étude de planification 203 500 $ 101 750 $ 1er octobre 2016 London, cité de Conduites principales d'adduction d'eau (siphons et canalisation) - Inspections et évaluation de l'état 1 017 500 $ 508 750 $ 1er octobre 2016 London, cité de Modernisation de la protection cathodique de la conduite principale d'adduction d'eau - Conception et construction 147 500 $ 73 750 $ 1er octobre 2016 London, cité de Nettoyage et chemisage des conduites principales - Conception et construction 1 526 500 $ 763 250 $ 1er octobre 2016 London, cité de Programme de protection cathodique - Inspection, conception et construction 254 500 $ 127 250 $ 1er octobre 2016 London, cité de Conception en vue du renouvellement de l'infrastructure de gestion des eaux pluviales et des eaux usées, à London 254 500 $ 127 250 $ 1er octobre 2016 London, cité de Évaluation de l'état de la membrane de protection des réservoirs 1 et 3 - Springbank 51 000 $ 25 500 $ 1er octobre 2016 Lucan Biddulph, canton de Remplacement du contacteur biologique rotatif de l'installation de traitement des eaux usées de Granton et modernisation des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) 179 084 $ 89 542 $ 1er mai 2017 Malahide, canton de Planification et conception en vue du remplacement de la conduite principale existante et des ouvrages annexes, du point de raccordement, rue Elk, à l'extrémité de la conduite principale 13 000 $ 6 500 $ 1er janvier 2017 Malahide, canton de Remplacement du ponceau d'eaux pluviales situé près du 6871, chemin Hacienda, immédiatement au nord de la ligne Calton 37 000 $ 18 500 $ 1er janvier 2017 Middlesex Centre, municipalité de Remplacement du château d'eau (réservoir au sol) de Delaware situé au 11237, chemin Longwoods 649 263 $ 324 631 $ 1er juin 2017 Norfolk County, Corporation de Modernisation de la conduite d'eau principale, de la conduite d'eaux usées et de l'égout pluvial, dans le secteur de la rue College 1 336 330 $ 668 165 $ 1er mai 2017 Norwich, canton de Projet de remise en état du réseau d'évacuation, rue Dufferin, qui dessert 85 ménages dans le village de Norwich 50 000 $ 25 000 $ 1er avril 2017 Oxford, comté de Agrandissement du bâtiment de stockage hivernal des biosolides déshydratés 451 222 $ 225 611 $ 2 janvier 2017 Oxford, comté de Réfection et remise en état d'environ 490 mètres d'une conduite principale en fonte de 150 mm, chemin Potters, de la rue Simcoe à l'avenue Lorraine 75 204 $ 37 602 $ 2 janvier 2017 Oxford, comté de Réfection et remise en état de 152 m d'un égout collecteur détérioré de 750 mm qui traverse les terres humides de Brick Pond 501 358 $ 250 679 $ 1er novembre 2016 Oxford, comté de Chemisage structural d'une conduite principale en fonte de 250 mm, rue North, de la rue Broadway ouest au croissant Woodland 376 018 $ 188 009 $ 1er décembre 2016 Oxford, comté de Chemisage structural de conduites principales en fonte à des emplacements déterminés du réseau de distribution d'Ingersoll 376 018 $ 188 009 $ 1er décembre 2016 Oxford, comté de Remplacement d'une conduite principale en fonte de 200 mm qui relie les résidents desservis par la 11e ligne au réseau de distribution de Woodstock 250 679 $ 125 339 $ 1er décembre 2016 Oxford, comté de Remplacement de la prise d'eau du bassin d'épuration au poste de pompage d'eaux usées de Sutton et à l'installation de traitement 90 244 $ 45 122 $ 1er décembre 2017 Oxford, comté de Conception et remplacement de 350 mètres de la conduite d'eau maîtresse en fonte de 400 mm qui relie le réservoir de Bowerhill au réseau de distribution de Woodstock. 451 222 $ 225 611 $ 2 janvier 2017 Petrolia, ville de Séparation des égouts unitaires existants, avenue Florence, rue Egan et rue Kerby 419 278 $ 209 639 $ 1er avril 2016 Plympton-Wyoming, ville de Remplacement des conduites principales existantes, allées Mockingbird, Cardinal, Pheasant et Hummingbird et promenade Sandpiper 353 744 $ 176 872 $ 1er mai 2017 Point Edward, village de Remplacement des couvercles des cuves de digestion à l'installation de traitement des eaux usées située au 92, avenue Alexandra, à Point Edward. 