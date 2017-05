Amélioration prochaine du traitement de l'eau et des eaux usées pour les résidents de la région de Niagara







38 nouveaux projets approuvés dans 10 collectivités

ST. CATHARINES, ON, le 24 mai 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leurs familles d'avoir accès à des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes qui répondent à leurs besoins. Ces investissements permettent de préserver la santé et le bien-être des résidents, de protéger les cours d'eau et les écosystèmes locaux, et ce, tout en créant de nouvelles possibilités économiques afin de renforcer la classe moyenne dans toute la province.

Vance Badawey, député de Niagara-Centre, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, James Bradley, député provincial de St. Catharines, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Tim Rigby, conseiller régional de Niagara, ont annoncé aujourd'hui que cinq nouveaux projets pour la région de Niagara ont été approuvés dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 50 pour cent du financement pour ces projets, soit plus de 4,8 millions de dollars. Le gouvernement provincial fournit plus de 2,4 millions de dollars et la municipalité de la région de Niagara fournira le reste du financement.

Grâce à cet investissement, les résidents de la région de Niagara bénéficieront de projets tels que des améliorations importantes aux usines de traitement de l'eau et des eaux usées de Niagara Falls, de St. Catharines et de Port Colborne. Le financement aidera les usines de traitement de l'eau et des eaux usées à respecter les normes en matière d'environnement en remplaçant l'équipement vieillissant et en procédant à des améliorations aux installations, au besoin. Ces projets sont essentiels pour maintenir la propreté de nos cours d'eau et maintenir la salubrité et la qualité de vie de nos collectivités.

En plus de ces projets, 33 projets d'infrastructures de traitement de l'eau et d'eaux usées profiteront à neuf autres collectivités de l'Ontario, pour lesquels le gouvernment fédéral fournit 11,4 millions de dollars.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Ontario au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées pour maintenir un environnement sain et offrir une eau potable propre et fiable. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et les municipalités de partout au pays pour soutenir d'importants projets comme ceux qui sont réalisés dans la région de Niagara, qui permettent de faire en sorte que les collectivités canadiennes soient saines et durables maintenant et pendant de nombreuses années. »

Vance Badawey, député de Niagara-Centre, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureux que notre gouvernement maintienne l'engagement qu'il a pris envers les municipalités et les collectivités. L'annonce d'aujourd'hui pour le programme d'assainissement de l'eau et des eaux usées constitue un investissement clé pour St Catharines et Niagara. Grâce aux 2,47 millions de dollars alloués à St Catharines et au financement totalisant plus de 14 millions de dollars destiné aux collectivités de Niagara, l'annonce de financement d'aujourd'hui aura un impact direct sur les familles de la classe moyenne puisqu'elle permettra d'aider à stabiliser les taxes foncières et les tarifs de l'eau. »

Chris Bittle, député de St. Catharines

« La mise en place et l'entretien d'infrastructures de grande qualité pour l'eau, les eaux usées et les eaux pluviales constituent un élément essentiel du développement de collectivités où il fait bon vivre. Cette annonce démontre l'engagement pris par la province de faire équipe avec les municipalités pour mettre en place les infrastructures publiques dont les Ontariens ont besoin. Je suis heureux que ces projets aideront à améliorer la qualité de vie à St. Catharines et dans les collectivités avoisinantes pendant de nombreuses années. »

James Bradley, député provincial de St. Catharines, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« L'amélioration et la réparation d'importantes infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées permettront à la région de Niagara de continuer à fournir une eau potable propre et à protéger l'environnement dans toute la région. Grâce à notre collaboration avec nos partenaires fédéraux et provinciaux, ces investissements nous permettent de nous assurer que nos infrastructures sont prêtes à soutenir la croissance soutenue dans toute la région de Niagara. »

Alan Caslin, président régional, Niagara

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le budget de 2017 propose 21,9 milliards pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant inclut cinq milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le gouvernement de l' Ontario réalise les investissements les plus importants de l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes et les ponts, et les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, soit plus de 190 milliards de dollars sur 13 ans à partir de 2014-2015. Pour en savoir plus sur les projets dans votre collectivité, visitez le site Ontario.ca/ONRenforce.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et l'Ontario annoncent un financement pour des projets d'infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées en Ontario

38 nouveaux projets approuvés dans 10 collectivités

Une nouvelle liste de projets liés à l'eau et aux eaux usées a été approuvée dans le cadre de l'Entente Canada?Ontario conclue au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), qui est conçu pour améliorer la salubrité et la qualité de l'eau pour les familles canadiennes, et ce, tout en favorisant une économie propre.

