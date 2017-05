Négociation dans l'industrie de la construction - Grève dans le secteur génie civil et voirie







QUÉBEC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) s'est engagée dans un blitz de négociation de 48 heures pour le renouvellement de la convention collective du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

Un écart substantiel existait entre l'offre syndicale et patronale. Néanmoins, l'ACRGTQ a procédé à l'analyse détaillée de celle-ci et a déposé le 23 mai dernier un nouveau projet d'entente incluant des clauses monétaires et normatives qui favorisaient l'ensemble des parties.

L'ACRGTQ n'a fait aucune demande portant atteinte aux acquis des travailleurs. Les points litigieux véhiculés dans les médias par l'Alliance syndicale, notamment le travail à temps simple la fin de semaine, ne concernent pas le secteur génie civil et voirie et n'a fait l'objet d'aucune demande de la part de l'ACRGTQ.

Par ailleurs, la négociation du secteur génie civil et voirie ne devrait pas être à la remorque de celles des autres secteurs. Il est possible d'en venir à une entente dans un secteur malgré une impasse dans d'autres.

Devant le refus de l'Alliance syndicale aux propositions patronales, l'ACRGTQ désapprouve la grève générale qui est effective aujourd'hui. Pour l'ACRGTQ et son secteur, la grève prend en otage les entrepreneurs, les travailleurs, les donneurs d'ouvrage publics et les citoyens québécois.

L'ACRGTQ demeure déterminée à poursuivre les négociations dans l'intérêt de ses membres et de son industrie. Le cas échéant, l'ACRGTQ s'en remet au gouvernement du Québec afin de dénouer l'impasse. De plus, outre les dispositions déjà entendues avec l'Alliance syndicale, l'ACRGTQ recommande de reconduire les autres clauses générales de la convention collective intégralement.

L'Alliance syndicale a démontré peu d'intérêt de parvenir à une entente dans le secteur génie civil et voirie préférant mettre en place une stratégie globale de solidarité intersectorielle.

Il faut savoir qu'accessoirement, l'Alliance syndicale réclame auprès du législateur la rétroactivité dans l'industrie de la construction et d'être couvert par les dispositions anti-briseurs de grève du Code du travail, communément appelées loi anti-briseurs de grève. Il s'agit de dispositions qui ne relèvent pas de la négociation de la convention collective.

Le génie civil et voirie est un secteur névralgique pour l'économie québécoise puisque l'ACRGTQ représente les entrepreneurs oeuvrant notamment à la construction des routes, des ponts, des égouts et aqueducs, des barrages hydroélectriques et lignes de transport d'énergie.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

