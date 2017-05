Amélioration prochaine des infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées pour les résidents de la région de York







80 nouveaux projets approuvés dans 10 collectivités

NEWMARKET, ON, le 24 mai 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leurs familles d'avoir accès à des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes qui répondent à leurs besoins. Ces investissements permettent de préserver la santé et le bien-être des résidents, de protéger les cours d'eau et les écosystèmes locaux, et ce, tout en créant de nouvelles possibilités économiques afin de renforcer la classe moyenne dans toute la province.

Kyle Peterson, député fédéral de Newmarket--Aurora, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Chris Ballard, ministre du Logement de l'Ontario, ministre responsable de la Stratégie de réduction de la pauvreté et député provincial de Newmarket--Aurora, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Wayne Emmerson, président et directeur général de la région de York, ont annoncé aujourd'hui que 29 nouveaux projets dans la région de York ont été approuvés dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 50 pour cent du financement pour ces projets, soit 23,2 millions de dollars. Le gouvernement provincial fournira jusqu'à 25 pour cent du total des coûts admissibles pour ce projet, soit plus de 11,6 million de dollars. La région de York complétera le financement.

Grâce à cet investissement, les résidents de la région de York bénéficieront de projets comme la réfection de l'égout York-Durham sur la 16e avenue, l'expérimentation sur le terrain de la réduction du phosphore à l'usine de traitement des eaux usées de Duffin Creek, et le remplacement d'une conduite maîtresse en fonte ductile qui dessert les résidents et les entreprises de la ville de Markham. Ces projets sont essentiels pour maintenir la propreté de nos cours d'eau et maintenir la salubrité et la qualité de vie de nos collectivités.

Outre ces projets, 51 projets liés à l'eau et aux eaux usées profiteront à neuf autres collectivités de l'Ontario, pour lesquels le gouvernment fédéral fournit 27,6 millions de dollars.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Ontario au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées pour maintenir un environnement sain et offrir une eau potable propre et fiable. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et les municipalités de partout au pays pour soutenir d'importants projets comme ceux qui sont réalisés dans la région de York, qui permettent de faire en sorte que les collectivités canadiennes soient saines et durables maintenant et pendant de nombreuses années. »

Kyle Peterson, député fédéral de Newmarket--Aurora, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La mise en place et l'entretien d'infrastructures de grande qualité pour l'eau, les eaux usées et les eaux pluviales constituent un élément essentiel du développement de collectivités où il fait bon vivre. Cette annonce démontre l'engagement pris par la province de faire équipe avec les municipalités pour mettre en place les infrastructures publiques dont les Ontariens ont besoin. Je suis heureux que ces projets aideront à améliorer la qualité de vie dans la région de York et ses collectivités pendant de nombreuses années. »

L'honorable Chris Ballard, ministre du Logement de l'Ontario, ministre responsable de la Stratégie de réduction de la pauvreté et député provincial de Newmarket--Aurora

« La région de York demeure un chef de file en matière de durabilité environnementale et d'innovation, et elle le démontre bien par ses installations de traitement à la fine pointe, dont la station de Duffin Creek. Cette station a l'un des meilleurs rendements parmi toutes les stations de traitement des eaux usées en bordure du lac Ontario. Ce financement nous aidera à continuer à offrir les services indispensables et à soutenir le développement de collectivités saines et durables. L'annonce d'aujourd'hui est un bon exemple de ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble dans le but d'atteindre des objectifs communs. »

Wayne Emmerson, président et directeur général de la région de York

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le budget de 2017 propose 21,9 milliards pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant inclut cinq milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le gouvernement de l' Ontario réalise les investissements les plus importants de l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes et les ponts, et les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, soit plus de 190 milliards de dollars sur 13 ans à partir de 2014-2015. Pour en savoir plus sur les projets dans votre collectivité, visitez le site Ontario.ca/ONRenforce.

Le Canada et l'Ontario annoncent un financement pour des projets d'infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées en Ontario

Une nouvelle liste de projets liés à l'eau et aux eaux usées a été approuvée dans le cadre de l'Entente Canada?Ontario conclue au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), qui est conçu pour améliorer la salubrité et la qualité de l'eau pour les familles canadiennes, et ce, tout en favorisant une économie propre.

