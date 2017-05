Alexandre Jardin, Louis T, Charles Taylor, Rachida Azdouz et Catherine Mathys à l'école d'été de l'INM







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Institut du Nouveau Monde (INM) a lancé officiellement la 14e édition de l'École d'été en dévoilant la programmation lors d'un 5 à 7 en compagnie de partenaires, de futurs participants, de conférenciers et d'animateurs de profil. L'événement qui se tiendra du 9 au 12 août 2017 rassemble 400 jeunes à Montréal dans les locaux de l'ENAP et du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec avec une programmation riche et diversifiée sous le thème « Génération d'impact ».

Cette école de participation citoyenne qui vise à développer les compétences civiques des 15 à 35 ans réunira des personnalités d'envergure, reconnues pour leur engagement et leur expertise dans différents domaines. Notons ici Alexandre Jardin, écrivain et fondateur du mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre, l'humoriste Louis T, la chroniqueure techno et chargée de cours Catherine Mathys, la vice-présidente expérience et contenu de Cossette Chris Bergeron, la comédienne, auteure et metteure en scène Véronique Côté ainsi que le directeur général des élections du Québec Pierre Reid.

Un entretien-conférence spécial à propos des 10 ans de la Commission Bouchard-Taylor aura lieu en compagnie du philosophe Charles Taylor et de la psychologue et spécialiste en relations interculturelles Rachida Azdouz.

Le samedi 12 août, le dernier volet de l'événement s'inscrira dans la Journée internationale de la jeunesse. Pour l'occasion, la Coalition de l'engagement jeunesse, dont l'INM est membre, fera rayonner la voix de la jeunesse.

En tout, une centaine d'intervenants s'entretiendront avec les participants sous diverses formes, dont des conférences, tables rondes et ateliers participatifs pendant 4 jours.

Le thème « Génération d'impact » est un appel à la réflexion et à l'action citoyenne pour apporter des changements significatifs en société, mais également un souci pressant des jeunes à en faire plus pour surmonter les enjeux actuels et à venir.

En plus des hôtes de l'événement, l'École d'été 2017 compte sur de précieux partenaires qui rendent sa réalisation possible : Secrétariat à la jeunesse du Québec, ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Centrale syndicale du Québec, Coop fédérée, Directeur général des élections du Québec, Fondation du Grand Montréal, Fonds de solidarité FTQ, Syndicat canadien de la fonction publique et Journal Métro.

L'événement s'appuie également sur une vingtaine d'organisations du domaine jeunesse, universitaire, communautaire et entrepreneurial, qui contribuent à la qualité de la programmation.

L'Institut du Nouveau Monde est une organisation non partisane dont la mission est d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques.

