Nouvelle technologie protégeant l'ouïe des travailleurs - La société EERS obtient 3,05 M $ du gouvernement du Québec et amorce sa pré-commercialisation

MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - EERS, une entreprise québécoise qui a développé une nouvelle technologie de protection auditive révolutionnaire primée par le U.S. Department of Labour, vient de franchir un jalon important en obtenant un prêt de 3,05 M $ du gouvernement du Québec par le biais de son programme Créativité Québec. Alors qu'elle amorce sa phase de pré-commercialisation, EERS annonce également la nomination de Charles Gauvin à titre de président et chef de la direction.

« Ce nouveau financement et l'arrivée de Charles nous permettent de poursuivre le déploiement de notre produit en entreprise en vue de notre lancement commercial prévu cet automne, souligne Nick Laperle, fondateur d'EERS. Je salue la vision du gouvernement du Québec qui soutient notre innovation et nous permet de progresser vers notre objectif de protéger l'ouïe d'un million de travailleurs québécois et dans le monde d'ici cinq ans. »

« Créativité Québec représente un outil privilégié pour les entreprises innovantes comme EERS, qui s'engagent dans le développement de technologies d'avenir pour le Québec. D'ailleurs, ce projet visionnaire témoigne de l'excellence de la recherche et de l'innovation, ainsi que de la volonté de nos entreprises d'améliorer le bien-être des travailleurs québécois. Notre gouvernement est donc fier de s'associer à la réussite de cette initiative, qui aura, j'en suis convaincue, des retombées positives sur la santé auditive de nos travailleurs, notamment dans le secteur manufacturier » indique Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique.

Les écouteurs industriels de EERS permettent de prévenir efficacement les troubles auditifs chez les travailleurs. En plus d'offrir une protection exceptionnelle, un système de communication permet aux porteurs d'échanger entre eux sans retirer le dispositif de leurs oreilles. Les niveaux des bruits ambiants et d'exposition sonores peuvent également être enregistrés grâce à une fonction de monitoring. Dans un avenir rapproché, les gestionnaires pourront ainsi intervenir dès que la sécurité auditive de leur personnel est menacée.

Pour mettre en oeuvre la pré-commercialisation de son produit, Charles Gauvin mettra à profit son expérience de plus de 25 ans en développement et commercialisation de produits innovants, tant au Québec qu'à l'international. « EERS a tous les atouts pour devenir sous peu un joueur incontournable grâce à sa technologie remarquable et sa capacité à sensibiliser les entreprises aux dommages causés par l'exposition quotidienne des travailleurs au bruit industriel. Je suis fier de faire partie de cette équipe », dit Charles Gauvin.

EERS se réjouit également de la récente décision du Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) d'appuyer, à travers son Programme de chaires industrielles (PCI), la création de la Chaire de recherche industrielle en technologies intra-auriculaires EERS-CRSNG (CRITIAS). Cette chaire, dirigée par le professeur Jérémie Voix de l'École de technologie supérieure (ÉTS) sera dotée d'un financement de 1,4 M $ pour soutenir durant les cinq prochaines années le développement de technologies innovantes pour les écouteurs industriels de EERS.

Fondée à Montréal en 2015, EERS développe, en collaboration avec l'ÉTS, des dispositifs de pointe qui protègent la santé auditive des travailleurs. Les nouveaux écouteurs industriels qu'elle a mis au point intègrent une technologie de communication et de monitoring unique. EERS a développé et validé sa technologie au cours des 10 dernières années et obtenu plus d'une vingtaine brevets afin de protéger son invention et sa propriété intellectuelle. La société a remporté la première place à l'édition 2016 du concours international « Hear and Now » Noise Safety Challenge du U.S. Department of Labour de même qu'une médaille d'or à l'édition 2017 des Edison Awards qui récompensent, depuis 1987, les innovations les plus prometteuses à l'échelle mondiale. www.eers.ca