Le gouvernement du Canada verse à l'Ontario plus de 569 millions de dollars dans le cadre du FEPTEU (jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles des projets). Le gouvernement provincial fournit jusqu'à 270 millions de dollars (jusqu'à 25 pour cent du total des coûts admissibles des projets). Les récipiendaires fourniront le reste du financement.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue avec l'Ontario, les 80 projets suivants en Ontario ont été approuvés en vue d'un financement fédéral totalisant 50 895 319 $.

Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Date de début prévue Aurora, ville de Chemisage structural de la conduite principale, promenade Tamarac, de la rue Henderson au croissant Ardill 500 000 $ 250 000 $ 15 avril 2017 Aurora, ville de Conception pour une conduite pluviale endommagée au-delà de la rue Henderson 75 000 $ 37 500 $ 15 avril 2017 Aurora, ville de Étude du niveau des eaux de crue - Tannery Creek 37 500 $ 18 750 $ 15 avril 2017 Aurora, ville de Mise hors service de l'égout sanitaire - Wells Street Public School 150 000 $ 75 000 $ 15 avril 2017 Aurora, de Reconstruction de la conduite principale et de l'infrastructure d'égout pluvial existants, croissant Algonquin et rue Haida 459 550 $ 229 775 $ 15 avril 2017 Bradford West Gwillimbury, ville de Installation de gestion et d'évacuation des eaux pluviales, chemin Morris 1 009 413 $ 504 706 $ 1er décembre 2016 East Gwillimbury, ville de Évaluation et élaboration d'un plan de gestion des eaux pluviales de la ville afin de réaliser une optimisation complète du réseau de collecte des eaux pluviales 160 000 $ 80 000 $ 1er février 2017 East Gwillimbury, ville de Remise en état du poste de pompage d'eaux usées, rue West, afin d'améliorer l'efficacité de la gestion des eaux usées 438 408 $ 219 204 $ 1er février 2017 Georgina, canton de Remplacement de la conduite principale (rue Burke, rue Garrett et rue West) 1 509 359 $ 754 680 $ 1er mai 2016 Markham, cité de Contrôle des inondations dans Thornhill ouest sur trois rues avec remplacement structural de l'égout, ville de Markham 5 058 800 $ 2 529 400 $ 15 mars 2017 Markham, cité de Remplacement des conduites principales en fonte sur deux rues, ville de Markham 2 059 950 $ 1 029 975 $ 1er avril 2017 Newmarket, ville de Optimisation et automatisation du réseau d'eau potable (étude et plan) 350 000 $ 175 000 $ 1er mars 2017 Newmarket, ville de Programme d'évaluation de l'état des conduites principales de Newmarket 375 000 $ 187 500 $ 1er mars 2017 Newmarket, ville de Évaluation de l'état des actifs et élaboration d'une stratégie d'entretien des vannes (eau et eaux usées) 112 500 $ 56 250 $ 1er mars 2017 Newmarket, ville de Élaboration et mise en oeuvre d'un programme de prévention des refoulements d'eaux usées et des jonctions fautives 50 000 $ 25 000 $ 1er mai 2017 Newmarket, ville de Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie SIG pour les actifs linéaires (eau et eaux usées) 125 000 $ 62 500 $ 1er mars 2017 Newmarket, ville de Inspection de l'état, conception et restauration de la conduite principale, rue Gorham 250 000 $ 125 000 $ 1er mars 2017 Newmarket, ville de Évaluation, construction et mise en oeuvre d'une stratégie de bouclage des canalisations d'eau potable non raccordées dans la zone de pression centrale 100 000 $ 50 000 $ 1er mars 2017 Newmarket, ville de Chemisage structural de la conduite principale en fonte existante, rue Srigley 200 000 $ 100 000 $ 1er mai 2017 Richmond Hill, ville de Remplacement de 700 m de conduite principale, rue Trench (de la rue Major Mackenzie à la rue Mill) 410 300 $ 205 150 $ 31 octobre 2016 Richmond Hill, ville de Remplacement de 310 m de conduite principale, avenue Laverock (de la rue Lucas à la limite ouest) 210 250 $ 105 125 $ 31 octobre 2016 Richmond Hill, ville de Remplacement de 525 m de conduite principale, croissant Kersey (du chemin Weldrick ouest à l'avenue