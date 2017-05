700 étudiants franchiront la ligne d'arrivée du Marathon de la Jeunesse Québecor 2017







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Québecor est fière d'encourager les jeunes à persévérer et à se dépasser en soutenant l'organisme Motivaction Jeunesse. Le Marathon de la Jeunesse Québecor 2017 permettra à 700 jeunes coureurs, provenant de 13 écoles primaires de Limoilou et des environs de s'enrichir d'une expérience de vie positive et gratifiante. Cette initiative invite non seulement les jeunes à bouger, mais les incite avant tout à s'engager dans une voie menant à l'action et à l'implication. À cet effet, Mikaël Kingsbury, skieur acrobatique québécois et médaillé olympique, sera également présent.

« Avec le Marathon de la Jeunesse Québecor, nous désirons avant tout que chaque jeune goûte à la satisfaction de la réussite, déclare le directeur général du Centre Vidéotron, Louis Painchaud. Le travail que fait Motivaction Jeunesse à Limoilou est extraordinaire parce qu'il peut vraiment faire une différence pour les jeunes, notamment en ce qui concerne la lutte contre la sédentarité et la prévention du décrochage scolaire. La façon dont sont combinés le sport, la connaissance de soi et la persévérance forment un modèle original qui mérite tout notre appui. »

Point culminant du marathon orchestré par Motivaction Jeunesse, l'activité finale mettra les jeunes au défi de compléter un parcours de 5 km, s'additionnant aux 37 autres qu'ils ont couru graduellement depuis février, à raison de 2 ou 3 km par semaine. En tout, 15 semaines se seront avérées nécessaires afin de préparer adéquatement les jeunes coureurs.

