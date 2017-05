Amélioration prochaine des infrastructures liées à l'eau pour les résidents de Thunder Bay







221 nouveaux projets approuvés dans 86 collectivités

THUNDER BAY, ON, le 24 mai 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leurs familles d'avoir accès à des services de traitement de l'eau et des eaux usées fiables et modernes qui répondent à leurs besoins. Ces investissements permettent de préserver la santé et le bien-être des résidents, de protéger les cours d'eau et les écosystèmes locaux, et ce, tout en créant de nouvelles possibilités économiques afin de renforcer la classe moyenne dans toute la province.

L'honorable Patty Hadju, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, et députée de Thunder Bay-Supérieur Nord, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Bill Mauro, député provincial de Thunder Bay-Atikokan, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et son honneur Keith Hobbs, maire de Thunder Bay, ont annoncé aujourd'hui que 34 nouveaux projets à Thunder Bay ont été approuvés dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 50 pour cent du financement pour ces projets, soit plus de 5,5 millions de dollars. Le gouvernement provincial fournira jusqu'à 25 pour cent du total des coûts admissibles pour ces projets, soit un peu plus de 2,7 millions de dollars. La Ville de Thunder Bay complètera le financement.

Grâce à cet investissement, les résidents de Thunder Bay profiteront de l'évaluation de l'inventaire des infrastructures des eaux pluviales dans toute la ville, ainsi que de la conception et de la construction de 16 installations de gestion des eaux pluviales. La région bénéficiera aussi de la construction de nouveaux égoûts pluviaux et d'émissaires en vue d'améliorer le passage des eaux pluviales ainsi que la capacité. Ces projets sont essentiels pour maintenir la propreté de nos cours d'eau et maintenir la salubrité et la qualité de vie de nos collectivités.

Outre ces projets, 187 projets liés à l'eau et aux eaux usées bénéficieront à 85 autres collectivités de l'Ontario, pour lesquels le gouvernement fédéral fournit plus de 13,6 millions de dollars.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Ontario au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées pour maintenir un environnement sain et offrir une eau potable propre et fiable. Le gouvernement du Canada travaille avec les municipalités de partout au pays pour soutenir d'importants projets comme ceux qui sont réalisés à Thunder Bay, qui permettent de faire en sorte que les collectivités canadiennes soient saines et durables maintenant et pendant de nombreuses années. »

L'honorable Patty Hadju, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, et députée de Thunder Bay-Superieur Nord, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces investissements signifieront de véritables changements pour les membres de la collectivité vivant à Thunder Bay et dans la région. Les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées sont essentielles pour la santé et le bien-être des familles partout dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Je suis fier que notre gouvernement reconnaisse l'importance d'un accès fiable à de l'eau potable salubre. »

Don Rusnak, député de Thunder Bay--Rainy River

« Le gouvernement de l'Ontario est fier d'investir près de 270 millions de dollars dans les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées dans les municipalités, les Premières Nations et les régies locales de services publics partout dans la province. Nous continuons d'investir dans les projets d'infrastructure qui gardent nos collectivités sécuritaires, qui fournissent un accès fiable à de l'eau potable, et qui protègent nos cours d'eau. »

Bill Mauro, député provincial de Thunder Bay-Atikokan, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« La Ville de Thunder Bay est heureuse de recevoir 8,3 millions de dollars en financement des gouvernements fédéral et provincial. Grâce à cet investissement, nos résidents bénéficieront d'améliorations des infrastructures qui sont essentielles pour maintenir la propreté de nos cours d'eau et la salubrité de nos collectivités. Nous apprécions l'engagement d'améliorer les infrastructures locales sur lesquelles nos résidents comptent et dépendent, et ce, à chaque jour. »

Keith Hobbs, maire de Thunder Bay

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques.

Le Budget 2017 propose 21,9 milliards pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le gouvernement de l' Ontario réalise les investissements les plus importants de l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes et les ponts, et les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, soit plus de 190 milliards de dollars sur 13 ans à partir de 2014-2015. Pour en savoir plus sur les projets dans votre collectivité, visitez le site Ontario.ca/ONRenforce.

Document d'information

Le Canada et l'Ontario annoncent un financement pour des projets d'infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées en Ontario

221 nouveaux projets approuvés dans 86 collectivités



Une nouvelle liste de projets liés à l'eau et aux eaux usées a été approuvée dans le cadre de l'Entente Canada?Ontario conclue au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), qui est conçu pour améliorer la salubrité et la qualité de l'eau pour les familles canadiennes, et ce, tout en favorisant une économie propre.

Le gouvernement du Canada verse à l'Ontario plus de 569 millions de dollars dans le cadre du FEPTEU (jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles des projets). Le gouvernement provincial fournit jusqu'à 270 millions de dollars (jusqu'à 25 pour cent du total des coûts admissibles des projets). Les récipiendaires fourniront le reste du financement.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue avec l'Ontario, les 221 projets suivants en Ontario ont été approuvés en vue d'un financement fédéral totalisant 19 219 318 $.

Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Date de début prévue Armstrong, Canton d' Amélioration de la clôture de sûreté et sécurité du périmètre du bassin d'eaux usées. 47 500 $ 23 750 $ 1er juin 2017 Armstrong, Canton d' Remise en état du puits 3 de 6th Street, avec pompe et tubage nouveaux. 10 000 $ 5 000 $ 1er juin 2017 Armstrong, Canton d' Remplacement de la toiture du bâtiment du poste de pompage du chemin Church. 15 241 $ 7 621 $ 1er juin 2017 Assiginack, Canton d' Remise en état des systèmes d'eau et d'eaux usées, notamment le système de pompage, les systèmes d'alimentation en produits chimiques, l'équipement d'instrumentation, le système de distribution, le système des eaux usées et la maintenance et l'équipement du bâtiment en général. 58 775 $ 29 388 $ 1er mars 2017 Atikokan, Ville d' Remise en état du poste de pompage des eaux usées 5 au 59, croissant Maple, de la Ville d'Atikokan, avec mises à niveau. 208 237 $ 104 119 $ 1er janvier 2017 Baldwin, Canton de Excavation d'une pente, application d'une doublure d'argile géosynthétique, travaux de déblai et remblai sur la berme défaillante et travaux de génie requis au bassin d'exfiltration du Canton de Baldwin. 50 000 $ 25 000 $ Le 15 mai 2017 Black River-Matheson, Canton de Mise à niveau du contrôleur programmable. 50 000 $ 25 000 $ 1er août 2017 Bruce Mines, Ville de Étude et vidéographie (caméra) du système de collecte des eaux usées de la Ville. 5 200 $ 2 600 $ 1er avril 2017 Bruce Mines, Ville de Installation d'un nouveau système d'aération pour traiter des niveaux élevés de trihalométhane (THM) au poste de pompage. 25 000 $ 12 500 $ 30 juillet 2017 Callander, Municipalité de Étude d'optimisation, planification et conception du réseau d'égout. 71 314 $ 35 657 $ 20 septembre 2016 Casey, Canton de Remplacement et relocalisation d'un regard pour loger le débitmètre et le remplacer à cause d'une inondation. 50 000 $ 25 000 $ 1er avril 2016 Chapple, Canton de Mise à niveau de la conduite principale de sortie du bassin Chapple. 50 000 $ 25 000 $ 17 juillet 2017 Charlton et Dack, Municipalité de Remplacement des pompes à haute pression de 7,5 hp par des pompes de 5 hp à entraînement à fréquence variable au 50, rue Agnes, Charlton. 20 500 $ 10 250 $ 4 janvier 2017 Charlton et Dack, Municipalité de Acquisition et installation d'unités de commande d'entraînement à fréquence variable pour le 50, rue Agnes, Charlton. 20 000 $ 10 000 $ 4 janvier 2017 Charlton et Dack, Municipalité de Installation d'un nouveau débitmètre de l'eau traitée de 4 pouces pour le 50, rue Agnes, Charlton. 3 500 $ 1 750 $ 4 janvier 2017 Charlton et Dack, Municipalité de Acquisition et installation de deux des trois pompes à faible puissance de l'eau brute pour le 50, rue Agnes, Charlton. 4 000 $ 2 000 $ 4 janvier 2017 Charlton et Dack, Municipalité de Remplacement des soupapes de surpression dans tout le système de distribution pour le 50, rue Agnes, Charlton. 2 000 $ 1 000 $ 4 janvier 2017 Chisholm, Canton de Remplacement d'un ponceau d'eau pluviale de 1 700 mm de diamètre sur le chemin Wasing. 25 000 $ 12 500 $ 2 juillet 2017 Chisholm, Canton de Remplacement d'un ponceau d'eau pluviale de 2 100 mm de diamètre sur le chemin Maple. 25 000 $ 12 500 $ 2 juillet 2017 Cobalt, Ville de Installation d'une boucle d'analyseur de chlore pour confirmer la durée de contact dans la distribution. 50 000 $ 25 000 $ 1er décembre 2016 Cobalt, Ville de Remplacement des pompes à haute pression et de l'entraînement à fréquence variable de l'usine de traitement de l'eau du chemin Pumphouse. 28 500 $ 14 250 $ 1er décembre 2016 Cobalt, Ville de Évaluation de l'état et étude de faisabilité pour le système de bassin en terrain humide de Cobalt. 15 000 $ 7 500 $ 1er décembre 2016 Cobalt, Ville de Mise à niveau de l'enregistreur graphique et du système Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) de l'usine de traitement de l'eau du chemin Pumphouse. 8 000 $ 4 000 $ 30 avril 2016 Cobalt, Ville de Remplacement du système de chloration de l'usine de traitement de l'eau du chemin Pumphouse. 10 000 $ 5 000 $ 1er décembre 2016 Cobalt, Ville de Remplacement des soupapes d'avancement et de contre-courant de l'usine de traitement de l'eau du chemin Pumphouse. 20 000 $ 10 000 $ 1er décembre 2016 Cochrane, Corporation de la Ville de Usine de contrôle de la pollution de l'eau - Mise à niveau de la désinfection (E. coli) et du traitement préliminaire (ouvrages de prise d'eau). 346 907 $ 173 454 $ 1er juin 2017 Coleman, Corporation du Canton de Projet d'atténuation du gel de l'eau : Installation de trois postes de purge. 47 500 $ 23 750 $ 1er janvier 2017 Dryden, Ville de Analyse de l'état de l'usine de traitement de l'eau et rapport pour déterminer les options de réfection et de construction neuve. 35 000 $ 17 500 $ 31 mars 2017 Dryden, Ville de Mise à niveau multiple de turbidimètre de l'usine de traitement de l'eau. 20 000 $ 10 000 $ 31 mars 2017 Dryden, Ville de Chemisage structural multiple de conduites principales d'eau sous les voies et la gare du Canadien Pacifique à cinq endroits. 