May) 350 550 $ 175 275 $ 31 octobre 2016 Vaughan, cité de Système d'aération pour l'étang de Oakbank : afin d'améliorer la qualité de l'eau et l'environnement du bassin 51 500 $ 25 750 $ 30 juin 2017 Vaughan, cité de Modernisation du système de facturation pour 4 postes de remplissage d'eau à grande échelle 150 000 $ 75 000 $ 30 juin 2016 Vaughan, cité de Évaluation de l'état des conduites principales de distribution d'eau de la ville de Vaughan 300 000 $ 150 000 $ 1er janvier 2017 Vaughan, cité de Conception détaillée pour une amélioration du bassin de gestion des eaux pluviales d'Edgeley, dans le centre métropolitain de Vaughan 1 646 079 $ 823 040 $ 10 octobre 2016 Vaughan, cité de Évaluation environnementale municipale en vue de la réhabilitation du ruisseau Black 167 500 $ 83 750 $ 1er avril 2016 Vaughan, cité de Remplacement des compteurs d'eau institutionnels, commerciaux et résidentiels mal étalonnés dans la cité de Vaughan 1 000 000 $ 500 000 $ 1er janvier 2017 Vaughan, cité de Modernisation des commandes du poste de surpression de Maplewood 75 000 $ 37 500 $ 1er mars 2017 Vaughan, cité de Stratégie d'évaluation des districts de pression et de comptage par district pour une réduction de la consommation d'eau non facturée 200 000 $ 100 000 $ 1er janvier 2017 Vaughan, cité de Compteurs d'eau intelligents - Stratégie de mise en oeuvre et de détermination des coûts de la lecture automatisée des compteurs à l'échelle de la cité et d'une infrastructure de comptage avancée 375 000 $ 187 500 $ 1er février 2017 Vaughan, cité de Évaluation de la consommation d'eau non facturée et recommandation de mesures de réduction 135 000 $ 67 500 $ 1er janvier 2017 Vaughan, cité de Élaboration d'une stratégie de mise en oeuvre de mesures de prévention de la corrosion dans la cité de Vaughan 200 000 $ 100 000 $ 1er janvier 2017 Vaughan, cité de Programme de surveillance des eaux d'infiltration et de captage dans le réseau d'égout sanitaire à l'échelle de la ville (inspection par télévision en circuit fermé) 250 000 $ 125 000 $ 30 juin 2016 Vaughan, cité de Programme de surveillance des eaux d'infiltration et de captage dans le réseau d'égout sanitaire à l'échelle de la ville (débitmètres et micromètres) 100 000 $ 50 000 $ 30 juin 2016 Vaughan, cité de Mise à jour des modèles hydrologiques - mise à jour du modèle d'analyse hydraulique du réseau de distribution d'eau 184 542 $ 92 271 $ 1er janvier 2017 Vaughan, cité de Mise à jour des modèles d'écoulement des eaux usées - mise à jour du modèle d'analyse hydraulique du réseau de collecte des eaux usées 184 542 $ 92 271 $ 1er janvier 2017 Vaughan, cité de Remise en état du mur de tête et du déversoir, Pine Valley 250 000 $ 125 000 $ 1er septembre 2016 Vaughan, cité de Amélioration de la gestion des eaux pluviales, avenue Islington 285 000 $ 142 500 $ 1er juin 2017 Vaughan, cité de Remplacement de la conduite principale de 300 mm par une conduite en polychlorure de vinyle, rue Centre, de la rue Dufferin à la rue Bathurst 1 822 189 $ 911 095 $ 1er septembre 2016 Vaughan, cité de Remplacement des conduites principales en fonte ductile (150 mm et 300 mm de diamètre) par des conduites en polychlorure de vinyle. 1 429 980 $ 714 990 $ 1er juin 2016 Vaughan, cité de Remplacement de conduites principales en fonte ductile (150 mm, 300 mm et 400 mm de diamètre) par des conduites en polychlorure de vinyle, rue Andrew Park, chemin Button, place Marilyn, chemin Humber nord 1 188 978 $ 594 489 $ 1er mai 2016 Vaughan, cité de Remplacement de conduites principales en fonte ductile (150 mm et 300 mm de diamètre) par des conduites en polychlorure de vinyle (PVC), chemin Planchet, chemin Basaltic et rue Mckenzie 911 095 $ 455 547 $ 1er juin 2017 Vaughan, cité de Investigation, analyse et conception du programme de remise en état et de remplacement des conduites principales pour 2018 354 315 $ 177 157 $ 15 janvier 2017 Vaughan, cité de Investigation, analyse