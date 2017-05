Plongez au coeur de l'histoire d'une des plus prestigieuses entreprises familiales du Canada grâce au Parcours John Molson présenté par Montréal en Histoires







Un trajet techno-historique amplifié par la technologie et la réalité augmentée pour découvrir le legs exceptionnel de 7 sept générations de la famille Molson à Montréal

MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Molson Coors Canada lance aujourd'hui le Parcours John Molson, un tracé à travers six escales historiques au coeur du Vieux-Montréal. Conçu par Montréal en Histoires, le parcours met en lumière l'évolution et le riche héritage de l'entreprise, de sa fondation à aujourd'hui, et la contribution de la famille Molson au développement socio-économique de la métropole et du pays. Grâce à l'application, disponible gratuitement en quatre langues (français, anglais, espagnol et mandarin) pour les appareils mobiles Apple et Android, le Parcours John Molson permet de s'immerger totalement dans cette traversée historique amplifiée par la technologie et la réalité augmentée.

« La création de ce parcours est pour notre famille un réel honneur, un témoignage de notre implication à travers plusieurs siècles », déclare Andrew Molson, membre de la 7e génération de la famille Molson, membre du conseil d'administration de Molson Coors Brewing Company et Président du conseil du Groupe conseil RES PUBLICA. « C'est un voyage immersif qui fera découvrir à tous les Montréalais les racines de notre attachement et de nos engagements envers la métropole qui célèbre son 375e anniversaire. »

Un retour dans le temps...en temps réel!

Montréal en Histoires a mis sur pied une foule de projets et d'expositions visant à célébrer l'histoire de Montréal. Cette vaste expertise a permis de développer un parcours divertissant, éducatif et accessible tout en demeurant fidèle à l'histoire et aux traditions de la famille Molson. L'application permet de se laisser guider par une narration textuelle et sonore tout au long du parcours. C'est un voyage à travers les différentes époques de sept générations de la famille Molson ponctué par des croquis, des citations, des photos, des animations et du matériel multimédia. Une capsule de réalité augmentée a même été intégrée à l'une des escales.

Le choix des points d'arrêt a été pensé en fonction des lieux qui ont marqué l'histoire de la famille Molson. Le visiteur le découvrira à travers les différents thèmes :

L'immigrant investisseur (Rue de la Commune, dans le Vieux-Port de Montréal)

Molson dans la communauté (Marché Bonsecours )

) Sept générations de Molson (445, boulevard Saint-Laurent )

) La brasserie au fil du temps (Vieux-Port de Montréal)

Molson et l'économie canadienne (Édifice Banque Molson)

Molson, le sens de l'innovation - Expérience en réalité augmentée (Auberge Saint-Gabriel)

« C'est avec beaucoup de fierté que Montréal en Histoires a collaboré avec la famille Molson. Ces six interventions racontent l'histoire de cette grande famille montréalaise ayant collaboré pendant sept générations au développement de notre métropole. Ce parcours technologique rend notre histoire accessible et ludique. Montréal en Histoires est fier de bonifier son application mobile avec le Parcours John Molson qui s'inscrit dans le grand parcours Cité Mémoire » nous partage Martin Laviolette, producteur délégué de Montréal en Histoires.

Un hommage à l'une des plus grandes familles de bâtisseurs de Montréal

Les célébrations du 375e anniversaire de la métropole sont l'occasion de rappeler l'apport extraordinaire d'abord de John Molson, puis des générations qui l'ont suivi, dans le développement de la ville. Depuis plus de deux siècles déjà, la famille Molson gère l'un des plus grands succès commerciaux au pays sans compter les investissements personnels pour le développement de la société québécoise et canadienne. Rappelons que John Molson se démarquait de par sa contribution financière dans les sphères de la culture, des services sociaux et de la philanthropie, un héritage et un devoir qui se perpétue encore aujourd'hui.

Molson Coors Canada invite donc tous les Montréalais et les Montréalaises à découvrir fièrement une partie de leur patrimoine en visitant des lieux d'attraits et les fragments d'histoires qui se cachent derrière le Parcours John Molson. Au coeur de ces célébrations, c'est aussi l'occasion pour les touristes d'en apprendre un peu plus sur l'histoire du développement économique d'une des villes les plus célèbres d'Amérique du Nord et de la prestigieuse entreprise familiale qui y a contribué.

Le Parcours John Molson est disponible en visite libre gratuitement, et ce, tout au long de l'année. L'application mobile Montréal en Histoires propose un trajet de 60 minutes à travers les différents points d'arrêts.