200 000 $ 100 000 $ 15 mai 2017 Dryden, Ville de Chemisage structural des égouts sanitaires à quatre endroits. 212 500 $ 106 250 $ 15 mai 2017 Dryden, Ville de Chemisage de regard d'égout sanitaire à environ 18 endroits. 30 000 $ 15 000 $ 15 mai 2017 Dryden, Ville de Remplacement de conduites pluviales et sanitaires en tôle d'acier ondulée de 600 mm sur l'avenue Van Horne. 50 000 $ 25 000 $ 15 mai 2017 Dryden, Ville de Mise à jour de l'étude d'implantation foncière de 2004 pour les réseaux pluvial, sanitaire et d'eau. 45 000 $ 22 500 $ 31 mars 2017 Ear Falls, Canton d' Réfection du décanteur de l'usine de traitement des eaux usées d'Ear Falls. 232 027 $ 116 014 $ 1er février 2017 East Ferris, Municipalité d' Remplacement et amélioration d'un ponceau d'eau pluviale de 20 mètres et remise en état d'un réseau de collecte et de transport de l'eau pluviale de 4,3 km. 50 000 $ 25 000 $ 2 juillet 2017 Elliot Lake, Ville d' Réparation de systèmes défaillants de pompage des eaux usées desservant environ 6 000 foyers, au 2, chemin Scott, Elliot Lake (Ontario). 198 743 $ 99 372 $ 1er mai 2017 Emo, Canton d' Amélioration de la station de pompage des eaux usées principale - Poste de pompage et de relèvement des eaux usées de la rue Roy, notamment pompes, canalisations et commandes. 87 122 $ 43 561 $ 1er avril 2017 Emo, Canton d' Amélioration des pompes à basse pression d'eau brute de l'actuelle usine de traitement de l'eau. 22 500 $ 11 250 $ 1er avril 2017 Englehart, Ville d' Amélioration du système d'électricité principal de l'usine d'eau de First Street. 112 500 $ 56 250 $ 1er mai 2017 Espanola, Ville d' Projet de renouvellement des infrastructures phase 2 pour la remise en état d'environ 6,7 km d'infrastructure pluviale, sanitaire et d'eau. 364 106 $ 182 053 $ 1er avril 2017 Evanturel, Canton d' Étude d'options de services d'eau. 50 000 $ 25 000 $ 30 septembre 2016 Fauquier-Strickland, Canton de Remplacement d'une pompe à faible pression d'eau brute de 8,5 hp. 8 105 $ 4 052 $ 6 mars 2017 Fauquier-Strickland, Canton de Remplacement d'une pompe à haute pression de 7,5 hp avec nouvel entraînement à fréquence variable. 18 236 $ 9 118 $ 6 mars 2017 Fauquier-Strickland, Canton de Construction d'une nouvelle structure - Réservoir de purge à contre-courant de l'usine d'eau. 22 513 $ 11 257 $ 6 février 2017 Fauquier-Strickland, Canton de Amélioration d'équipement, ventilateur d'évacuation résistant aux produits chimiques de l'usine d'eau. 1 146 $ 573 $ 6 février 2017 Fort Frances, Ville de Remplacement des conduites d'eau et d'égout sanitaire et des branchements connexes le long de la 2nd Street East, entre les avenues Mowat et Portage. 638 506 $ 319 253 $ 25 octobre 2016 French River, Municipalité de Évaluation d'améliorations à l'infrastructure d'eau pluviale et d'eaux usées de Noelville. 50 000 $ 25 000 $ 1er mars 2017 Gillies, Canton de Remise en état de multiples éléments de gestion de l'eau pluviale dans le canton, notamment l'excavation de fossés et l'aménagement de ponceaux de tailles supérieures. 50 000 $ 25 000 $ 1er mai 2017 Gore Bay, Ville de Remplacement de 150 m de conduite d'eau principale sur la rue Eleanor, entre les rues Phipps et Laird. 106 066 $ 53 033 $ 3 avril 2017 Greenstone, Municipalité de Remise en état de la conduite d'eau du quartier Geraldton, phase III. 230 902 $ 115 451 $ 1er mai 2017 Greenstone, Municipalité de Remplacement de la conduite d'eau d'Albany Place dans le quartier Longlac. 24 269 $ 12 134 $ 1er mai 2017 Hearst, Ville de Remplacement de trois pompes à faible puissance dans l'usine de traitement de l'eau de Hearst, par de nouvelles pompes éconergétiques munies d'entraînements à fréquence variable. 42 895 $ 21 448 $ 4 septembre 2017 Hearst, Ville de Installation de technologie à l'ultraviolet (UV-254) pour surveiller l'efficacité du processus d'extraction des matières organiques à l'usine de traitement de l'eau de Hearst. 27 500 $ 13 750 $ 5 juin 2017 Hearst, Ville de Réfection de la toiture du bâtiment du poste de pompage de Fifth Street. 7 500 $ 3 750 $ 5 juin 2017 Hearst, Ville de Ajout de dispositifs antirefoulement au poste de pompage de Fifth Street. 10 000 $ 5 000 $ 5 juin 2017 Hilton Beach, Village de Mises à niveau d'équipement à l'usine de traitement de l'eau pour l'analyseur de chlore, le turbidimètre et la soupape Singer. 7 500 $ 3 750 $ 1er juin 2017 Hilton Beach, Village de Installation d'un ventilateur soufflant, d'une pompe à disques biologiques et d'un poste élévatoire. 22 500 $ 11 250 $ 1er mai 2017 Hilton Beach, Village de Installation d'une nouvelle pompe de puits primaire de 15 hp. 6 100 $ 3 050 $ 1er juillet 2017 Hilton Beach, Village de Mise à niveau de composantes du système Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) à l'usine de traitement des eaux usées. 9 556 $ 4 778 $ 1er mars 2017 Hornepayne, Canton de Entraînement à fréquence variable pour trois pompes à haute pression de l'usine de traitement de l'eau. 25 000 $ 12 500 $ 1er janvier 2017 Hornepayne, Canton de Remplacement de 15 soupapes principales du réseau de distribution de l'eau. 100 000 $ 50 000 $ 1er juin 2017 Hornepayne, Canton de Réparation ou remplacement de 20 robinets d'arrêt du réseau de distribution de l'eau. 32 875 $ 16 438 $ 1er juillet 2017 Hornepayne, Canton de Système de radiocommunication pour le poste de pompage de l'eau brute. 