et conception du programme de remise en état et de remplacement des conduites principales pour 2019 354 315 $ 177 157 $ 15 janvier 2017 Vaughan, cité de Investigation et conception de 15 ponceaux dans les secteurs ruraux nord - à l'échelle de la cité 56 650 $ 28 325 $ 1er juin 2017 Vaughan, cité de Remise en état ou remplacement d'un ponceau en tôle d'acier ondulée de 975 mm, au 6550 chemin King-Vaughan, immédiatement à l'est du chemin Huntington 315 000 $ 157 500 $ 1er mai 2017 Vaughan, cité de Remise en état du mur de soutènement pour la gestion des eaux pluviales, place Intersite 340 000 $ 170 000 $ 1er avril 2017 Vaughan, cité de Stabilisation des talus pour la gestion des eaux pluviales par une remise en état d'un mur de soutènement existant le long du côté est de la rue Clarence 750 000 $ 375 000 $ 1er juin 2017 Vaughan, cité de Investigation et conception aux fins de la remise en état ou du remplacement des ponceaux en tôle d'acier ondulée existants, à l'intersection du chemin Kirby et de l'avenue Kipling 57 000 $ 28 500 $ 1er juin 2017 Whitchurch-Stouffville, ville de Remplacement de la conduite principale et de l'égout sanitaire rue Stouffer et amélioration du réseau d'égout pluvial 555 814 $ 277 907 $ 15 mai 2017 York, municipalité régionale de Étude pilote pour la remise en état de l'égout of the York-Durham, sur la 16e avenue, dans la ville de Markham 1 250 000 $ 625 000 $ 15 novembre 2016 York, municipalité régionale de Remise en état de l'égout de York-Durham, sur la 16e avenue, dans la ville de Markham 10 000 000 $ 5 000 000 $ 15 novembre 2016 York, municipalité régionale de Essais sur le terrain à l'installation de traitement des eaux usées de Duffin aux fins de l'élimination du phosphore 1 508 674 $ 754 337 $ 1er janvier 2017 York, municipalité régionale de Consolidation d'urgence des berges, German Mills Creek : protection d'une bouche d'égout exposée et d'une conduite par gravité de 45 m, de 760 mm de diamètre, parc Bercy (Wycliffe) Park, à la hauteur de la rue John 187 500 $ 93 750 $ 1er janvier 2017 York, municipalité régionale de Réhabilitation du lit naturel du ruisseau Patterson : protection d'un égout sanitaire par gravité de 675 mm de diamètre près du sentier de promenade du parc Greenway de South Richvale, à la hauteur du chemin Carrville 425 000 $ 212 500 $ 1er janvier 2017 York, municipalité régionale de Projet d'évaluation environnementale : stabilisation des berges du ruisseau German Mills et protection de l'infrastructure sanitaire 225 000 $ 112 500 $ 1er janvier 2017 York, municipalité régionale de Projet de stabilisation des berges de la rivière Don ouest et de protection de l'infrastructure sanitaire : installation d'un radier de 30 m afin de protéger deux passages d'infrastructures sanitaires près de l'éco-parc de Langstaff 195 000 $ 97 500 $ 1er janvier 2017 York, municipalité régionale de Protection de l'infrastructure sanitaire et réhabilitation du lit de la rivière Don près du centre communautaire de Richvale : conception et remise en état 187 500 $ 93 750 $ 1er janvier 2017 York, municipalité régionale de Protection de l'infrastructure sanitaire et remise en état du lit de la rivière Don est près du chemin Weldrick ouest : conception et remise en état 225 000 $ 112 500 $ 1er janvier 2017 York, municipalité régionale de Étude : stabilisation des berges de la rivière Don est, près de l'avenue May et protection de l'infrastructure sanitaire 50 000 $ 25 000 $ 1er janvier 2017 York, municipalité régionale de Protection de l'infrastructure sanitaire et réhabilitation du ruisseau Pomona dans le parc Royal Orchard nord : conception et remise en état 50 000 $ 25 000 $ 1er janvier 2017 York, municipalité régionale de Protection de l'infrastructure sanitaire et stabilisation du lit du ruisseau Pomona dans le parc Royal Orchard sud : étude géomorphologique 50 000 $ 25 000 $ 1er janvier 2017 York, municipalité régionale de Protection