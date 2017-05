La Ville de Montréal accorde un soutien de 50 000$ au Centre d'initiatives pour le développement communautaire L'Unité qui agit en faveur des jeunes issus des communautés culturelles de l'arrondissement de Saint-Laurent







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Centre d'initiatives pour le développement communautaire L'Unité recevra un soutien de 50 000$ de la Ville de Montréal afin de proposer aux jeunes de l'arrondissement de Saint-Laurent une foule d'activités ludiques dans son local ou dans les salles communautaires des Habitations à loyer modique. L'Unité pourra aussi offrir à sa jeune clientèle issue des communautés culturelles des activités sportives dans les gymnases des écoles avoisinantes, modulées selon les besoins exprimés par les jeunes.

« Ce soutien financier au centre L'Unité vise à briser l'isolement chez les jeunes issus des communautés culturelles et à consolider le sentiment d'appartenance à leur communauté en les invitant à participer à des activités ludiques conçues pour et avec eux, à quelques pas de chez eux. Ce type d'initiative nécessite absolument l'appui municipal, car il favorise le vivre-ensemble et prépare les jeunes participants à devenir des citoyens engagés et pleinement heureux de vivre dans notre ville », d'indiquer le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

« Je salue le travail important du centre L'Unité dont les interventions en milieu scolaire favorisent l'épanouissement des jeunes citoyens de l'arrondissement de Saint-Laurent. Les actions de L'Unité sont d'autant plus pertinentes qu'elles tiennent compte des divers acteurs qui agissent autour de sa jeune clientèle, que ce soit les parents, les professeurs ou le personnel des organisations du quartier. Cela ne peut être que formidable pour l'estime de soi de ces jeunes dont le parcours est parfois parsemé d'embûches », d'ajouter Mme Éricka Duchesne, élue responsable de la Politique de l'enfant à la Ville de Montréal.

Le Centre d'initiatives pour le développement communautaire L'Unité offre aux jeunes et aux parents des différentes communautés culturelles des services qui contribuent à leur épanouissement en agissant dans leur milieu de vie et en misant sur l'entraide communautaire. L'Unité dispose notamment d'un projet d'intervention dans les classes scolaires, les cours d'école et les parcs.

