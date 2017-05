Terumo BCT rejoint le groupement CANCER-ID







Le partenariat public-privé vise à uniformiser et valider d'un point de vue clinique les biomarqueurs sanguins

LAKEWOOD, Colorado, 24 mai 2017 /PRNewswire/ -- Terumo BCT, un leader mondial en technologies cellulaires, de composants sanguins et d'aphérèse thérapeutique, a annoncé aujourd'hui avoir rejoint CANCER-ID, un groupement européen public-privé oeuvrant à établir des protocoles normalisés et une validation clinique des biomarqueurs sanguins du cancer. CANCER-ID est financé par l'Initiative pour les médicaments innovants (IMI), regroupant 38 partenaires, de 13 pays.

Le traitement du cancer est souvent ralenti par un diagnostic tardif, l'absence d'indicateurs pronostiques et une capacité limitée à surveiller et personnaliser le traitement. Le but du groupement est d'établir l'utilité clinique des biopsies liquides, qui sont des tests sanguins non invasifs détectant les cellules tumorales circulantes (CTC) et les fragments d'ADN tumoral, qui se répandent dans le sang depuis la tumeur primaire ou les foyers métastatiques.

Les CTC sont des biomarqueurs prometteurs en matière de détection et de diagnostic des cancers systémiques. Les CTC pourraient potentiellement aider les médecins et les scientifiques à tracer dans la durée la signature moléculaire de la tumeur d'une personne, surveiller la façon dont la tumeur réagit au traitement et identifier les cibles pour développer des thérapies personnalisées. À ce jour, la détection peu fréquente des CTC, a ralenti la mise en oeuvre clinique et l'usage potentiel des biopsies liquides pour le diagnostic et le traitement du cancer.1

Le système d'aphérèse Spectra Optia®, de Terumo BCT, un dispositif approuvé par la FDA et disposant de la certification CE, employé dans les procédures thérapeutiques de collecte d'aphérèse et de cellules, est actuellement utilisé dans les hôpitaux et les centres d'aphérèse du monde entier. Spectra Optia sera intégré aux efforts de recherche de CANCER-ID, qui évaluera le diagnostic par leucaphérèse, en vue de collecter et récolter un plus grand nombre de CTC1. Cette recherche peut définir le rôle du système Spectra Optia dans les futurs processus de diagnostic.

Terumo BCT est ravi de collaborer avec CANCER-ID pour réaliser l'objectif du groupement, qui est d'élaborer des normes et de procéder à une validation clinique, afin que se généralise l'adoption d'analyses moléculaires fiables à partir de biopsies liquides.

« Nous sommes heureux de faire de CANCER-ID un partenaire industriel et du système Spectra Optia un possible nouvel outil pour les médecins, dans la mesure où ils cherchent à améliorer le diagnostic et le traitement de la maladie. En tant que partenaire du groupement, nous poursuivons notre engagement en matière de recherche et d'innovation, afin de faire progresser la médecine personnalisée, en mettant un accent particulier sur l'immuno-oncologie », a déclaré Monte Smith, le vice-président en charge des systèmes thérapeutiques mondiaux chez Terumo BCT.

Selon le Dr Thomas Schlange, scientifique principal pour les biomarqueurs, Recherche mondiale en matière de biomarqueurs, Bayer Pharma AG, « CANCER-ID est un excellent exemple de partenariat public-privé permettant une recherche collaborative afin de développer un traitement moderne contre le cancer. Ce groupement réunit une équipe internationale d'experts mondiaux en biomarqueurs, qui étend bien au-delà la portée des collaborations industrielles et universitaires classiques, de type direct. »

La phase d'évaluation initiale de CANCER-ID sera suivie d'une phase clinique, jusqu'en 2020, dans le but d'établir l'utilisation des biopsies liquides pour évaluer les progrès dans le traitement des cancers du poumon et du sein.

Avertissement : il convient de préciser dans le texte et dans la mise en page que le présent communiqué reflète la vision de l'auteur et que ni l'IMI ni l'Union européenne, l'EFPIA ou tout partenaire associé ne sont responsables de l'utilisation pouvant être faite de l'information contenue dans celui-ci.

À propos de Terumo BCT

Terumo BCT, leader mondial en technologies cellulaires, de composants sanguins et d'aphérèse thérapeutique, est la seule société à offrir une combinaison unique de collectes d'aphérèse, de traitement du sang total, manuel et automatisé, ainsi que des technologies de réduction des pathogènes. Nous sommes convaincus que le sang a le potentiel de faire encore plus pour les patients que ce qu'il permet aujourd'hui. C'est cette conviction qui inspire nos innovations et qui nous pousse à renforcer les collaborations avec nos clients.

À propos de l'Initiative pour les médicaments innovants (IMI)

Ce projet CANCER-ID a obtenu un financement de l'action conjointe de l'Initiative pour les médicaments innovants 2, aux termes de l'accord de subvention n° 115749. Cette action conjointe bénéficie du soutien du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne et de l'EFPIA. L'IMI oeuvre à améliorer la santé, en accélérant le développement et l'accès des patients à des médicaments innovants, en particulier dans les domaines où les besoins médicaux ou sociaux ne sont pas satisfaits. Pour ce faire, elle facilite la collaboration entre les principaux acteurs impliqués dans la recherche en matière de santé, notamment les universités, l'industrie pharmaceutique et d'autres industries, les petites et moyennes entreprises (PME), les associations de patients et les autorités de réglementation dans le domaine des médicaments.

L'IMI est un partenariat entre l'Union européenne et l'industrie pharmaceutique européenne, représentée par la Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique (EFPIA). À travers le programme IMI2, l'IMI dispose d'un budget de 3,3 milliards d'euros pour la période 2014-2024. La moitié provient du programme de recherche et d'innovation de l'UE, Horizon 2020. L'autre moitié provient de grandes entreprises, principalement de l'industrie pharmaceutique ; celles-ci ne reçoivent aucun financement de l'UE, mais contribuent aux projets « en nature », en permettant par exemple aux chercheurs d'y consacrer du temps ou en leur donnant accès à des ressources ou des infrastructures de recherche.

