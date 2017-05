Le gouvernement du Canada annonce un soutien au profit de la croissance d'entreprises conceptrices de nouvelles technologies







Sept entreprises basées à Calgary reçoivent plus de 2,5 millions de dollars pour la commercialisation de technologies

CALGARY, le 24 mai 2017 /CNW/ - Sept entreprises de technologie basées à Calgary recevront plus de 2,5 millions de dollars du gouvernement fédéral, aide financière qui les aidera à commercialiser et à fournir leurs produits sur le marché mondial, tout en créant plus de 70 emplois locaux.

Grâce à cet investissement, ces entreprises ont créé des solutions qui amélioreront l'accès à des systèmes de diagnostic en santé, à de l'eau propre et à des systèmes de communication d'entreprise, en plus d'offrir des produits plus intuitifs aux musiciens et aux décorateurs d'intérieur.

David Lametti, secrétaire parlementaire de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre durant une visite à Innovate Calgary.

L'annonce d'aujourd'hui aide les entreprises de l'Ouest qui conçoivent des technologies de pointe, créent des emplois et stimulent l'économie. L'aide financière attribuée à ces entreprises de la Colombie-Britannique fait partie des nombreux projets fructueux annoncés dans le cadre de l'Initiative d'innovation dans l'Ouest (Initiative InnO). Le programme offre 100 millions de dollars sous forme de contributions remboursables aux petites et moyennes entreprises de l'Ouest canadien. Depuis 2014, DEO a investi près de 97 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative InnO et il s'attend à créer plus de 1 600 emplois dans l'Ouest.

Le Programme d'innovation du gouvernement vise à faire du Canada un centre mondial d'innovation qui stimule la croissance économique en créant de meilleurs emplois, de meilleures possibilités et un meilleur niveau de vie pour tous les Canadiens et Canadiennes. Cet investissement est un exemple de cette vision en action.

Le SP Lametti prononcera également une allocution sur l'Initiative des supergrappes d'innovation du gouvernement à Dynamic Source Manufacturing. Dans le cadre de cette initiative de 950 millions de dollars, qui vise à accélérer l'innovation dans des secteurs à forte croissance où le Canada est chef de file mondial, jusqu'à cinq supergrappes d'innovation seront sélectionnées.

Les supergrappes sont des zones à forte densité d'activités commerciales qui génèrent de l'innovation et donnent lieu à la création de nombreux emplois d'aujourd'hui et de demain. Elles regroupent de grandes et de petites entreprises qui collaborent étroitement avec des universités, des collèges et des organisations à but non lucratif, en vue de transformer des idées en solutions susceptibles d'être mises en marché.

L'Initiative s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, une stratégie pluriannuelle visant à faire de ce pays un centre mondial de premier plan pour l'innovation, à créer un plus grand nombre d'emplois bien rémunérés et à faire croître la classe moyenne.

Les faits en bref

Dans le Plan pour l'innovation et les compétences, 950 millions de dollars sont alloués sur cinq ans pour la création des supergrappes d'innovation.

Citations

« Calgary a encore une fois prouvé qu'elle possède un groupe diversifié d'innovateurs. Ces entreprises conceptrices de nouvelles technologies démontrent que la croissance économique est possible dans bon nombre d'industries. Notre gouvernement est un champion de l'innovation à tous les stades de l'écosystème, et l'aide financière de l'Initiative InnO aide ces organisations à aller au-delà d'un stade critique dans l'élaboration de leurs produits. »

- David Lametti, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et député fédéral de LaSalle--Émard--Verdun

« Depuis que nous avons quitté l'Université de Calgary, le gouvernement du Canada nous a soutenus à toutes les étapes du processus. Cette aide financière de l'Initiative InnO a permis à Zephyr Sleep Technologies d'accélérer le lancement de MATRx Plus au profit des fournisseurs de soins de santé canadiens. »

- Paul Cataford, fondateur et directeur général, Zephyr Sleep Technologies

« iConnectivity est honorée de pouvoir compter sur le soutien financier du gouvernement du Canada. Ce clin d'oeil s'appuie sur le fait que nous avons réussi à devenir le fournisseur d'interfaces MIDI numéro un au monde. Nous nous réjouissons particulièrement de la façon dont notre prochaine gamme de produits fera en sorte que les musiciens disposeront d'un milieu de création plus convivial. Cet investissement nous aidera à accélérer la commercialisation. »

- Eric Galcher, président, iConnectivity

« Le Canada ne manque pas d'idées novatrices. Toutefois, il est difficile pour les petites entreprises en démarrage d'obtenir des fonds ou d'attirer des investissements. Voilà pourquoi une aide financière comme celle-ci est essentielle pour faire progresser le Canada dans l'économie mondiale. Nous n'aurons pas pu développer notre technologie aussi rapidement, n'eût été l'aide financière que nous avons obtenue dans le cadre de l'Initiative InnO. »

- J.R. Brooks, directeur des opérations, IWR Technologies Inc.