5 000 $ 2 500 $ 1er mai 2017 Huron Shores, Municipalité de Réfection de l'égout pluvial depuis la fin de la phase II, vers l'est le long de la rue John et le nord le long du chemin Chiblow Lake. 50 000 $ 25 000 $ 1er juin 2017 Ignace, Canton d' Amélioration de la conduite d'égout principale, pour remplacer une conduite d'amiante par de nouvelles conduites principales d'eau et d'eau pluviale de 200 mm en polychlorure de vinyle (PVC). 134 669 $ 67 335 $ 21 août 2017 Ignace, Canton d' Amélioration de conduites d'égout principales, pour remplacer une conduite d'environ 170 mètres de longueur et une autre d'environ 50 mètres de longueur. 123 484 $ 61 742 $ 21 août 2017 James, Canton de Amélioration du contrôleur programmable de l'usine de traitement de l'eau Elk Lake, au 4, First Street, qui dessert 245 résidences. 11 200 $ 5 600 $ 1er mars 2017 James, Canton de Acquisition d'une nouvelle sonde de niveau pour le puits principal du canton qui dessert 440 résidents et 160 branchements de service, à l'usine de traitement de l'eau Elk Lake, au 4, First Street. 2 035 $ 1 018 $ 1er mars 2017 James, Canton de Réparation du contrôleur programmable de l'usine de traitement de l'eau Elk Lake, au 4, First Street, qui dessert 440 résidents et 160 branchements de service. 6 100 $ 3 050 $ 1er mars 2017 Johnson, Canton de Amélioration de l'usine de traitement de l'eau du canton de Johnson. 50 000 $ 25 000 $ 30 avril 2017 Kapuskasing, Ville de Amélioration de la conduite de refoulement sanitaire et déplacement de la conduite de refoulement de la rue Mill. 501 015 $ 250 508 $ 15 mai 2017 Kearney, Ville de Forage d'un puits et réseau d'eau au 111, rue Main. Amélioration du réseau d'eau, passant de la captation d'eau du lac à un puits foré pour la consommation humaine. 7 500 $ 3 750 $ 6 mai 2017 Kearney, Ville de Forage d'un puits et réseau d'eau au 163, rue Main. Amélioration du réseau d'eau, passant de la captation d'eau du lac à un puits foré pour la consommation humaine. 7 500 $ 3 750 $ 7 mai 2017 Kearney, Ville de Remise en état de la fosse septique du 111, rue Main. 18 833 $ 9 417 $ 1er juin 2017 Kearney, Ville de Remise en état de la fosse septique du 163, rue Main. 16 166 $ 8 083 $ 1er juin 2017 Kenora, Ville de Chemisage de l'égout pluvial entre First Street South et Main Street South. 26 890 $ 13 445 $ 1er novembre 2017 Kenora, Ville de Chemisage de l'égout pluvial du chemin Houghton. 196 010 $ 98 005 $ 1er novembre 2017 Kenora, Ville de Chemisage de l'égout sanitaire de la promenade Valley. 148 366 $ 74 183 $ 1er mai 2017 Kenora, Ville de Chemisage de l'égout sanitaire de la promenade Drewry. 60 313 $ 30 156 $ 1er mai 2017 Kenora, Ville de Chemisage de l'égout sanitaire du croissant Gunne. 30 957 $ 15 478 $ 1er mai 2017 Kenora, Ville de Chemisage de l'égout sanitaire de l'avenue Seegmiller. 9 284 $ 4 642 $ 1er mai 2017 Kenora, Ville de Chemisage de l'égout sanitaire de l'avenue Nairn. 20 713 $ 10 357 $ 1er mai 2017 Kenora, Ville de Chemisage de l'égout sanitaire de Heenan Place - extrémité est. 24 332 $ 12 166 $ 1er mai 2017 Kenora, Ville de Chemisage de l'égout sanitaire de Heenan Place - ouest vers Narin. 5 241 $ 2 620 $ 1er mai 2017 Kenora, Ville de Chemisage de l'égout sanitaire entre le 345 et 322, Ninth Avenue, direction sud. 9 982 $ 4 991 $ 1er mai 2017 Kenora, Ville de Chemisage de l'égout sanitaire de First Street, nord-ouest vers l'impasse. 11 230 $ 5 615 $ 1er mai 2017 Kenora, Ville de Remplacement partiel de l'égout pluvial de Ninth Street North. 24 750 $ 12 375 $ 1er mai 2017 Killarney, Municipalité de Enquête et inspection du réseau de collecte des eaux usées afin d'élaborer un plan des travaux et un appel d'offres pour les améliorations et réparations requises. 61 904 $ 30 952 $ 15 mai 2017 Larder Lake, Canton de Préinstallation et mise en service progressive de la pompe d'eaux d'égout brutes de l'usine de traitement des eaux usées. 40 981 $ 20 491 $ 1er novembre 2016 Larder Lake, Canton de Remplacement et amélioration du système Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) de l'usine de traitement de l'eau. 22 500 $ 11 250 $ 1er octobre 2016 Latchford, Ville de Remplacement et reprogrammation du logiciel d'exploitation de l'usine de traitement de l'eau. 35 000 $ 17 500 $ 1er février 2017 Latchford, Ville de Mise à niveau du système électrique du poste de relèvement. 15 000 $ 7 500 $ 1er mai 2017 Macdonald, Meredith et Aberdeen Additional, Canton de Remise en état du réseau d'égout sanitaire, notamment le système Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) et les commandes pour deux postes de relèvement des eaux usées, leurs pompes et leurs soupapes. 47 438 $ 23 719 $ 1er janvier 2017 Macdonald, Meredith et Aberdeen Additional, Canton de Remise en état de composantes du système de traitement et d'approvisionnement de l'eau potable. 