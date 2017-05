Grève générale dans la construction : La FCEI est inquiète face aux impacts sur l'économie et les petites entreprises







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - La FCEI estime que la grève qui a été déclenchée la nuit dernière par les syndicats de la construction risque de faire mal à l'économie du Québec en plus d'affecter de façon importante les contribuables et les PME de la province. Il est important de rappeler que l'industrie de la construction représente environ 12 % du PIB du Québec et 46 milliards en investissements annuellement. Il s'agit d'un secteur névralgique de l'économie du Québec et, selon l'estimation du gouvernement, chaque journée de travail perdue en raison de cette grève entraînera une perte de 45 M$.

« Ce sont des pertes énormes qui nous guettent avec cette grève. Dans le secteur de la construction, plus de 80% des employeurs comptent sur une main d'oeuvre de moins de dix employés. Nos PME sont donc directement concernées par ce conflit. De plus, des milliers de petites entreprises subiront les conséquences indirectes de cette grève dans tous les secteurs d'activités économiques. Il est donc impératif que le travail reprenne le plus vite possible sur les chantiers », a indiqué Bruno Leblanc, Directeur des affaires provinciales pour le Québec à la FCEI.

La FCEI invite donc les parties à se rasseoir à la table de négociation afin d'en arriver rapidement à une entente négociée qui tiendra notamment compte de la réalité économique des clients et des petits employeurs qui oeuvrent dans ce secteur névralgique de l'activité économique québécoise. Elle rappelle en outre qu'une telle entente négociée est assurément préférable à l'intervention unilatérale du gouvernement.