Le gouvernement du Canada verse à l'Ontario plus de 569 millions de dollars dans le cadre du FEPTEU (jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles des projets). Le gouvernement provincial fournit jusqu'à 270 millions de dollars (jusqu'à 25 pour cent du total des coûts admissibles des projets). Les récipiendaires fourniront le reste du financement.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue avec l'Ontario, les 38 projets suivants en Ontario ont été approuvés en vue d'un financement fédéral totalisant 16 316 774 $.

Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Date de début prévue Haldimand County, Corporation de Remplacement des conduites principales en fonte - Hagersville 350 000 $ 175 000 $ 15 mai 2017 Haldimand County, Corporation de Remise en état (réparations de surface et réfection du revêtement) de la colonne montante - Cayuga 475 000 $ 237 500 $ 31 août 2017 Haldimand County, Corporation de Remise en état de la salle de lavage à contre-courant de l'installation de traitement des eaux usées de Dunnville 275 000 $ 137 500 $ 1er mai 2016 Haldimand County, Corporation de Remise en état (réparation et scellement du béton) du réservoir ouest de l'installation de traitement des eaux usées de de Nanticoke 55 000 $ 27 500 $ 31 août 2017 Haldimand County, Corporation de Installation de déflecteurs (rideaux) dans les réservoirs est et ouest de l'installation de traitement des eaux usées de Nanticoke 175 000 $ 87 500 $ 31 août 2017 Haldimand County, Corporation de Remplacement du système de stockage et de dosage pour la désinfection primaire à l'installation de traitement des eaux usées de la station d'épuration de Nanticoke 50 033 $ 25 017 $ 7 novembre 2016 Lincoln, ville de Construction d'un nouveau corridor naturalisé pour la gestion des eaux pluviales - ruisseau Konkle 397 306 $ 198 653 $ 9 janvier 2017 Niagara Falls, ville de Remplacement de la conduite principale, croissant Corwin - Enlèvement et élimination de la conduite principale de 1,6 km existante et remplacement par une nouvelle conduite de 1,6 km 1 012 500 $ 506 250 $ 15 avril 2017 Niagara Falls, ville de Séparation des égouts, rue Hamilton - Enlèvement et élimination des égouts sanitaires existants et remplacement par un nouvel égout pluvial. Enlèvement et élimination de la conduite d'eau principale et remplacement par un nouvelle conduite. 1 808 500 $ 904 250 $ 15 avril 2017 Niagara Falls, ville de Séparation des égouts et remplacement de la conduite principale, avenue St. Lawrence - Enlèvement et élimination des égouts sanitaires et remplacement par un nouvel égout pluvial. Enlèvement et remplacement de la conduite principale et remplacement par une nouvelle conduite. 1 145 000 $ 572 500 $ 15 avril 2017 Niagara Falls, ville de Séparation des égouts et remplacement de la conduite principale, avenue Crysler - Enlèvement et élimination des égouts sanitaires et remplacement par un nouvel égout pluvial. Enlèvement et élimination de la conduite d'eau principale et remplacement par une nouvelle conduite. 635 000 $ 317 500 $ 15 avril 2017 Niagara Falls, ville de Conception technique en vue de travaux futurs de séparation des égouts et de remplacement de la conduite principale (chemin Drummond, avenue St. Peter, cinquième avenue et avenue St. James). 201 586 $ 100 793 $ 15 avril 2017 Niagara, région de Réduction de la teneur en plomb et réparation des filtres à l'installation de traitement des eaux usées de Niagara Falls (stations 1 et 2) - dans la ville de Niagara Falls 1 872 000 $ 936 000 $ 6 février 2017 Niagara, région de Modernisation de l'installation de gestion des biosolides, chemin Garner - Remplacement des mélangeurs de digesteur - dans la ville de Niagara Falls 824 327 $ 412 163 $ 24 février 2017 Niagara, région de Installation de traitement des eaux usées de Port Weller - Programme d'amélioration du dessablage (modernisation du système de pompage par émulsion relié à la pompe à sable et au concentrateur cyclone) - dans la ville de St. Catharines 476 667 $ 238 333 $ 24 février 2017 Niagara, région de Modernisation du poste de pompage des eaux d'égout à basse pression côté sud (pompes, équipements mécaniques et électriques, système d'acquisition et de contrôle des données [SCADA], toit, désodorisation, ouvrages sur place) - Phase 2 1 300 000 $ 650 