54 697 $ 27 348 $ 1er janvier 2017 Machar, Canton de Remplacement de ponceaux et relèvement de la chaussée du chemin Leighton à divers endroits pour atténuer l'inondation, l'affouillement et l'érosion en cas d'inondation printanière ou de tempête avec précipitations abondantes. 50 000 $ 25 000 $ 1er avril 2017 Machin, Municipalité de Usine de traitement de l'eau Vermilion Bay Water, 8, rue Bay, Vermilion Bay (Ontario). Mise à niveau du contrôle du système et de l'acquisition de données, desservant 218 services, soit environ 550 personnes. 67 834 $ 33 917 $ 12 décembre 2016 Manitouwadge, Canton de Remise en état des puits municipaux 3 et 4 au 41A, chemin Ohsweken. 42 500 $ 21 250 $ 1er mai 2017 Marathon, Ville de Remplacement des dômes de décanteur. 103 934 $ 51 967 $ 1er mars 2017 Marathon, Ville de Acquisition et installation d'une turbo soufflante (avec contrôleur programmable et système Supervisory Control and Data Acquisition [SCADA]). 58 027 $ 29 014 $ 1er février 2017 Markstay-Warren, Municipalité de Conception et construction d'une nouvelle sortie d'eau pluviale (capacité de débit de pointe). 37 500 $ 18 750 $ 1er avril 2017 Markstay-Warren, Municipalité de Renforcement de la fiabilité du poste de relèvement des eaux usées Warren par le remplacement de deux pompes élévatoires vieillissantes de 10 hp. 12 500 $ 6 250 $ 1er avril 2017 Matachewan, Corporation du Canton de Amélioration du système de contrôle de l'eau pluviale de Matachewan dans un secteur couvrant 10 rues municipales entre les avenues Calbeck et Helen. 50 000 $ 25 000 $ 1er mai 2017 Mattawa, Ville de Amélioration de l'analyse de la chloration à l'usine de traitement de l'eau. 18 750 $ 9 375 $ 1er mai 2017 Mattawa, Ville de Réservoir d'eau : Amélioration de l'alimentation électrique d'urgence, de la communication avec le système SCADA, de canalisations attaquées par la corrosion, de soupapes, de trappes d'accès et du chemin d'accès. 88 250 $ 44 125 $ 1er mai 2017 Mattice - Val Côté, Municipalité de Réparation du bâtiment du poste de pompage à faible pression. 8 500 $ 4 250 $ 1er mars 2017 Mattice - Val Côté, Municipalité de Installation d'entraînements à fréquence variable sur les pompes à haute pression de l'usine de traitement de l'eau. 17 000 $ 8 500 $ 1er mars 2017 Mattice - Val Côté, Municipalité de Remplacement de l'une des pompes de l'égout sanitaire au poste de pompage des eaux usées. 13 500 $ 6 750 $ 1er mars 2017 Mattice - Val Côté, Municipalité de Remplacement des deux sièges de pompe de l'égout sanitaire au poste de pompage des eaux usées. 11 000 $ 5 500 $ 1er mars 2017 McKellar, Canton de Remplacement du pont Blackwater par un ponceau d'évacuation de l'eau pluviale. 50 000 $ 25 000 $ 1er juin 2016 Moosonee, Ville de Remise en état de la soupape d'eau du programme de purge directionnelle. 149 785 $ 74 893 $ 1er juillet 2017 Nairn et Hyman, Canton de Remplacement du système de réservoir de carbonate de sodium attaqué par la corrosion par un nouveau réservoir en poly et une chargeuse inoxydable à l'usine de traitement de l'eau Nairn Centre. 6 225 $ 3 113 $ 1er avril 2017 Nairn et Hyman, Canton de Amélioration de la qualité de l'eau dans l'impasse de la rue McIntyre par l'installation d'une capacité de purge. 5 275 $ 2 638 $ 1er juin 2017 Nairn et Hyman, Canton de Remplacement du matériau filtrant des deux filtres, réparations sous les drains, installation du nouveau matériau et remplacement de soupapes défectueuses à l'usine de traitement de l'eau Nairn Centre. 12 665 $ 6 333 $ 3 janvier 2018 Nairn et Hyman, Canton de Nettoyer tout le réseau de distribution pour éliminer l'accumulation de pellicule biologique et les sédiments dans les canalisations de la Ville de Nairn Centre. 11 250 $ 5 625 $ 1er septembre 2017 Neebing, Municipalité de Réfection du ponceau du chemin Belanger. 5 743 $ 2 872 $ 1er juin 2017 Neebing, Municipalité de Réfection du ponceau du chemin Jarvis Bay. 8 489 $ 4 244 $ 1er juin 2017 Neebing, Municipalité de Réfection du ponceau du chemin Lesnick. 8 475 $ 4 237 $ 1er juin 2017 Neebing, Municipalité de Réfection du ponceau du chemin Union School. 9 568 $ 4 784 $ 1er juin 2017 Neebing, Municipalité de Réfection du ponceau du chemin Larson. 9 847 $ 4 924 $ 1er juin 2017 Neebing, Municipalité de Réfection du ponceau de la rue Margaret. 6 346 $ 3 173 $ 1er juin 2017 Neebing, Municipalité de Réfection du ponceau du chemin Walker. 1 532 $ 766 $ 1er juin, 2017 Nipigon, Canton de Amélioration de l'infrastructure d'eau pluviale avec un nouveau jardin pluvial pour relever la qualité de l'eau pluviale évacuée. 20 000 $ 10 000 $ 1er juin 2017 Nipigon, Canton de Réfection du réseau de collecte des eaux pluviales et usées, des regards, des puisards et des conduites pluviales. 104 648 $ 52 324 $ 3 juillet 2017 North Bay, Ville de Prolongement des services d'eau et d'égout sanitaire vers le secteur Cedar Heights. 2 287 004 $ 1 143 502 $ 1er avril 2017 Northeastern Manitoulin and the Islands, Ville de Relocalisation et remplacement du contrôleur programmable de membrane à l'usine de traitement de l'eau Little Current. 50 000 $ 21 000 $ 1er mai 2017 Northeastern Manitoulin and the Islands, Ville de Réfection de la génératrice et du commutateur converteur du poste de pompage principal de Little Current. 