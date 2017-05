Nouvelle technologie de protection auditive - Le gouvernement du Québec attribue plus de 3 millions de dollars à l'entreprise montréalaise Les Technologies EERS 4.0







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du programme Créativité Québec, un prêt de 3,05 millions de dollars à l'entreprise Les Technologies EERS 4.0 pour la réalisation d'un projet d'investissement évalué à plus de 3,8 millions de dollars.

Ce projet vise le développement et la commercialisation d'une nouvelle technologie de protection auditive, Bionic EERS, destinée aux travailleurs exposés à des bruits d'intensité élevée. Cette technologie comprend deux écouteurs industriels, un logiciel de gestion permettant d'analyser les conditions dans lesquelles les travailleurs sont exposés au bruit, ainsi qu'un système de communication grâce auquel les employés peuvent échanger entre eux.

La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

« Créativité Québec représente un outil privilégié pour les entreprises innovantes, dont fait partie Les Technologies EERS 4.0, qui s'engagent dans le développement de technologies d'avenir pour le Québec. D'ailleurs, ce projet visionnaire témoigne de l'excellence de la recherche et de l'innovation ainsi que de la volonté de nos entreprises d'améliorer le bien?être des travailleurs québécois. Notre gouvernement est donc fier de s'associer à la réussite de cette initiative, qui aura, j'en suis convaincue, des retombées positives sur la santé auditive de nos travailleurs, notamment dans le secteur manufacturier. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Grâce à leur créativité et à leur capacité d'innovation, les entreprises montréalaises se démarquent à l'international et créent de nombreux emplois dans le secteur des nouvelles technologies. En appuyant cette initiative, le gouvernement encourage les entreprises à miser sur leur potentiel d'innovation pour assurer leur croissance. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Ce nouveau financement nous permet de poursuivre le déploiement de notre produit en entreprise en vue de son lancement commercial, prévu cet automne. Je salue la vision du gouvernement du Québec, lequel soutient notre innovation et nous permet de progresser vers notre objectif de protéger l'ouïe d'un million de travailleurs québécois et internationaux d'ici cinq ans. »

Nick Laperle, fondateur de l'entreprise Les Technologies EERS 4.0

Fondée en 2015, l'entreprise montréalaise Les Technologies EERS 4.0 conçoit et commercialise, en collaboration avec l'École de technologie supérieure, des dispositifs de pointe sur mesure afin de protéger la santé auditive des travailleurs.

Le programme Créativité Québec, doté d'une enveloppe de 150 millions de dollars, permet d'appuyer les entreprises québécoises dans la réalisation de projets liés à l'acquisition de nouvelles technologies et au développement ou à l'amélioration de produits et de procédés.

