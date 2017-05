La Banque du Canada laisse inchangé le taux cible du financement à un jour à 1/2 %







OTTAWA, le 24 mai 2017 /CNW/ - La Banque du Canada maintient le taux cible du financement à un jour à 1/2 %. Le taux officiel d'escompte demeure à 3/4 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 1/4 %.

L'inflation est largement conforme à la projection présentée par la Banque dans le Rapport sur la politique monétaire (RPM) d'avril. Les prix des aliments continuent à baisser, en raison surtout de la vive concurrence dans le commerce de détail, ce qui pousse l'inflation temporairement à la baisse. Les trois mesures de l'inflation fondamentale utilisées par la Banque demeurent en deçà de 2 % et la croissance des salaires reste modérée, ce qui concorde avec la présence continue de capacités excédentaires dans l'économie.

L'économie mondiale continue à gagner en vigueur, et les évolutions récentes renforcent l'opinion de la Banque selon laquelle la croissance va se raffermir et se généraliser graduellement durant la période de projection. Comme prévu, la croissance aux États-Unis a été faible au premier trimestre, en raison surtout de facteurs temporaires. Les données récentes laissent entrevoir un redressement au deuxième trimestre. Les incertitudes soulignées dans le RPM d'avril continuent à brouiller les perspectives des économies mondiale et canadienne.

L'ajustement de l'économie canadienne aux prix du pétrole plus bas est pour l'essentiel terminé et les données économiques récentes sont encourageantes, y compris les indicateurs des investissements des entreprises. Les dépenses de consommation et le secteur du logement demeurent robustes dans un contexte d'amélioration du marché du travail, ce qui s'observe de plus en plus dans les régions. Quoiqu'elles contribuent à rendre les profils d'endettement plus soutenables, les mesures macroprudentielles et autres mesures de politique n'ont pas encore eu pour effet de ralentir de façon notable les marchés du logement. Parallèlement, la croissance des exportations reste modeste, comme prévu en avril, face aux défis qui subsistent sur le plan de la compétitivité. Les données économiques dont la Banque suit l'évolution donnent à penser que la très forte croissance observée au premier trimestre sera suivie d'un certain ralentissement au deuxième trimestre.

Tout bien considéré, le Conseil de direction estime que le degré de détente monétaire en place est approprié à l'heure actuelle et maintient le taux cible du financement à un jour à 1/2 %.

Note d'information

La prochaine date d'établissement du taux cible du financement à un jour est le 12 juillet 2017. Le RPM que la Banque publiera au même moment contiendra la nouvelle projection pour l'économie et l'inflation ainsi qu'une analyse des risques connexes.

SOURCE Banque du Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 10:53 et diffusé par :