« L'aide financière de l'Initiative InnO a permis à Oral4D Systems d'étendre sa documentation clinique et ses solutions analytiques dans un plus grand segment du marché dentaire. Elle a accéléré notre capacité de saisir de nouvelles occasions d'affaires. »

- Hisham Badawi, président, Oral 4D

« À Under the Roof Decorating Inc. (UTR), nous concevons, commercialisons et vendons des produits novateurs qui facilitent l'accrochage de photos et la décoration de murs. Notre nouvelle technologie révolutionnaire Place&Pushtm vous permet d'accrocher des cadres en quelques secondes. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de l'Initiative InnO pour commercialiser en grand cette technologie novatrice. »

- Kelly Krake, président-directeur général, Under the Roof Decorating

« Depuis la fondation de Calgary Scientific, nous nous sommes efforcés de faire preuve d'innovation dans la résolution de problèmes technologiques complexes en ayant recours à la créativité et en nous aventurant hors des sentiers battus. Ce soutien nous permettra de continuer d'employer des Canadiens et des Canadiennes et d'élargir notre équipe novatrice unique, grâce à laquelle nous avons obtenu plus de 40 brevets. »

- Dave Waldrop, APGR, Calgary Scientific

« Comme dans la plupart des cas, les innovateurs et les entreprises en démarrage subissent une pression financière incroyable de lancer leurs idées et de commercialiser leur produit. Dans le cas de Dakota, la récompense et le soutien de l'Initiative InnO, venus contrebalancer les fonds qui avaient été recueillis à l'interne, se sont avérés rien de moins que vitaux. Grâce à l'Initiative InnO, nous avons franchi plusieurs étapes importantes et nous disposons maintenant d'un produit venant de la chaîne de montage qui se retrouve entre les mains de clients potentiels à l'échelle mondiale. »

- Vaughan Payne, président et partenaire, Dakota Supplies Inc.

Document d'information

Le gouvernement du Canada annonce une contribution de 2,5 millions de dollars destinée aux entreprises de technologie de Calgary

Le 24 mai 2017 - Calgary (Alberta) -Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

L'Initiative d'innovation dans l'Ouest (Initiative InnO) est une initiative de financement fédérale de 100 millions de dollars sur cinq ans qui offre des contributions remboursables à des PME dont les activités se déroulent dans l'Ouest canadien, afin d'aider ces entreprises à faire passer leurs technologies innovatrices des derniers stades de la recherche et du développement à celui de la commercialisation.

L'Initiative InnO vise à favoriser le développement et la diversification de l'économie de l'Ouest canadien en offrant une aide financière aux PME admissibles, afin de les aider à accélérer la commercialisation de produits, de procédés et de services innovateurs dans l'Ouest canadien, et en incitant le secteur privé à investir davantage dans les activités de commercialisation de l'Ouest canadien.

En aidant les entreprises à saisir les occasions en matière d'innovation, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada appuiera la création d'emplois et la croissance économique tout en faisant en sorte que de nouvelles possibilités de succès soient menées à bien et à ce que nouveaux produits, processus et services passent du banc d'essai à la pénétration du marché.

L'annonce d'aujourd'hui concerne sept projets de l'Initiative InnO dans la région de Calgary :

Auteur de la proposition de projet Description du projet Aide financière versée dans le cadre de l'Initiative d'innovation dans l'Ouest Calgary Scientific Inc. (CSI) PureWeb Silk se basera sur les capacités d'activation infonuagique de la plateforme logicielle PureWeb de CSI pour la collaboration et le partage de fichiers, notamment entre professionnels et clients. Par l'entremise d'un navigateur Web, PureWeb Silk intègre des applications, comme la conférence audio et vidéo, le partage d'applications et le partage de galeries d'images au sein d'une même interface. 412 288 $ Dakota Supplies Inc. Commercialiser MOPPITT, une vadrouille commerciale multifonctions qui permettra de réduire les risques de contamination croisée tout en étant suffisamment compacte pour être rangée dans des endroits restreints, comme des avions, des véhicules d'urgence et des bus. 300 021 $ iKingdom Corporation Commercialiser et promouvoir sur le marché iConnectMIDI (interface numérique pour instruments musicaux), qui permet une transmission simultanée de musique entre différentes plateformes et une interaction en temps réel des musiciens, pour un enregistrement synchronisé de parties musicales provenant de diverses sources, p. ex. des guitares, des voix, des claviers, des synthétiseurs, des batteries électroniques et des ordinateurs, et de les mixer en une seule oeuvre musicale. 242 500 $ IWR Technologies Ltd. Commercialiser un procédé ultrasonique de recyclage de l'eau, qui extrait directement sur le site l'eau du fumier et allège celui-ci de 75 pour cent de son poids. La technologie fournit aux producteurs laitiers et aux éleveurs de porcs des ressources additionnelles en eau, les aide à réduire leurs coûts de transport et diminue de 38 pour cent les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'entreposage du fumier. 100 190 $ Oral4D Systems Ltd. Mettre au point, construire un prototype et lancer les logiciels Aligner4D, Orthoguide et Dental 4D par l'intermédiaire d'une application Web. Le système logiciel facilitera l'accès aux renseignements sur les traitements, fournira des modèles 3D complets des fiches dentaires et offrira aux professionnels une vaste gamme de fonctionnalités pour l'analyse et l'affichage des données des patients au fil du temps. 497 000 $ Under the Roof Decorating Inc. Commercialiser de nouveaux produits de décoration qui facilitent la pose d'oeuvres d'art ou de photographies en évitant d'endommager les murs. L'entreprise mettra aussi au point et commercialisera une application mobile appelée DecoPreview permettant aux utilisateurs de voir à quoi ressemblera la pièce une fois les articles de décoration installés. 500 000 $ Zephyr Sleep Technologies Inc. Commercialiser un système de diagnostic des troubles du sommeil à la maison permettant d'évaluer si une personne atteinte d'apnée du sommeil est susceptible de profiter d'un traitement par dispositif intra-oral plutôt que de subir un traitement plus invasif. Cette technologie pourrait remplacer les méthodes par essais et erreurs utilisées dans les laboratoires et cliniques du sommeil pour évaluer l'efficacité des dispositifs intra-oraux et ainsi réduire le temps et les coûts de diagnostic. 496 000 $ Aide financière totale 2 547 999 $

