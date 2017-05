Les employés de la RSA du Canada aident Habitat pour l'humanité à atteindre son objectif de bâtir 150 maisons pour le 150e anniversaire du Canada







TORONTO, le 24 mai 2017 /CNW/ - Les employés de la RSA du Canada contribueront au plus important projet de construction de l'organisme Habitat pour l'humanité Canada, qui consiste à construire 150 maisons pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération.

Ce projet , qui est le 34e projet de travail de Jimmy et Rosalynn Carter avec Habitat pour l'humanité, se déroulera dans chaque province et territoire du Canada.

L'ancien président des États-Unis Jimmy Carter et sa femme Rosalynn seront au Canada du 9 au 14 juillet 2017, surtout à Edmonton, en Alberta, et à Winnipeg, au Manitoba.

Dix employés de la RSA travailleront à la construction de maisons aux côtés de propriétaires d'Habitat à Edmonton, où 75 maisons sont construites.

« La RSA du Canada est fière de s'associer à Habitat pour l'humanité Canada dans le cadre d'une initiative aussi importante, car nous croyons que chacun a droit à un logement décent et abordable, précise Martin Thompson, président-directeur général de la RSA. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de responsabilité d'entreprise de la RSA, laquelle vise à protéger des personnes au quotidien et à les aider à mener une vie plus sûre et plus sécuritaire. »

C'est de longue date qu'Habitat pour l'humanité Canada concrétise des occasions de construire des logements à prix abordable partout au pays. Les personnes qui vivent dans les logements bâtis par Habitat ont participé à leur construction et remboursent des prêts hypothécaires raisonnables. L'approche novatrice d'Habitat pour l'humanité aide les familles à faire un premier pas vers des conditions de vie meilleures et plus abordables.

« Nous sommes ravis que nos employés aient cette occasion de redonner à nos communautés. L'an dernier, nos employés ont travaillé sur le terrain à aider nos clients de Fort McMurray à composer avec les conséquences des feux de forêt. Aujourd'hui, un an plus tard, ils ont l'occasion de construire de nouvelles maisons dans le cadre du projet de travail Carter à Edmonton, une ville hôte dans laquelle le plus grand nombre de maisons seront construites et qui desservira de nombreuses autres familles canadiennes », souligne M. Thompson.

Depuis 1984, l'ex-président américain Jimmy Carter et sa femme Rosalynn se sont rendus partout dans le monde dans le cadre des projets d'Habitat pour construire et rénover des maisons. Grâce au temps qu'ils consacrent à cet organisme et aux efforts qu'ils déploient, ils contribuent à faire connaître le besoin essentiel d'avoir accès à des maisons abordables dans le monde. Véritables sources d'inspiration pour des millions de personnes au cours des trente dernières années, l'ancien président et son épouse ont travaillé avec près de 100 000 bénévoles dans 14 pays à la construction, à la rénovation et à la réparation de plus de 4 000 maisons.

Pour faire un don ou en savoir plus sur le 34e projet de travail de Jimmy et Rosalynn Carter, consultez le site habitat.ca/cwp. Pour en savoir plus sur la RSA du Canada, consultez le site www.rsagroup.ca ou suivez-nous sur Twitter à @RSACanada.

À propos de la RSA

Forte d'un héritage de 300 ans, la RSA est un groupe d'assurance multinational inscrit en bourse. Axée sur l'assurance générale, la RSA fait principalement affaire au Royaume-Uni, en Irlande, en Scandinavie et au Canada et a des capacités de souscription d'assurance partout dans le monde. Les activités principales de la RSA regroupent environ 13 500 employés et le total des primes souscrites nettes s'élève à 6,3 milliards de livres sterling en 2016.

À propos de la RSA du Canada

Faisant partie de RSA Insurance Group plc, le groupe de sociétés de la RSA du Canada se compose des sociétés suivantes : Roins Financial Services Limited; Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances; Compagnie d'Assurance du Québec; Johnson Inc.; Unifund, Compagnie d'assurance, Western Assurance Company; Ascentus Insurance Ltd.; Canadian Northern Shield Insurance Company et RSA Travel Insurance Inc./Assurance voyage RSA Inc. (collectivement « la RSA du Canada »). La RSA du Canada emploie plus de 3 000 personnes au Canada et est l'une des plus anciennes sociétés d'assurances au pays, son existence remontant à 1833.

© Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances, 2017. Tous droits réservés. RSA, RSA & Design et les mots et logos associés sont des marques de commerce et la propriété de RSA Insurance Group plc, utilisées sous licence par la Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances. RSA est un nom commercial de la Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances.

À propos d'Habitat pour l'humanité

Motivé par la vision que chacun a besoin d'un logement décent, Habitat pour l'humanité a été fondé en 1976 à la suite d'une initiative populaire sur une ferme communautaire dans le sud de la Géorgie. Depuis ce temps, l'organisme de logement chrétien s'est développé et est devenu une organisation à but non lucratif d'envergure mondiale oeuvrant dans plus de 1 300 communautés dans l'ensemble des États-Unis et dans plus de 70 pays. Les familles et les personnes à la recherche d'un coup de main s'associent à Habitat pour l'humanité dans le but de construire ou d'améliorer un endroit qui sera leur chez-soi. Les propriétaires d'Habitat participent à la construction de leur propre maison avec l'aide de bénévoles et profitent d'un prêt hypothécaire abordable. Que ce soit en offrant un soutien financier, en agissant comme bénévole ou en faisant connaître le besoin d'offrir des logements à prix abordable, chacun peut aider les familles à acquérir la force, la stabilité et l'autonomie nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie. Favoriser l'autonomie par l'accession à la propriété. Pour en savoir plus, consultez le site Web habitat.org.

À propos d'Habitat pour l'humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est un organisme sans but lucratif national qui a pour vision un monde où tous ont un logement décent et abordable dans lequel ils se sentent vraiment chez eux. Habitat pour l'humanité rapproche les communautés afin de donner aux familles une meilleure stabilité et une plus grande autonomie en leur offrant l'accession à une propriété abordable. Grâce à la collaboration de bénévoles, des propriétaires d'Habitat et de 56 filiales régionales d'Habitat réparties dans les dix provinces et les deux territoires, nous offrons une base solide pour aider des gens à vivre mieux et en meilleure santé au Canada et partout dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.habitat.ca.

SOURCE RSA Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 13:30 et diffusé par :