de l'infrastructure sanitaire et stabilisation du lit de la rivière Don est près de l'avenue Bayview et de l'avenue Steeles : étude géomorphologique 37 500 $ 18 750 $ 1er janvier 2017 York, municipalité régionale de Protection de l'infrastructure sanitaire et protection des berges le long de la rivière Don ouest, près de l'autoroute 7 et de la rue Centre : étude géomorphologique 37 500 $ 18 750 $ 1er janvier 2017 York, municipalité régionale de Projet de protection de l'infrastructure sanitaire et de stabilisation des berges de la rivière Don ouest, à la hauteur du parc Langstaff : étude géomorphologique 25 000 $ 12 500 $ 1er janvier 2017 York, municipalité régionale de Protection de l'infrastructure sanitaire et stabilisation du lit de la rivière Humber près du parc Thackeray : étude géomorphologique 25 000 $ 12 500 $ 1er janvier 2017 York, municipalité régionale de Protection de l'infrastructure sanitaire et stabilisation du lit de la rivière Don est, à la hauteur du parc Charlie Clifford : étude géomorphologique 25 000 $ 12 500 $ 1er janvier 2017 York, municipalité régionale de Protection de l'infrastructure sanitaire et stabilisation du lit du ruisseau German Mills, près du parc Unity : étude géomorphologique 25 000 $ 12 500 $ 1er janvier 2017 York, Regional Municipality of Protection de l'infrastructure sanitaire et stabilisation du lit du ruisseau German Mills, près du parc Lennox Park : étude géomorphologique 25 000 $ 12 500 $ 1er janvier 2017 York, Regional Municipality of Protection de l'infrastructure sanitaire, promenade Bayview, et réhabilitation du lit naturel : protection de deux conduites sanitaires par gravité exposées près du parc George Richardson 100 000 $ 50 000 $ 1er janvier 2017 York, Regional Municipality of Remplacement ou remise en état de la conduite principale en fonte ductile, à la hauteur de l'église, rue Bullock à Markham, autoroute 7 4 600 068 $ 2 300 034 $ 1er février 2017 York, Regional Municipality of Étude pilote des services sanitaires de Upper York - réduction du phosphore dans les eaux usées 1 400 000 $ 700 000 $ 31 mars 2017 York, Regional Municipality of Étude pilote des services sanitaires de Upper York - système de filtration sur membranes 1 000 000 $ 500 000 $ 1er janvier 2017 York, Regional Municipality of Installation de compteurs divisionnaires dans les réseaux (eau et eaux usées) pour permettre la surveillance et le ciblage de la consommation d'énergie 212 500 $ 106 250 $ 1er février 2017 York, Regional Municipality of Étude de faisabilité technique - Technologies innovatrices pour suppléer à l'énergie fournie par les génératrices de secours au diesel 100 000 $ 50 000 $ 1er janvier 2017 York, Regional Municipality of Amélioration du chemisage d'un ponceau double en tôle d'acier ondulée, rue Major Mackenzie, 250 m à l'ouest de la rue Jane 202 500 $ 101 250 $ 1er janvier 2017 York, Regional Municipality of Réfection d'un ponceau en tôle d'acier ondulée, autoroute 7, 264 m à l'est de l'autoroute 427 202 500 $ 101 250 $ 1er décembre 2016 York, Regional Municipality of Réfection du talus et des gabions, autoroute 7, à la hauteur de West Beaver Creek 60 000 $ 30 000 $ 1er janvier 2017 York, Regional Municipality of Collecte de données, évaluation de l'état et inspection par télévision en circuit fermé de l'égout pluvial à divers emplacements dans la région de York 783 000 $ 391 500 $ 1er janvier 2017

Le plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada dans le budget de 2017 : http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/chap-02-fr.html#Toc477707375

Investissements fédéraux dans les infrastructures de l'Ontario : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/on-fra.html

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/cwwf/cwwf-program-programme-fra.html.

ONRenforce - Mise à jour 2017 sur l'infrastructure : https://www.ontario.ca/fr/page/onrenforce-mise-jour-2017-sur-linfrastructure

