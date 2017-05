Invitation média - Salon de l'immigration et de l'intégration du Québec : Près de 10 000 visiteurs de 100 nationalités sont attendus







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - La sixième édition du Salon de l'immigration et de l'intégration du Québec (SIIQ), organisé par Immigrant Québec, se déroulera le 31 mai et le 1er juin 2017. Chaque année, près de 10 000 visiteurs originaires de 100 pays profitent de ce rendez-vous annuel incontournable qui facilite l'intégration des nouveaux arrivants et répond à leurs besoins. Cet événement unique rassemble sous un même toit plus de 45 conférenciers et 180 exposants qui conseillent et soutiennent les immigrants dans leurs démarches d'installation et de familiarisation avec le Québec.

Dans le cadre du SIIQ, des ateliers et des conférences aussi variés que la recherche d'emploi, la formation, l'entrepreneuriat, le réseautage, l'installation, le logement, la vie quotidienne seront offerts gratuitement aux visiteurs, dont la moitié sont arrivés au Québec depuis moins d'un an. Pour en nommer quelques-uns :

Montréal, des quartiers où il fait bon vivre

Réussir son intégration professionnelle : trois récits d'immigrants

Saveurs d'ailleurs dans des boites à lunch d'ici

Devenir entrepreneur au Québec, les premiers pas

Comprendre les codes culturels pour mieux s'intégrer

En nouveauté cette année, Montréal International animera un espace entièrement consacré aux étudiants internationaux à la recherche d'un stage ou d'un emploi dans le Grand Montréal.

Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec est présenté par Desjardins et est soutenu par le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), Vidéotron et le journal Métro.

Pour consulter le programme détaillé du SIIQ, visitez le www.salonimmigration.com.

QUOI Ouverture de la 6e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec (SIIQ)



QUAND Mercredi 31 mai 2017, dès 10 h





Opportunités photo et vidéo et possibilités d'entrevues avec les porte-paroles d'Immigrant Québec



OÙ Palais des congrès de Montréal, 1001, place Jean-Paul-Riopelle

Salle 210

