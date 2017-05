Montréal continue à soutenir l'entrepreneuriat - La Ville octroie 15 000$ pour le Rendez-vous Réseau M 2017







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a accordé aujourd'hui une contribution financière non récurrente de 15 000 $ à la Fondation de l'entrepreneurship pour le Rendez-vous Réseau M qui se tiendra à Montréal les 1, 2 et 3 novembre 2017. Cet événement annuel, dont la programmation prévoit conférences, ateliers interactifs et rencontres humaines, permet aux entrepreneurs de découvrir l'univers du mentorat.

« Avec cette contribution, la Ville de Montréal continue à soutenir l'entrepreneuriat montréalais en favorisant, d'une part, la création d'un milieu qui lui est propice et, d'autre part, en stimulant l'engagement d'un plus grand nombre de personnes dans cette voie. La tenue du Rendez-vous Réseau M 2017 à Montréal renforcera la visibilité et la notoriété de l'entrepreneuriat dans la métropole. Cette activité contribuera également à promouvoir le programme de mentorat de la Fondation auprès de la communauté d'affaires montréalaise », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Ce financement s'inscrit dans la vision économique du Service du développement économique de la Ville de Montréal dont l'un des objectifs est de « favoriser l'entrepreneuriat comme choix de carrière, en encadrant plus étroitement les futurs entrepreneurs ».

La Fondation de l'entrepreneurship a pour mission de stimuler l'entrepreneuriat au Québec. En plus du colloque annuel Rendez-vous Réseau M qui réunira cette année près de 800 personnes, la Fondation réalise plusieurs activités, notamment la production du rapport annuel L'indice entrepreneurial québécois et l'animation d'une vaste communauté d'intérêts de mentorat pour entrepreneurs.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 12:10 et diffusé par :