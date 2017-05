Le Groupe Havas fait l'acquisition de Sorento, agence de communication sur la santé et le bien-être basée en Inde







Cette acquisition sert à installer Havas Health & You auprès d'une agence de la santé et du bien-être représentant une pierre angulaire sur un marché indien grandissant

MUMBAI, Inde, 24 mai 2017 /PRNewswire/-- Le Groupe Havas étend son empreinte et ses capacités sur un important marché indien en plein essor en ajoutant Sorento à la liste de ses agences. Sorento va intégrer l'unité d'entreprise Havas Health & You et sera rebaptisée Havas Life Sorento. Cette acquisition stratégique va permettre à Havas de développer davantage sa présence régionale et d'amplifier en Inde sa profondeur et son ampleur pour se mettre au service de ses clients mondiaux.

La clientèle de base actuelle de Sorento apporte aux activités de santé et de bien-être de Havas un mélange solide et complémentaire, avec des clients internationaux comme Abbott, Johnson & Johnson, MSD, et également des entités pharmaceutiques locales dont Alkem, Dr Reddy's, Finlinea Healthwits, Glenmark et Torrent. L'agence est bien considérée par ses clients et ses pairs, et c'est la seule agence indienne à avoir remporté le prestigieux Lion à Cannes.

Yannick Bolloré, PDG du Groupe Havas, a fait observer : « Nous sommes ravis d'accueillir Sorento au sein de notre groupe. L'équipe collaborera avec Havas Health & You India afin de créer une offre plus vaste dans la région pour nos clients existants, et afin d'insuffler une nouvelle énergie et nous permettre d'étendre nos capacités en Asie-Pacifique. »

Suite à l'acquisition, l'équipe de gestion de Susan Josi et Sangeeta Barde, cofondatrices et associées directrices générales de Sorento, continuera de diriger l'équipe de plus de 70 professionnels de la communication sur la santé et le bien-être. Josi et Barde relèveront de Charles Houdoux, PDG de Havas Health & You APAC, et travailleront en étroite collaboration avec la direction locale de Havas India pour les opérations au jour le jour.

Barde et Josi ont commenté : « Chez Sorento, nous croyons passionnément que même les problèmes complexes de marque des soins de santé peuvent se résoudre avec de la perspicacité et des idées créatives. Nos années de dévouement et l'engagement de nombreuses personnes qui ont été associées à Sorento nous ont permis de forger de solides partenariats avec nos clients et de les aider à établir leurs marques en Inde. Travailler main dans la main avec Havas va nous outiller pour réfléchir plus loin que nos frontières actuelles et faire de nous un partenaire encore plus précieux en Inde et au-delà. »

Josi, titulaire d'une maîtrise en pharmacie et en gestion, a plus de 28 années d'expérience dans le secteur des soins de santé. Barde possède plus de 22 années d'expérience dans le marketing en pharmacie et la communication dans le domaine des soins de santé ; elle a reçu une formation de microbiologiste avant d'obtenir une maîtrise en gestion de marketing.

« La culture de l'excellence et de l'innovation du service clientèle de Sorento l'ajuste de façon idéale dans la famille Havas Health & You. Son approche intégrée de l'intendance de marque a eu pour résultat des relations à long terme avec ses clients, ce qui s'aligne tout à fait sur notre philosophie plaçant le client d'abord, » a ajouté Donna Murphy, PDG de Havas Health & You.

À propos du Groupe Havas

Havas est l'un des plus grands groupes de communications au monde. Fondé en 1835 à Paris, le groupe emploie 20 000 personnes dans plus de 100 pays. Havas s'est engagé à être la meilleure société mondiale dans la création de connexions significatives entre les personnes et les marques grâce à la créativité, aux médias et à l'innovation. Basé sur un modèle centré sur le client et axé sur les médias et la création, le Groupe Havas est également le groupe le plus intégré de son secteur. Nous fonctionnons avec trois unités sectorielles (création, médias, et santé et bien-être) rassemblées dans les Havas Villages qui sont partout sur la planète et où nos équipes, sous un même toit, assurent agilité et cohésion au profit de l'expérience offerte à nos clients.

#ToBetterTogether D'autres informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site web de la société : www.havasgroup.com

À propos de Havas Health & You

Havas Health & You regroupe Havas Life, Health4Brands (H4B), Havas Lynx et Havas Life PR, tous réseaux de santé et de communication détenus à part entière, parmi les opérations commerciales et pratiques de santé du consommateur du groupe Havas Creative. Son approche centrée sur le client possède le talent, la ténacité et la technologie dont les entreprises, marques et personnes présentes dans la santé et le bien-être ont besoin pour prospérer dans le monde d'aujourd'hui. Pour davantage d'informations, rendez-vous sur http://www.HavasHealthandYou.com

Relations avec les médias :

Marian Salzman

Président-directeur général, Relations publiques Havas

+1 646 361 1837

marian.salzman@havas.com

@mariansalzman

Contact :

Lorella Gessa

Directrice de la communication, Groupe Havas

+33 (0)1 58 47 90 36

lorella.gessa@havas.com

@Lorella_Gessa

Aurélie Jolion

Directrice des relations avec les investisseurs, Groupe Havas

+33 (0)1 58 47 92 42

aurelie.jolion@havas.com

29-30 quai de Dion Bouton, 92817 Puteaux Cedex, France

tél. +33 (0) 1 58 47 80 00

SA au capital de 167 862 108 ? - 335 480 265 RCS Nanterre - APE 7311Z

www.havasgroup.com

Twitter : http://www.twitter.com/HavasGroup/

Facebook : http://www.facebook.com/HavasGroup

Google + : http://bit.ly/163Ii2y

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/Havas

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 11:45 et diffusé par :