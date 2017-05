Le gouvernement du Canada améliore l'infrastructure d'approvisionnement en eau de la Nation crie d'Enoch







Nation crie d'Enoch, AB, Le 24 mai 2017 Tous les Canadiens devraient avoir accès à une source fiable d'eau potable, salubre et propre. Le gouvernement fait ce qu'il faut en réalisant des investissements sans précédent pour soutenir les collectivités autochtones, notamment en renforçant l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves.

Aujourd'hui, l'honorable Amarjeet Sohi, au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord, s'est joint au chef de la Nation crie d'Enoch, Billy Morin, lors d'une cérémonie d'inauguration visant à annoncer la mise sur pied d'un projet qui permettra de raccorder la collectivité de la Nation crie d'Enoch au réseau d'alimentation en eau de la ville d'Edmonton. Cela permettra également de veiller à ce que la collectivité en pleine croissance ait désormais accès à une eau potable salubre et fiable.

Le projet comprend la construction d'une canalisation d'eau, d'un réservoir et d'une station de pompage pour fournir une source durable d'approvisionnement en eau potable.

Le gouvernement du Canada envisage d'investir environ 12,5 millions de dollars pour contribuer à l'achèvement du projet.

Citations

« Tous les Canadiens devraient avoir accès à une source fiable d'eau potable et salubre. En partenariat avec la Nation crie d'Enoch, notre gouvernement appuie la mise en oeuvre de solutions durables pour renforcer l'infrastructure d'approvisionnement en eau dans les réserves, tout en assurant aux opérateurs de réseaux d'aqueduc la formation dont ils ont besoin pour réussir. »

L'honorable Amarjeet Sohi,

Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nipy Pimatan - L'eau, c'est la vie. En plus d'apporter l'eau potable à notre village, cette expansion contribuera au développement économique et permettra de forger des partenariats avec le comté de Parkland. »

Citation du chef Morin

Nation crie d'Enoch

Les faits en bref

L'ancienne station de traitement de l'eau de la Nation crie d'Enoch restera en service pour fournir une source d'eau non potable à la collectivité, notamment pour lutter contre les feux d'herbe.

Le budget de 2016 prévoit 1,8 milliard de dollars sur cinq ans afin d'améliorer considérablement l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves, d'assurer le bon fonctionnement et l'entretien des installations et de renforcer les capacités en améliorant la formation des opérateurs de réseaux d'aqueduc, en plus de prévoir 141,7 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer la surveillance et l'analyse de l'eau potable dans les réserves.

Ces investissements sur cinq ans permettent de planifier à long terme l'amélioration des réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves.

