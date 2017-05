Le gouvernement du Canada lance une initiative historique de supergrappes qui va favoriser la création d'emplois







L'initiative de 950 millions de dollars contribuera à stimuler l'économie

OTTAWA, le 24 mai 2017 /CNW/ - Les Canadiens profiteront des emplois bien rémunérés de la classe moyenne qui seront créés grâce à une initiative de 950 millions de dollars qui vise à accélérer l'innovation dans des secteurs à forte croissance.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a lancé aujourd'hui une initiative visant à sélectionner jusqu'à cinq supergrappes d'innovation admissibles dans le cadre de cet investissement historique du gouvernement du Canada.

Cette initiative, qui est une pièce maîtresse du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada, est un investissement fédéral dans l'innovation d'une envergure inégalée jusqu'à présent au pays. Cette initiative vise à créer plus d'emplois pour la classe moyenne et à offrir plus de possibilités d'expansion aux entreprises canadiennes pour qu'elles puissent devenir des marques reconnues à l'échelle internationale.

Les propositions retenues seront évaluées en fonction de leur stratégie visant à créer et à faire croître de nouvelles entreprises, à créer des emplois qui exigent des compétences de pointe, à aider les Canadiens à acquérir les connaissances et les compétences qui seront requises pour occuper les emplois du futur, à attirer des investissements du secteur privé et à générer une activité économique importante qui sera source de prospérité pour les Canadiens.

Citation

« L'initiative des supergrappes d'envergure historique qui est annoncée aujourd'hui contribuera à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et à stimuler l'économie. Le Plan pour l'innovation et les compétences de notre gouvernement vise à aider les Canadiens à acquérir les compétences nécessaires pour occuper les emplois actuels et futurs. Or, cet investissement dans l'innovation contribuera justement à la création de ce genre d'emplois. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Les supergrappes sont des zones à haute densité d'activités commerciales, de véritables pépinières d'innovation, où plusieurs des emplois de la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain sont créés. Elles attirent de petites et de grandes entreprises qui collaborent avec des universités, des collèges ou des organismes à but non lucratif -- en formant un consortium -- afin de transformer des idées en solutions pouvant être commercialisées.

Dans le cadre de cette initiative, jusqu'à cinq supergrappes seront sélectionnées pour développer l'avantage concurrentiel qu'a le Canada à l'échelle mondiale dans des industries très innovatrices telles que : la fabrication de pointe, l'agroalimentaire, les technologies propres, les technologies numériques, la santé et les biosciences, les ressources propres, l'infrastructure et les transports.

à l'échelle mondiale dans des industries très innovatrices telles que : la fabrication de pointe, l'agroalimentaire, les technologies propres, les technologies numériques, la santé et les biosciences, les ressources propres, l'infrastructure et les transports. Les demandes de financement au titre de ce programme doivent être soumises par un consortium dirigé par une entreprise canadienne ou encore par une entreprise internationale exerçant des activités au Canada . Chaque consortium dirigé par l'entreprise doit inclure des entreprises de toutes tailles, ainsi que des établissements d'enseignement postsecondaire ou des organismes à but non lucratif.

. Chaque consortium dirigé par l'entreprise doit inclure des entreprises de toutes tailles, ainsi que des établissements d'enseignement postsecondaire ou des organismes à but non lucratif. Pour être admissible à un financement, chaque consortium doit être constitué en tant qu'organisme à but non lucratif et être dirigé par un conseil d'administration.

Chaque consortium dirigé par l'entreprise doit s'engager à investir une somme équivalente à celle demandée dans le cadre de cette initiative.

Le processus de soumission de demande comprend deux volets. Le premier volet consiste à soumettre une lettre d'intention d'ici le 21 juillet 2017. Par la suite, une courte liste de consortiums admissibles sera constituée, et ceux-ci seront invités à présenter une demande complète en bonne et due forme.

Liens connexes

Suivez le ministre Bains sur Twitter : @MinistreISDE

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 11:11 et diffusé par :