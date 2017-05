Remise en état et agrandissement du réseau de quais flottants et de passerelles du Club de Yacht de Matane







Le gouvernement du Canada soutient le projet de l'organisme du Bas-Saint-Laurent

MATANE, QC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui du Club de Yacht de Matane, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Rémi Massé, député d'Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que le Club de Yacht de Matane se voit accorder une aide financière de 120 059 $, sous forme de contribution non remboursable, pour la remise en état et l'agrandissement du réseau de quais flottants et passerelles (pontons) de la marina.

Avec ses passerelles et sa terrasse, la marina de Matane accueille des visiteurs tous les jours de juin à septembre et joue un rôle important dans l'économie locale de la ville de Matane. Les fonds sont consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) sous le thème « Fiers de nos parcs, sentiers et cours d'eau ». Cet appui financier permettra au Club de Yacht de Matane de remplacer les pontons flottants en bois des 48 emplacements existants par de nouvelles passerelles en acier galvanisé, en plus d'en ajouter 10 autres pour créer de nouveaux emplacements pour les visiteurs. Ce projet contribuera ainsi à préserver et à améliorer la qualité de la marina de Matane et permettra d'accueillir un plus grand nombre de plaisanciers et de visiteurs.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Je suis heureux de cet investissement important dans le projet d'amélioration de la marina de Matane. Le gouvernement du Canada continue de renforcer l'économie de la ville de Matane et d'assurer une qualité de vie élevée pour les résidants de tous âges. »

Rémi Massé, député d'Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia

« Le Club de Yacht de Matane joue un rôle important dans l'économie locale, en plus d'être un lieu rassembleur pour la population. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les projets qui, comme celui du Club de Yacht de Matane, renforcent l'économie et unissent nos communautés. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Le Club de Yacht de Matane et la marina sont d'une véritable importance pour les plaisanciers ainsi que pour toute la ville de Matane. La contribution de Développement économique Canada est un soutien très important qui permettra d'augmenter la capacité d'accueil de la marina pour les visiteurs, lesquels seront dorénavant encore plus nombreux à participer au développement économique de notre collectivité. »

Steven Grant, président du Club de Yacht de Matane

