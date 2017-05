Fairmont Le Reine Elizabeth et C2 s'unissent pour créer un nouvel espace d'affaires au dernier étage de l'hôtel avec terrasse sur le toit







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Fairmont Le Reine Elizabeth et C2 annoncent le développement et la création d'un espace unique à Montréal, au 21e étage du prestigieux hôtel de Montréal. Portant le nom de l'Espace C2, le lieu occupera une aile du dernier étage et la terrasse sur le toit de l'immeuble. L'endroit pourra accueillir jusqu'à 220 invités dans une variété de configurations.

L'Espace C2 proposera une nouvelle expérience de réunions et d'évènements, et insufflera un vent de nouveauté au centre-ville de Montréal. Il s'agit d'une première collaboration entre les deux organisations. L'ouverture de l'espace est prévue pour l'automne 2017. Les travaux de transformation du propriétaire de l'hôtel, Ivanhoé Cambridge, s'achèvent et l'hôtel rouvrira au courant de l'été 2017.

Avec sa réouverture, l'hôtel se positionne comme destination incontournable du monde des affaires au centre-ville de Montréal. Ce repositionnement, développé en collaboration avec Sid Lee Architecture, vise à offrir aux clientèles internationale et montréalaise un nouveau campus d'affaires dont l'Espace C2 sera le point culminant.

« Après deux ans de réflexion et de chantier, nous sommes emballés de voir se matérialiser cette nouvelle destination montréalaise branchée sur l'activité commerciale, culturelle et communautaire de la métropole », déclare Jean Pelland, architecte, associé principal, Sid Lee Architecture.

C2 a développé une expertise de pointe dans la création d'environnements collaboratifs inspirants, alors que Fairmont Le Reine Elizabeth, établissement reconnu qui fait partie du paysage montréalais depuis près de 60 ans, entame une nouvelle phase de son histoire. Sa transformation majeure s'inscrit dans la vision d'Ivanhoé Cambridge pour le centre-ville de Montréal et marquera le retour de l'hôtel en tant que destination d'affaires haut de gamme de premier plan.

« Nous sommes très fiers de pouvoir proposer, dès l'automne, un lieu de rassemblement moderne et fonctionnel situé au coeur de Montréal. Idéal pour les rencontres d'affaires, les conférences et les retraites exécutives, cet espace est conçu pour s'adapter aux besoins des clients, en plus d'être muni d'équipements à la fine pointe de la technologie qui permettent de moduler la salle et les ambiances », explique Richard St-Pierre, président de C2.

David Connor, directeur général, Fairmont Le Reine Elizabeth et vice-président régional, Est du Canada, Hôtels Fairmont estime quant à lui que « ce premier espace permanent de C2 est unique et transformera la façon de faire des réunions. Il nous permettra d'attirer une clientèle locale et internationale avec une programmation inspirante et originale. De plus, la structure même de cet espace transformera le paysage urbain et permettra à nos invités de profiter de salles exceptionnelles et d'une terrasse avec une vue imprenable sur le centre-ville. »

À propos de Fairmont

Les Hôtels Fairmont mettent les visiteurs en relation avec les meilleures destinations où ses hôtels sont présents à l'international. Fairmont offre aux voyageurs des expériences de séjours mémorables, un service personnalisé et attentionné au sein de propriétés luxueuses inoubliables. Chaque hôtel Fairmont reflète l'énergie, la culture et l'histoire qui sont propres à sa destination; cela se décline dans une cuisine d'inspiration locale, des bars animés et des éléments de design et de décor distinctifs. Avec un portfolio de plus de 70 hôtels à travers le monde et d'autres en phase de développement, Fairmont regroupe des établissements parmi les plus iconiques au monde. Cette incroyable collection comprend notamment : The Plaza à New York, The Savoy à Londres, Fairmont Grand Del Mar à San Diego, Fairmont The Palm à Dubai, Fairmont Peace Hotel à Shanghai, Fairmont San Francisco et Fairmont Le Château Frontenac à Québec. Fairmont fait partie du groupe AccorHotels, un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu'un pionnier du digital offrant des expériences uniques dans plus de 4 100 hôtels, resorts et résidences, mais aussi plus de 3 000 résidences privées d'exception dans le monde entier. Pour tous renseignements ou réservations, veuillez consulter fairmont.fr.

À propos de C2

C2 est un rassembleur et un connecteur dont la mission est de transformer les dirigeants et les organisations qui sont prêts pour le changement - qu'ils en soient conscients ou non. Dans un contexte collaboratif spécifiquement conçu pour provoquer des collisions et générer de nouvelles idées, C2 aide les décideurs à remettre en question leurs acquis pour trouver des solutions innovantes aux problématiques d'affaires. C2 a d'abord réinventé la conférence d'affaires internationale avec C2 Montréal, un événement annuel qui « défie les conventions » selon The Economist, et que la Harvard Business Review a décrit comme une « conférence unique en son genre ». Après Zurich, Milan, Copenhague, Amsterdam, Rome et San Francisco, C2 étend maintenant sa portée sur tous les continents. c2.biz