15 000 $ 10 000 $ 1er juin 2016 Northeastern Manitoulin and the Islands, Ville de Réfection de la pompe à haute pression de l'usine de traitement de l'eau Sheguiandah. 10 498 $ 6 749 $ 1er mars 2017 O'Connor, Canton de Remplacement de ponceaux d'eau pluviale dans tout le canton, environ 62. 50 000 $ 25 000 $ 1er mai 2017 Oliver Paipoonge, Municipalité de Étude d'évaluation environnementale et remplacement des puits municipaux nord et sud de Rosslyn. 50 000 $ 25 000 $ 1er février 2017 Opasatika, Canton de Remplacement de la soupape d'interconnexion entre des puits de décantation. 5 000 $ 2 500 $ 1er février 2017 Opasatika, Canton de Optimisation du filtre au sable vert et des diffuseurs. 10 000 $ 5 000 $ 1er février 2017 Opasatika, Canton de Réparation de sept prises d'eau dans le canton pour améliorer l'efficacité du réseau de distribution de l'eau. 25 000 $ 12 500 $ 1er février 2017 Opasatika, Canton de Réparation et remplacement de cinq robinets d'arrêt pour améliorer le réseau de distribution de l'eau. 4 000 $ 2 000 $ 1er février 2017 Opasatika, Canton de Réparation du bâtiment du poste principal de pompage des eaux usées. 6 000 $ 3 000 $ 1er février 2017 Papineau-Cameron, Canton de Multiples systèmes de contrôle de l'eau pluviale - Réfections et améliorations structurales et remplacement de multiples ponceaux d'eau pluviale. 50 000 $ 25 000 $ 1er juin 2016 Parry Sound, Ville de Remplacement et surdimensionnement de toutes les conduites d'eau principales de la rue Waubeek. 96 976 $ 48 488 $ 1er mai 2017 Parry Sound, Ville de Remplacement d'un égout pluvial défaillant sur la rue Waubeek. 96 976 $ 48 488 $ 1er mai 2017 Parry Sound, Ville de Remplacement complet d'un égout sanitaire défaillant sur la rue Waubeek. 96 976 $ 48 488 $ 1er mai 2017 Parry Sound, Ville de Remplacement complet d'une vieille conduite de refoulement sanitaire qui fuit sur la rue Waubeek. 96 976 $ 48 488 $ 1er mai 2017 Parry Sound, Ville de Remplacement et surdimensionnement de toutes les conduites d'eau principales de la rue Prospect. 96 976 $ 48 488 $ 1er mai 2017 Parry Sound, Ville de Remplacement d'un vieil égout pluvial qui fuit sur la rue Prospect. 96 976 $ 48 488 $ 1er mai 2017 Parry Sound, Ville de Remplacement complet d'un égout sanitaire défaillant qui fuit sur la rue Prospect. 96 976 $ 48 488 $ 1er mai 2017 Parry Sound, Ville de Remplacement complet d'une vieille conduite de refoulement sanitaire qui fuit sur la rue Prospect. 96 976 $ 48 488 $ 1er mai 2017 Petawawa, Ville de Amélioration de la conduite d'eau principale sur la rue Mary, avec une conduite de 300 mm de diamètre. 273 249 $ 136 625 $ 1er mai 2017 Pickle Lake, Canton de Réfection du décanteur d'eaux usées, installation d'un râteau-palette de réservoir (chemin Cat Lake). 44 275 $ 22 138 $ 1er mai 2017 Pickle Lake, Canton de Remplacement d'une prise d'eau brisée près du 1, rue Koval, et amélioration de la conduite d'eau principale sur environ 30 mètres pour prévenir un gel futur. 19 074 $ 9 537 $ 6 mai 2017 Plummer Additional, Canton de Amélioration du drainage et du contrôle de l'érosion sur le chemin Plummer; installation d'un ponceau d'eau pluviale de 750 mm x 18 m sur 300 m du chemin Plummer. 50 000 $ 25 000 $ 1er mars 2017 Powassan, Corporation de la Municipalité de Réfection - Chemisage de conduite au 250, rue Clark - carrefour communautaire. 16 500 $ 8 250 $ 1er mai 2017 Powassan, Corporation de la Municipalité de Nouvelle pompe pour le poste de relèvement des eaux usées 1 au 288, rue Clark, en remplacement de l'ancienne pompe usée. 9 000 $ 4 500 $ 3 avril 2017 Powassan, Corporation de la Municipalité de Réfection de la conduite d'eaux usées au 74, avenue Queens. 2 500 $ 1 250 $ 12 juin 2017 Powassan, Corporation de la Municipalité de Réfection de la conduite d'eaux usées au 327, rue Edward. 2 500 $ 1 250 $ 1er août 2017 Powassan, Corporation de la Municipalité de Amélioration et remplacement de l'analyseur de chlore du poste de pompage de l'eau au 76, allée Fairview. 3 000 $ 1 500 $ 1er mai 2017 Powassan, Corporation de la Municipalité de Remplacement du débitmètre du poste de relèvement des eaux usées 2, au 76, autoroute 534. 5 000 $ 2 500 $ 1er juin 2017 Powassan, Corporation de la Municipalité de Amélioration de la pompe du poste de relèvement des eaux usées 2, au 76, autoroute 534, assurant le tiers des services d'eaux usées dans la municipalité. 4 000 $ 2 000 $ 15 mai 2017 Rainy River, Ville de Remplacement de conduites d'eau et d'égout sanitaire du 100 au 500, avenue Atwood, desservant 20 bâtiments résidentiels et commerciaux. 151 580 $ 75 790 $ 15 juillet 2016 Red Rock, Canton de Amélioration du chemisage d'un réservoir d'eau de l'usine de traitement de l'eau. 53 911 $ 26 956 $ 1er juin, 2017 Redditt, Régie locale des services publics de Branchement de conduites secondaires de distribution d'eau depuis le réseau de Redditt vers 44 résidences locales. 50 000 $ 25 000 $ 21 août 2017 Sables-Spanish Rivers, Canton de Projet de réfection par le chemisage du château d'eau qui alimente le réseau de traitement de l'eau desservant 500 clients. 