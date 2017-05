L'Ontario doit saisir l'occasion de rendre nos milieux de travail en mutation équitables







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 24 mai 2017) - Avec la publication aujourd'hui du rapport tant attendu sur l'Examen portant sur l'évolution des milieux de travail, le Congrès du travail du Canada demande au gouvernement de l'Ontario de s'engager à faire davantage que les recommandations contenues dans le rapport afin d'améliorer les normes pour tous les travailleurs et travailleuses, qu'ils soient ou non syndiqués.

« Le Rapport final sur l'Examen portant sur l'évolution des milieux de travail publié aujourd'hui reconnaît bon nombre des principaux problèmes auxquels font face les travailleurs aujourd'hui, tels que les horaires imprévisibles, la classification erronée des employés et les obstacles à l'adhésion à un syndicat », a déclaré Hassan Yussuff, président du CTC. « Toutefois, les recommandations sont loin de répondre aux besoins pour assurer l'équité pour tous les travailleurs et travailleuses de l'Ontario. »

Le CTC et d'autres défenseurs des travailleurs ont constaté avec satisfaction que le rapport recommande d'étendre le principe de succession aux secteurs comme les soins à domicile et d'élargir le droit à la syndicalisation à de nouveaux groupes de travailleurs, notamment les travailleurs agricoles. Cependant, M. Yussuff a indiqué que le CTC est particulièrement déçu de constater qu'il n'y a rien dans le rapport qui recommande l'augmentation du salaire minimum, l'accès de base à des jours de congé de maladie non payés ou l'établissement de l'accréditation automatique sur vérification des cartes qui permet aux travailleurs de se syndiquer sans risque d'intimidation de la part de l'employeur.

« Les travailleurs et travailleuses - en particulier les femmes, les jeunes et les personnes racialisées - ont été laissés pour compte lors de l'évolution des milieux de travail. Maintenant, nous avons l'occasion de faire ce qui s'impose et d'améliorer la vie de tous les travailleurs et travailleuses. Nous ne devons pas laisser passer cette occasion historique », a signalé M. Yussuff.

Le Congrès du travail du Canada exhorte également les autres provinces à suivre l'exemple de l'Ontario en examinant et réformant de manière significative leurs propres normes du travail et d'emploi afin de mieux protéger tous les travailleurs et travailleuses.

« Bon nombre des enjeux auxquels sont confrontés les travailleurs précaires en Ontario sont des enjeux que nous constatons partout au Canada. La réponse de l'Ontario à ce rapport doit reposer sur une feuille de route ambitieuse qui guidera d'autres provinces dans la bonne direction afin d'assurer l'équité pour tous les travailleurs », a déclaré M. Yussuff.