174 951 $ 87 476 $ 1er mars 2017 Sarnia, cité de Projet de séparation des égouts unitaires rues Talfourd, Devine et Side 2 738 879 $ 1 369 440 $ 1er novembre 2016 South Huron, municipalité de Modernisation du poste de pompage d'eaux usées, rue William 656 286 $ 328 143 $ 1er juin 2017 Southwold, canton de Installation d'une nouvelle canalisation principale d'égout sanitaire de 300 mm (Phase 1), chemin Talbotville Gore 257 989 $ 128 995 $ 1er juin 2017 St. Clair, canton de Remplacement de la conduite de refoulement d'eaux usées de 150 mm à Brander Park 75 000 $ 37 500 $ 1er mai 2017 St. Clair, canton de Remise en état du poste de pompage principal du village de Sombra 100 000 $ 50 000 $ 31 juillet 2017 St. Clair, canton de Remise en état du poste de pompage principal du village de Port Lambton 100 000 $ 50 000 $ 1er juillet 2017 St. Clair, canton de Remise en état du poste de pompage, rue Polymoore (parc industriel de St. Clair) 62 500 $ 31 250 $ 1er juillet 2017 St. Clair, canton de Évaluation de l'état du poste de pompage du canton de St. Clair 15 000 $ 7 500 $ 6 mars 2017 St. Clair, canton de Réparation sans tranchée de l'égout sanitaire (travaux en retard dans l'ensemble du canton) 100 000 $ 50 000 $ 6 mars 2017 St. Clair, canton de Optimisation du bassin d'épuration du village de Sombra 450 000 $ 225 000 $ 1er juillet 2017 St. Clair, canton de Optimisation des bassins d'épuration du village de Port Lambton 750 000 $ 375 000 $ 1er juillet 2017 St. Clair, canton de Remplacement de l'émissaire de l'égout pluvial à la hauteur de Ferry Dock, dans le hameau de Corunna 125 000 $ 62 500 $ 1er juillet 2017 St. Thomas, cité de Remise en état sans tranchée des conduites d'égout à plusieurs emplacements 374 821 $ 187 410 $ 1er avril 2017 St. Thomas, cité de Remise en état sans tranchée des conduites d'eau à plusieurs emplacements 416 666 $ 208 334 $ 1er avril 2017 St. Thomas, cité de Reconstruction des égouts sanitaire et pluvial, rue Queen 366 667 $ 183 333 $ 1er avril 2017 St. Thomas, cité de Reconstruction des égouts sanitaire et pluvial et de la conduite principale, croissant Churchill 600 000 $ 300 000 $ 1er avril 2017 St. Thomas, cité de Reconstruction des égouts sanitaire et pluvial et de la conduite principale, rue Stanley 1 100 000 $ 550 000 $ 1er avril 2017 St. Thomas, cité de Modernisation de plusieurs postes de pompage d'eaux usées sanitaires (p. ex., installation de génératrices de secours) 433 333 $ 216 667 $ 1er avril 2017 Strathroy-Caradoc, canton de Modernisation d'une conduite principale de 300 mm, remplacement d'un égout sanitaire de 200 mm et installation d'un nouveau ponceau, rue Caradoc, à l'intersection du chemin Hull 240 167 $ 120 083 $ 1er avril 2016 Strathroy-Caradoc, canton de Modernisation d'un égout pluvial de 825 mm et d'une conduite principale de 200 mm et remplacement d'un égout sanitaire de 250 mm, rue McKellar 466 667 $ 233 333 $ 1er mai 2016 Strathroy-Caradoc, canton de Remplacement d'un égout sanitaire de 250 mm, modernisation d'une conduite principale de 150 mm et nouvel égout pluvial de 900 mm pour la séparation des égouts, rue Ellor 180 106 $ 90 053 $ 1er avril 2016 Strathroy-Caradoc, canton de Installation d'une nouvelle conduite principale de 150 mm pour compléter la boucle, rue Allen 50 000 $ 25 000 $ 1er mai 2016 Thames Centre, municipalité de Modernisation de la pompe à haute pression et de la tuyauterie de recirculation de l'installation de traitement de l'eau de Dorchester 50 000 $ 25 000 $ 16 janvier 2017 Thames Centre, municipalité de Installation de mélangeurs dans 3 réservoirs de stockage d'eaux usées à Dorchester 33 200 $ 16 600 $ 16 janvier 2017 Thames Centre, municipalité de Conception technique et approbations en vue de porter à 1 200 pieds cubes la capacité de l'installation de traitement des eaux usées de Dorchester 120 000 $ 60 000 $ 16 janvier 2017 Tillsonburg, ville de Remise en état et réalignement des collecteurs d'eaux pluviales pour Paget et Rolling Meadows 50 000 $ 25 000 $ 1er mai 2017 Warwick, canton de Installation d'une station de surpression dans le quadrant nord-est du réseau de distribution d'eau de Warwick 335 174 $ 167 587 $ 1er mai 2017

