Fonds de diversification économique de la MRC des Sources - Québec annonce des modifications au fonds

DANVILLE, QC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Des modifications ont été apportées au Fonds de diversification économique de la MRC des Sources (FDEMRCS) afin de le rendre plus performant et d'assurer une utilisation optimale des sommes disponibles.

La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine Vallières, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice-première ministre et ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault.

Le gouvernement a apporté les modifications suivantes au FDEMRCS, dont l'enveloppe initiale était de 50 millions de dollars :

Le FDEMRCS, dont le soutien financier devait prendre fin le 31 mars 2018, voit ainsi son enveloppe reconduite jusqu'à ce que les sommes soient totalement engagées ou jusqu'au 31 mars 2023, afin de permettre la poursuite des efforts de diversification économique déjà bien amorcés.

Les projets de soutien à la relève entrepreneuriale sont maintenant admissibles.

Les entreprises du secteur primaire ayant un projet de première, de deuxième ou de troisième transformation, de production de culture en serre de produits alimentaires pourront être considérées comme admissibles.

Les aides financières consenties pour le financement d'études pourront atteindre 10 % de l'enveloppe globale du fonds.

Citations :

« Je remplis aujourd'hui un engagement électoral, soit d'apporter des ajustements, notamment en matière de flexibilité et de durée, au fonds. Avec les gens de la région, j'ai bien fait valoir l'importance de ces changements chez nous. Nous pourrons ainsi attirer davantage d'investissements et susciter la réalisation d'un plus grand nombre de projets porteurs, en plus de favoriser la croissance d'entreprises innovantes au profit de la vigueur de l'économie régionale. »

Karine Vallières, députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

« Ce fonds est un véritable levier de développement économique pour la MRC des Sources. Maintenant mieux adapté aux besoins de la MRC, il est d'ailleurs l'un des outils démontrant la volonté du gouvernement du Québec d'appuyer les PME qui investissent dans des projets structurants et, surtout, créateurs d'emplois en région. En effet, comme demandé par la députée et les acteurs locaux, les modifications tiennent compte des préoccupations du milieu et permettront de réaliser encore plus d'initiatives répondant aux objectifs visés sur le plan de la diversification économique. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

Fait saillant :

Le FDEMRCS offre des outils financiers souples aux PME. Il permet entre autres de soutenir la création, le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.

