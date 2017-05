Zhejiang Nashou présente Green Pet et un jardin vertical plein de vie pour apporter des touches de vert chez vous







HANGZHOU, Chine, 24 mai 2017 /PRNewswire/ -- Green Pet 2.0 est une jardinière hydroponique sans terre qui dispose d'un système d'éclairage et d'une pompe à eau intelligents, produite par Zhejiang Nashou Agriculture Science Development Co., Ltd.

Le jardin intelligent s'adapte automatiquement à la lumière et à l'eau nécessaires pour les plantes, à chaque stade de leur développement. Il suffit aux clients de verser de l'eau dans le bassin de stockage, ajouter les capsules pour les plantes, le brancher et voir les plantes grandir. Vous pouvez faire pousser de 3 à 6 plantes dans cette jardinière, et celles-ci apprécieront l'éclairage LED à 22 watts, à grande performance et efficacité énergétique. L'éclairage LED est réglé sur le spectre spécifique qui permet aux plantes de maximiser la photosynthèse, ce qui entraîne une croissance rapide, naturelle et un grand épanouissement. Avec un éclairage idéal et des niveaux d'eau et de nutriments optimalement équilibrés, le cycle de croissance des plantes est deux fois plus rapide que d'autres options.

Green Pet 2.1 et Green Pet 2.2

Le Bud (bourgeon) qui comporte 2 produits différents est une mini-version de Green Pet qui donne des résultats intéressants et des fonctions pratiques. Le premier produit avec un trou de plantation ressemble à un bulbe, qui peut facilement être transporté, tandis que le deuxième est très différent. L'aspect le plus attirant est qu'il peut être placé n'importe où grâce à une séparation facile du pot de fleurs et de la base. De plus, il a une fonction d'aromathérapie. L'huile essentielle peut être placée dans la rainure de l'huile et contribuera à apporter un sommeil paisible.

Jardin vertical vert et plein de vie - Donner des touches de vert à votre intérieur !

L'alliance de peintures à l'huile et de plantes est la fusion parfaite entre l'art et la nature. La boîte de la plante peut être démontée, avec une combinaison facultative « d'à faire soi-même ». Il y a une large variété de plantes qui peuvent être ajoutées et toutes celles-ci aideront à purifier l'air. Le jardin vertical vert et plein de vie vous aidera à « planter » un véritable jardin chez vous.

Emplacements utiles

Hôtels, grands magasins, clubs haut de gamme, bureaux, couloirs, salles de conférence, salons, salles à manger, entre autres.

