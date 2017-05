Invitation aux médias : grève dans l'industrie de la construction







QUÉBEC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - La ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, invite les représentantes et représentants des médias à une prise d'images dans le cadre de ses rencontres avec les parties syndicales et patronales.

Une rencontre de presse aura également lieu à la suite des rencontres avec les parties.

Date : 24 mai 2017 Heure : 13 h 30 Lieu : Hôtel Mortagne 1228, rue Nobel Boucherville, Québec J4B 5H1