000 $ 24 février 2017 Niagara, région de Remplacement de l'aérateur de l'installation de traitement des eaux usées de Seaway (et protection contre les surtensions) - dans la cité de Port Colborne 346 666 $ 173 334 $ 3 avril 2017 Pelham, ville de Remplacement de la conduite principale, chemin Hurricane, de la rue Chestnut à l'autoroute 20 271 013 $ 135 506 $ 1er mai 2017 Port Colborne, cité de Conduite principale rue Carter 148 000 $ 74 000 $ 1er mai 2017 Port Colborne, cité de Remplacement d'une conduite principale de 340 mètres et d'un égout sanitaire de 290 mètres, rue Janet, et réfection de l'égout pluvial, s'il y a lieu 361 655 $ 180 828 $ 1er mai 2017 St. Catharines, Corporation de la ville de Remplacement de la conduite principale, avenue Oakdale, du croissant Westchester à l'avenue Lincoln, et amélioration de la chaussée et des trottoirs, du croissant Weschester à la rue Disher 450 000 $ 225 000 $ 3 avril 2017 St. Catharines, Corporation de la ville de Remplacement de l'égout sanitaire, rue Leeper, de la rue St. Paul ouest à la rue Rykert 565 000 $ 282 500 $ 24 avril 2017 St. Catharines, Corporation de la ville de Installation d'un égout pluvial rue Leeper, de la rue Chetwood à la rue Rykert 75 000 $ 37 500 $ 24 avril 2017 St. Catharines, Corporation de la ville de Remplacement de la conduite principale rue Leeper, de la rue Shickluna à la rue Hamilton 50 000 $ 25 000 $ 24 avril 2017 St. Catharines, Corporation de la ville de Nouvel égout pluvial, rue McDonald, du chemin Ridley à la rue St. Paul ouest 282 500 $ 141 250 $ 24 avril 2017 St. Catharines, Corporation de la ville de Remplacement de la conduite principale, rue McDonald, du chemin Ridley à la rue Permilla 250 000 $ 125 000 $ 24 avril 2017 St. Catharines, Corporation de la ville de Remplacement de l'égout sanitaire, rue Brighton, de la rue Garnet à la rue Facer 135 000 $ 67 500 $ 24 avril 2017 St. Catharines, Corporation de la ville de Nouvel égout pluvial, rue Brighton, de la rue Garnet à la rue Facer 100 000 $ 50 000 $ 24 avril 2017 St. Catharines, Corporation de la ville de Remplacement de la conduite principale, rue Brighton, de la rue Garnet à la rue Facer 155 000 $ 77 500 $ 24 avril 2017 St. Catharines, Corporation de la ville de Remplacement de l'égout sanitaire, rue Lailey, de la rue Currie à la rue Concord 155 000 $ 77 500 $ 24 avril 2017 St. Catharines, Corporation de la ville de Remplacement de la conduite principale, rue Lailey, de la rue Currie à la rue Concord 155 000 $ 77 500 $ 24 avril 2017 St. Catharines, Corporation de la ville de Remplacement de la conduite principale, rue Barnes, du boulevard Franklin au croissant McPhail 107 388 $ 53 694 $ 24 avril 2017 Thorold, cité de Installation d'un égout pluvial et travaux de restauration dans la zone de captage de Thorold South 540 063 $ 270 031 $ 15 février 2017 Welland, cité de Projet de séparation des égouts et de remplacement de la conduite principale dans le secteur du chemin River (rue Dorothy, rue Evan et chemin Margery) 464 286 $ 232 143 $ 8 mai 2017 Welland, cité de Projet de séparation des égouts et de remplacement de la conduite principale dans le secteur du chemin River (rue Dorothy, rue Evan et chemin Margery) 464 286 $ 232 143 $ 8 mai 2017 West Lincoln, canton de Évaluation des conduites secondaires, rue Station, et remise en état des conduites 50 000 $ 25 000 $ 1er avril 2017 West Lincoln, canton de Remplacement et modernisation de l'égout sanitaire du chemin Thompson afin de répondre à une demande accrue 45 000 $ 22 500 $ 1er avril 2017 West Lincoln, canton de Évaluation des conduites secondaires, rue Colver et chemin Wade, et remise en état des conduites 93 000 $ 46 500 $ 1er avril 2017

Liens connexes

Le plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada dans le budget de 2017 : http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/chap-02-fr.html#Toc477707375

Investissements fédéraux dans les infrastructures de l'Ontario : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/on-fra.html

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/cwwf/cwwf-program-programme-fra.html.

ONRenforce - Mise à jour 2017 sur l'infrastructure : https://www.ontario.ca/fr/page/onrenforce-mise-jour-2017-sur-linfrastructure

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 10:32 et diffusé par :