50 000 $ 25 000 $ 1er mai 2017 Schreiber, Canton de Étude de faisabilité et conception détaillée d'un château d'eau potable. 98 007 $ 49 004 $ 1er mai 2016 Sioux Lookout, Municipalité de Réfection de l'infrastructure d'eau et d'égout sanitaire de la rue Queen. 317 000 $ 158 500 $ 1er avril 2017 Smooth Rock Falls, Ville de Remplacement de l'égout sanitaire de 450 mm depuis Fourth Street jusqu'à l'intersection de l'avenue Hollywood/Sixth Street. 136 106 $ 68 053 $ 28 octobre 2016 Spanish, Corporation de la Ville de Chemisage du château d'eau. 81 464 $ 40 732 $ 1er mai 2017 St. Joseph, Canton de Réfection de composantes du système de traitement et d'approvisionnement de l'eau, notamment la pompe de puits, les pompes à haute pression, la pompe à incendie et l'équipement d'analyse. 50 000 $ 25 000 $ 1er janvier 2017 St.-Charles, Corporation de la Municipalité de Projet de débitmètre du bassin d'eaux usées de St.-Charles. 11 250 $ 5 625 $ 15 mai 2017 Tehkummah, Canton de Acquisition et installation d'un système Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). 50 608 $ 25 304 $ 1er mai 2017 Temiskaming Shores, Ville de Remplacement des filtres de déferrisation de l'usine de traitement de l'eau de l'avenue McCamus. 344 282 $ 172 141 $ 1er mai 2017 Terrace Bay, Canton de Remplacement de l'émissaire d'évacuation des eaux usées de la promenade Lakeview et du chemin Kenogami. 166 101 $ 83 051 $ 1er mars 2017 Thessalon, Ville de Réfection de l'égout pluvial de la rue River. 60 000 $ 30 000 $ 1er avril 2017 Thessalon, Ville de Installation d'un égout pluvial sur la rue Main et l'allée Mill. 50 000 $ 25 000 $ 1er avril 2017 Thessalon, Ville de Étude de faisabilité, analyse hydraulique et évaluations géotechnique et environnementale pour une installation de stockage de l'eau. 44 739 $ 22 370 $ 1er mars 2017 Thorne, Régie locale des services publics de Amélioration des immobilisations de l'usine de traitement de l'eau Thorne. 50 000 $ 25 000 $ 1er janvier 2017 Thornloe, Village de Amélioration de la clôture de sûreté et sécurité du périmètre du bassin d'eaux usées. 12 500 $ 6 250 $ 1er juillet 2017 Thornloe, Village de Amélioration de l'installation de débitmètre et construction d'un bâtiment protecteur isolé. 10 000 $ 5 000 $ 1er juillet 2017 Thunder Bay, Ville de Amélioration du drainage et aménagement à faible impact à Birch Point et Jumbo Gardens 163 500 $ 81 750 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Construction d'un égout pluvial de 1 200 mm de la rivière McIntyre jusqu'à la rue Balmoral, et direction nord vers la rue John. 202 500 $ 101 250 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Prolongement de bassins récepteurs à de multiples endroits pour améliorer le drainage local. 25 000 $ 12 500 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Réparation après évaluation d'émissaires d'eau pluviale. 12 500 $ 6 250 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Construction d'un égout pluvial de 375 mm des rues Burris et Margaret jusqu'à 100 m au nord, pour régler des problèmes locaux de drainage de surface. 35 000 $ 17 500 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Remplacement d'un égout pluvial sur les rues Egan et Algoma jusqu'à la rue Garrard. 25 000 $ 12 500 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Installation d'un égout pluvial sur l'avenue Crescent et le croissant Cox jusqu'à 80 m au nord. 20 000 $ 10 000 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Installation d'un égout pluvial de 600 mm sur les rues Frederica et Neebing Ouest jusqu'à l'impasse. 160 000 $ 80 000 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Réalisation d'une étude de génie hydraulique sur le drainage dans le secteur d'Intercity. 312 500 $ 156 250 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Construction d'un émissaire d'évacuation pluvial de 300 mm sur l'avenue Prospect. 25 000 $ 12 500 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Amélioration du drainage du fossé Lyon, avec capacité accrue. 50 000 $ 25 000 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Construction d'un double émissaire d'évacuation pluvial de 1 200 mm sur la rue James et à la rivière Neebing, jusqu'à la promenade Churchill. 500 000 $ 250 000 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Construction d'un émissaire d'évacuation pluvial de 1 500 mm sur la rue James et à la rivière Neebing, jusqu'à la promenade Riverview 125 000 $ 62 500 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Construction d'un émissaire d'évacuation pluvial de 450-525 mm du croissant McGill jusqu'au secteur des rues Dalhousie/McMaster. 125 000 $ 62 500 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Inventaire et évaluation de l'état de toute l'infrastructure pluviale municipale. 125 000 $ 62 500 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Amélioration du drainage sur First Avenue, avec conception et construction de 150 m d'égout pluvial. 50 000 $ 25 000 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Conception d'un plan complet de gestion de l'eau pluviale et de ruissellement pour l'installation de recyclage et de déchets solides. 