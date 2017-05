Fonds d'aide à l'économie de Lac-Mégantic - Québec annonce des modifications au fonds







LAC-MÉGANTIC, QC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Des modifications ont été apportées au Fonds d'aide à l'économie de Lac?Mégantic afin de le rendre plus performant et d'assurer une utilisation optimale des sommes disponibles.

Le Fonds d'aide à l'économie de Lac?Mégantic, dont le soutien financier devait prendre fin le 31 mars 2019 voit ainsi son enveloppe reconduite jusqu'à ce que les sommes soient totalement engagées ou jusqu'en mars 2023, afin de poursuivre les efforts de diversification économique déjà bien amorcés.

Le député de Mégantic et adjoint parlementaire du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Ghislain Bolduc, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice-première ministre et ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault.

La principale modification apportée au Fonds d'aide à l'économie de Lac?Mégantic, doté d'une enveloppe initiale de 10 millions de dollars, consiste à rendre désormais admissibles les projets de soutien à la relève entrepreneuriale. Cette modification permettra d'attirer davantage d'investissements privés créateurs de richesse et d'emplois, de redynamiser l'activité entrepreneuriale et de favoriser la création d'entreprises innovantes sur le territoire de la ville de Lac?Mégantic.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est toujours présent pour soutenir le démarrage et la croissance d'entreprises dynamiques qui permettent d'offrir à la région de Lac-Mégantic un avenir des plus prometteurs. Grâce à ce fonds d'aide, lequel appuie encore mieux le démarrage d'entreprises, notre gouvernement confirme son engagement à accompagner et à soutenir Lac-Mégantic dans la relance et la reconstruction. »

Ghislain Bolduc, député de Mégantic et adjoint parlementaire du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Ce fonds est un véritable levier de développement économique pour la région de Lac-Mégantic, et les modifications qui y sont proposées visent à assurer un environnement encore plus favorable à la diversification économique de la ville de Lac?Mégantic. Grâce à celles?ci, nous permettrons la réalisation d'un plus grand nombre de projets porteurs pour l'économie régionale, et stimulerons encore davantage l'entrepreneuriat et la création d'emplois et de richesse. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

Fait saillant :

Le Fonds d'aide à l'économie de Lac?Mégantic vise à soutenir des projets ayant des retombées économiques et touristiques structurantes pour la ville de Lac?Mégantic. Il a notamment pour objectifs de redynamiser l'activité entrepreneuriale, de mettre en valeur les forces régionales et de favoriser la création d'emplois dans tous les secteurs d'activité.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le Fonds d'aide à l'économie de Lac?Mégantic, consultez le www.economie.gouv.qc.ca/fonds_lac_megantic .

