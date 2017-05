Sportsnet conclut avec ESL une entente de diffusion exclusive de sport électronique au Canada sur Sportsnet NOW et Sportsnet 360







- Rogers devient la première société de télécommunications au Canada à signer une entente de contenu sportif électronique -

- Technologie robuste et ententes d'échange de trafic conclues avec des créateurs de jeux électroniques reconnus assurent une expérience de jeu en ligne optimisée par le service Internet de Rogers, reconnu comme le plus rapide pays* -

TORONTO, le 24 mai 2017 /CNW/ - Sportsnet innovera une fois de plus en offrant aux Canadiens des émissions et du contenu sportifs avec la conclusion d'une nouvelle entente avec ESL, la plus importante ligue de sport électronique du monde, dans le but d'acquérir les droits de diffusion exclusifs d'esportsTV d'ESL, la première chaîne dans le monde à téléviser ce genre de sport 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

« Sportsnet est fière d'être à l'avant-garde des tendances de l'industrie afin de continuer à offrir les meilleures expériences sportives qui soient à notre public, a affirmé Jason Badal, directeur principal, Affaires commerciales, Sportsnet. Le sport électronique est sur le point de devenir très populaire dans le monde, et nous sommes heureux d'offrir ce contenu convoité aux Canadiens. »

En ondes dès l'automne prochain, esportsTV sera diffusée en exclusivité au Canada sur Sportsnet NOW. En outre, une émission hebdomadaire de sport électronique présentant manchettes, faits saillants et analyse sera diffusée sur Sportsnet 360 à compter de juillet. D'autres renseignements seront communiqués ultérieurement.

En vertu de cette nouvelle entente, Rogers devient la première entreprise de télécommunications du Canada à obtenir les droits de diffusion exclusifs de contenu sportif électronique.

Et personne ne sera limité au rôle de simple spectateur. En effet, les joueurs peuvent également entrer dans l'action grâce au service Internet de Rogers, reconnu comme le plus rapide au pays par Speedtest*. Grâce à une technologie robuste et à des accords d'échange de trafic avec des plateformes d'importance telles que Steam, les abonnés du service Internet de Rogers sont assurés d'une expérience de jeu rapide et uniforme pour se mesurer aux meilleurs adversaires partout dans le monde. Les débits moyens affichés par Steam montrent que Rogers surclasse régulièrement les autres fournisseurs partout au pays.

« Au pays, 19 millions de personnes se considèrent comme des joueurs, et le service Internet Élan de Rogers est optimisé pour leur offrir notre meilleure expérience de jeu possible, a dit Mark Shinozaki, directeur, Gestion de produits Internet, Rogers Communications. Dans le monde en temps réel du jeu électronique, tout retard ou hésitation peut faire la différence entre la victoire ou la défaite, et notre service Élan gigabit assure les vitesses les plus élevées, pour de nombreux appareils branchés à la maison, ce qui donne un avantage net aux joueurs.

Les abonnés du service Internet de Rogers bénéficient également de cet avantage de jeu de deux façons :

Déploiement de la technologie DOCSIS 3.1 par Rogers - technologie de réseau câblée la plus récente et la plus rapide qui répond sans compromis à la demande croissante de bande passante liée aux jeux électroniques, à la lecture en continu et à l'utilisation simultanée de nombreux appareils.

Modem Wi-Fi gigabit de Rogers - alimenté par la nouvelle puce PUMAMC 7 d'IntelMD et propulsé par la technologie Wi-Fi Wave 2 802.11ac la plus rapide, qui prend en charge le système MIMO (entrées multiples et sorties multiples) multiutilisateur.

Pour obtenir plus de renseignements sur le service Internet de Rogers et les jeux électroniques, consultez http://www.rogers.com/consumer/internet/gaming?setLanguage=fr.

