Opération Patrimoine - Samedi 27 mai : La rue Saint-Paul accueillera une foule d'activités familiales gratuites mettant en valeur son histoire, ses espaces et ses artisans

MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le samedi 27 mai, de nombreuses activités familiales gratuites se dérouleront sur la rue Saint-Paul, en face du Marché Bonsecours, afin de faire découvrir au grand public le riche patrimoine matériel et immatériel de la plus ancienne artère de Montréal.

Cette partie de la rue Saint-Paul a refait peau neuve à la suite d'importants travaux de réaménagement. Elle sera l'hôte ce samedi de la journée festive organisée dans le cadre d'Opération patrimoine sous le thème « Les pavés de Montréal». Le lancement de cette journée se fera en présence du responsable de la Stratégie centre-ville au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Richard Bergeron, et de l'artiste associé à Opération patrimoine, le conteur Michel Faubert. Ce dernier présentera sa vision élargie du patrimoine montréalais dans une prestation unique.

Plein la vue!

Visite guidée du Marché Bonsecours, animation autour des vestiges et artéfacts qui ont été découverts au cours des travaux de réaménagement de la rue Saint-Paul, table ronde sur le patrimoine immatériel, projections de cours métrages sur le patrimoine archéologique et exploration de la rue Saint-Paul pour les enfants sont autant d'exemples qui illustrent la riche programmation de cette journée festive.

« Tous les volets du patrimoine seront abordés au cours de cet événement familial. Avec la collaboration des experts de la Ville et de partenaires comme le Centre d'histoire de Montréal, nous rendrons accessibles l'architecture, les paysages, l'histoire et l'archéologie de la rue Saint-Paul. Nous lèverons aussi le voile sur la tradition, les connaissances et le savoir-faire de ses artisans. Voilà une occasion extraordinaire de découvrir de façon ludique et instructive l'étendue du patrimoine montréalais, à la fois matériel et immatériel. J'invite donc tous les Montréalais et Montréalais à y participer en grand nombre », de déclarer M. Bergeron.

« Aujourd'hui, l'Opération patrimoine présente un nouveau visage en s'arrimant avec l'élargissement mondial de la notion de patrimoine et avec le nouveau projet de Plan d'action en patrimoine de la Ville, qui est en consultation publique en ce moment. Montréal est une métropole culturelle et une ville UNESCO de design. Je suis convaincue que c'est en nous réappropriant nos quartiers par la connaissance de nos patrimoines que nous développons un sentiment d'appartenance fort et que nous incitons les prochaines générations à développer une ville fière et prospère», d'indiquer Mme Manon Gauthier, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Je suis très heureux d'être associé à Opération Patrimoine en cette journée festive hors du commun. J'ai consacré ma vie à la mise en valeur du chant traditionnel, de la musique, du conte et du récit de vie, notamment. Le patrimoine immatériel, c'est beaucoup plus! Venez découvrir les richesses de la mémoire montréalaise! », de conclure M. Faubert.

La programmation complète et gratuite de la journée festive du samedi 27 mai et tous les renseignements concernant Opération patrimoine figurent sur le site ville.montreal.qc.ca/operationpatrimoine. Rappelons qu'Opération patrimoine se décline jusqu'en décembre 2017 en plusieurs activités adressées au grand public, dont les « Grands prix » et le « Lieu coup de coeur », pour lesquels tous les Montréalais sont appelés à participer en allant sur le site Opération patrimoine.

Opération patrimoine est soutenue dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, financée conjointement par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal. Soulignons qu'Héritage Montréal est un précieux partenaire d'Opération patrimoine.

