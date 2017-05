Avis aux médias - Le ministre Sohi et Randy Boissonnault feront une annonce au sujet du TELUS World of Science - Edmonton







L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Edmonton Mill Woods, et M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, annonceront un investissement dans les infrastructures pour le TELUS World of Science - Edmonton

EDMONTON, le 24 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Edmonton Mill Woods, et M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, feront une annonce jeudi au sujet d'un appui financier au TELUS World of Science - Edmonton au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 25 mai 2017

HEURE :

9 h 30

LIEU :

TELUS World of Science - Edmonton

Hall d'entrée

11211, 142 rue NO

Edmonton (Alberta)

