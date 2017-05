Une plus grande accessibilité à la formation technique dans les cégeps en région







QUÉBEC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Au cégep de Baie-Comeau aujourd'hui, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, a annoncé qu'une somme de 1,4 million de dollars serait investie pour que des programmes collégiaux actuellement offerts dans les grands centres puissent être offerts par petites cohortes dans les régions du Québec.

De petits groupes pourront dorénavant démarrer dans des programmes d'études conduisant à des emplois en forte demande, et ce, dans les cégeps situés dans des régions où, malgré les besoins en formation technique, le nombre d'étudiants souhaitant s'inscrire dans certains programmes est souvent insuffisant pour permettre une implantation complète. Les établissements collégiaux sont invités dès aujourd'hui à déposer des projets de partenariats à cet effet.

Citations :

« Notre gouvernement met tout en oeuvre pour assurer l'accessibilité aux études collégiales dans toutes les régions du Québec, et l'investissement annoncé aujourd'hui est un geste concret en ce sens. Les partenariats développés par les collèges des grands centres et par les collèges situés en région profiteront aux étudiantes et aux étudiants, qui auront accès à une offre de formation encore plus diversifiée, offerte par petites cohortes, et ce, dès la prochaine année scolaire. »

Hélène David, ministre de l'Enseignement supérieur

« Il est important de permettre aux établissements d'enseignement de développer une offre de formation accessible et diversifiée qui répond aux besoins de chacun des milieux. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'augmenter l'accessibilité géographique aux programmes d'études techniques, entre autres dans la région de la Côte-Nord, tout en maximisant l'utilisation des infrastructures existantes dans le réseau des cégeps. »

Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

Les 16 et 17 février 2017 s'est tenu le Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre, qui a permis au Gouvernement du Québec et aux partenaires du marché du travail d'adopter une vision commune pour bien former la main-d'oeuvre et la préparer au marché de l'emploi de demain.

Lors de cette rencontre, l'amélioration de l'arrimage entre les formations offertes ainsi que les priorités de développement des régions ont été des éléments importants de discussion, tout comme l'implantation de petites cohortes additionnelles en formation technique en région. L'investissement supplémentaire de 1,4 million de dollars représente une action concrète en lien avec cette préoccupation.

