Le gouvernement du Québec soutient la conférence internationale C2 Montréal

MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir C2 Montréal, une conférence internationale qui se déroule à l'Arsenal, dans le quartier historique de Griffintown, du 24 au 26 mai.

Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, et la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, ont annoncé une aide financière gouvernementale de 800 000 $ afin de soutenir la tenue de C2 Montréal cette année.

Événement phare de la métropole, C2 Montréal est une conférence immersive qui met l'accent sur la créativité dans le monde des affaires. Réunissant plus de 6 000 participants venant des quatre coins du monde, C2 Montréal génère d'importantes retombées économiques pour la métropole et le Québec. En plus de réunir des leaders du monde des affaires qui viennent partager leur vision et leurs bonnes pratiques, l'événement comprend des activités de réseautage, des ateliers thématiques et des classes de maîtres.

« La créativité et l'innovation sont des signatures de notre métropole, et des événements comme C2 Montréal permettent à la ville d'exercer son leadership. La renommée de ce grand rendez-vous, dont le gouvernement est un partenaire de première heure, dépasse largement nos frontières et illustre le rôle phare que joue Montréal à titre de métropole. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Pour se distinguer de leurs concurrents et se hisser en tant que chefs de file dans leurs domaines respectifs, les entreprises québécoises doivent demeurer constamment à l'avant?garde en matière d'innovation et de technologies numériques. Notre gouvernement est donc fier de s'associer à un événement dynamique et rassembleur comme C2 Montréal qui allie les rencontres d'affaires à l'innovation afin de favoriser l'émergence de solutions novatrices pour nos entreprises. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire octroie à C2 Montréal une aide financière de 500 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), un programme ayant pour objectif de favoriser le développement de la région métropolitaine sur les plans économique, culturel et social, et son rayonnement à l'échelle canadienne et internationale.

Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation offre une contribution financière de 300 000 $ en vertu du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence.

Dans le cadre de C2 Montréal, le gouvernement du Québec accueillera des délégations commerciales des quatre coins du monde pour lesquelles seront organisées des rencontres d'affaires avec des PME québécoises. Ces rencontres culmineront à l'occasion d'une soirée de réseautage le 25 mai.

En collaboration avec ses partenaires, le gouvernement du Québec présentera des ateliers et panels destinés aux PME québécoises.