75 000 $ 37 500 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Construction d'un égout sanitaire séparé de 300 mm sur la rue Archibald, entre les rues Dease et Leith. 387 500 $ 193 750 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Remplacement d'un égout sanitaire de 250 mm sur la rue Court, entre les rues John et Bay. 325 000 $ 162 500 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Remplacement de branchements d'égout sanitaire sur First Avenue, entre l'avenue Memorial et le chemin Fort William. 50 000 $ 25 000 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Construction d'un égout pluvial séparé de 375-450 mm sur les rues Selkirk et Arthur jusqu'à Cuthbertson Place, et de Cuthbertson Place jusqu'aux rues Selkirk et Franklin. 63 250 $ 31 625 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Construction d'un égout sanitaire séparé de 525 mm de la rue Brodie et la rivière Neebing jusqu'à la rue Dease Street 360 800 $ 180 400 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Construction d'un égout pluvial séparé de 450 mm de l'avenue Murray et la rue Franklin jusqu'à la rue Selkirk. 115 500 $ 57 750 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Construction d'un égout pluvial séparé de 450 mm des rues Isabella et Franklin jusqu'à la rue Selkirk. 115 467 $ 57 733 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Construction d'un égout pluvial séparé de 300 mm sur la rue McGillivray. 22 000 $ 11 000 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Chemisage au mortier de ciment de conduites d'eau principales de 150 mm en fonte dans le quadrilatère rue Hallam/avenue Dewe/rue Dacre/avenue Hodder. 369 847 $ 178 924 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Remplacement d'une conduite d'eau principale de 150 mm en fonte des rues Court et John jusqu'à la rue Bay. 352 500 $ 176 250 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Remplacement d'une conduite d'eau principale de 525 mm en fonte de First Avenue et avenue Memorial jusqu'au chemin Fort William, et sur l'avenue Winnipeg entre First Avenue et la rue Beverly. 417 500 $ 208 750 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Programme de remplacement de ponceaux des chemins Hilldale et Trendiak. 50 000 $ 25 000 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Construction par aménagement à faible impact d'installations de gestion de l'eau pluviale dans le bassin du ruisseau McVicar. 14 000 $ 13 000 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Conception et construction de jusqu'à dix installations de gestion de l'eau pluviale avec aménagement à faible impact. 712 500 $ 356 250 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Construction par aménagement à faible impact d'une installation de gestion de l'eau pluviale dans le parc George Burke. 50 000 $ 25 000 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Amélioration et approfondissement du fossé du chemin Sandy Beach. 25 000 $ 12 500 $ 1er juin 2017 Thunder Bay, Ville de Amélioration du drainage du chemin Highgate, comprenant conception et construction. 75 000 $ 37 500 $ 1er juin 2017 Wawa, Municipalité de Réfection du réservoir d'eau et reconstruction opérationnelle et technique (village de Michipicoten River). 95 000 $ 47 500 $ 1er avril 2017 Wawa, Municipalité de Acquisition et installation de nouvel équipement de déchloration du réservoir d'eau (village de Michipicoten River). 100 000 $ 50 000 $ 1er janvier 2017 Wawa, Municipalité de Étude de définition des mesures nécessaires pour éliminer le trihalométhane de l'eau potable. 74 318 $ 37 159 $ 1er mai 2017 West Nipissing, Municipalité de Déplacement d'une soupape d'arrêt dans l'usine de traitement de l'eau de la rue Nipissing, Sturgeon Falls. 7 500 $ 3 750 $ 1er février 2017 West Nipissing, Municipalité de Amélioration structurale de la conduite de refoulement des eaux usées au prolongement de la rue Holditch. 150 000 $ 75 000 $ 1er mai 2017 West Nipissing, Municipalité de Prolongement structural des services d'eau pour compléter la boucle sur la rue Railway. 50 000 $ 25 000 $ 1er mai 2017 West Nipissing, Municipalité de Remplacement des conduites d'eau principales de la rue Main. 25 000 $ 12 500 $ 1er mai 2017 West Nipissing, Municipalité de Remplacement et prolongement de la conduite d'eau principale de la rue Ramsay. 25 000 $ 12 500 $ 1er mai 2017 West Nipissing, Municipalité de Amélioration structurale des services d'eau dans le secteur Sand Hill. 125 000 $ 62 500 $ 1er mai 2017 West Nipissing, Municipalité de Amélioration des services d'eau du chemin Sabourin. 50 000 $ 25 000 $ 1er mai 2017 West Nipissing, Municipalité de Prolongement des services d'eau de la rue Bay jusqu'au parc industriel. 50 000 $ 25 000 $ 1er mai 2017 West Nipissing, Municipalité de Amélioration des regards de brique à de nombreux endroits partout dans Sturgeon Falls. 24 375 $ 12 188 $ 1er mai 2017 White River, Canton de Remplacement de la conduite principale d'égout et d'eaux usées (conduite de refoulement) approximativement depuis le poste de pompage de la rue Ontario. 165 240 $ 82 620 $ 1er juin 2017

