Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure dans la région de Halton







OAKVILLE, ON, le 24 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques et députée de Burlington, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Eleanor McMahon, ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, et députée provinciale de Burlington, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Gary Carr, président régional de la région de Halton.

Date : Le jeudi 25 mai 2017



Heure : 10 h (HAE)



Lieu : Station de purification de l'eau de Burloak

3380, rue Rebecca

Oakville (Ontario)

