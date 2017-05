Première édition de La course urbaine MHM - Fermetures de rues le dimanche 28 mai







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve tiendra la première édition de La course urbaine MHM le dimanche 28 mai dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Trois distances sont prévues au départ du parc Morgan : 5 km et 10 km : départs à 8 h 30; 1 km : départ à 10 h 30. Le parc Morgan étant desservi par le métro Pie-IX et la ligne d'autobus 139, il est recommandé d'utiliser les transports collectifs.

Afin de permettre le bon déroulement de l'événement :

Les rues suivantes seront fermées à la circulation de 7 h à 13 h le dimanche 28 mai .

Il sera donc interdit de stationner sur ces rues durant cette période. Toute voiture doit avoir été retirée de la voie publique pour 7 h.

Avenue Morgan, dans les deux directions

Rue Ontario, entre Letourneux et Viau

Rue Saint-Clément, entre de Rouen et Ontario

Rue Saint-Clément, entre Sainte-Catherine et le parc Richard-Wilson-Smith

Lien vert Antenne ferroviaire Longue-Pointe, entre Saint-Clément et le parc Ovila-Pelletier

Avenue Bennett, entre de Rouen et Ontario

Rue Sainte-Catherine, entre Desjardins et Viau

Avenue de La Salle, entre La Fontaine et Aldis-Bernard

Avenue Letourneux, entre La Fontaine et Aldis-Bernard

Rue Aldis-Bernard, entre De La Salle et Gaboury

Rue Adam, entre Desjardins et Morgan

Rue La Fontaine, entre Desjardins et Morgan

Ruelle Larivée

Rue Gaboury, entre Aldis-Bernard et Sainte-Catherine

Avenue William-David, entre Sainte-Catherine et John-Abbott

Interdiction de circuler, mais possibilité de stationner

Avenue Aird, entre de Rouen et Ontario

Rue Sicard, entre de Rouen et Ontario

Rue Leclaire, entre de Rouen et Ontario

Rue Théodore, entre de Rouen et Ontario

Ruelle Bénard

Pour toutes questions concernant les fermetures de rues, les citoyens peuvent communiquer avec le Bureau Accès Montréal en mentionnant l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en composant le 311. Pour obtenir plus d'information sur La course urbaine MHM, visitez le site https://inscriptionenligne.ca/courseurbainemhm/.

