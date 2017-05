Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie - Québec annonce des modifications au fonds







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Des modifications ont été apportées au Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie afin de le rendre plus performant et d'assurer une utilisation optimale de son enveloppe budgétaire.

La vice-première ministre et ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et en présence du député de Trois-Rivières, M. Jean-Denis Girard, du député de Champlain, M. Pierre Michel Auger, et du député de Saint-Maurice, M. Pierre Giguère.

Les principales modifications sont les suivantes :

Le fonds, dont le soutien financier devait prendre fin le 31 mars 2018, voit son enveloppe reconduite jusqu'à ce qu'elle soit totalement engagée ou jusqu'au 31 mars 2023, ce qui permettra la poursuite des efforts de diversification économique déjà bien amorcés.

L'enveloppe de 50 millions de dollars qui avait été réservée pour les territoires autres que ceux de la MRC de Bécancour et la ville de Trois-Rivières et dont les sommes ont été totalement engagées est bonifiée de 25 millions de dollars. Ce montant additionnel sera alloué à des projets réalisés dans les MRC qui sont dévitalisées à valeur de 1 et qui ont des besoins importants en matière de diversification, soit :

Nicolet - Yamaska et L'Érable, pour le Centre-du-Québec;

Shawinigan , Mékinac, La Tuque , Maskinongé et Les Chenaux , pour la Mauricie.

, Mékinac, , Maskinongé et , pour la Mauricie. Les aides financières consenties pour le financement d'études pourront atteindre 10 % de l'enveloppe globale du fonds, au lieu de 5 %.

Des mesures d'assouplissement pour les projets d'entreprises du secteur touristique ont été définies.

Pour la MRC de Bécancour et la ville de Trois-Rivières, sont maintenant admissibles :

les projets de soutien à la relève entrepreneuriale;



les entreprises du secteur primaire ayant un projet de première transformation ou de production de culture en serre de produits alimentaires;



les coûts reliés aux équipements et à l'immobilisation pour les projets d'investissement liés à des accélérateurs d'entreprises.

Citations :

« Ce fonds est un véritable levier de développement économique pour les régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie. Les modifications proposées tiennent compte des préoccupations du milieu et permettront de réaliser encore davantage de projets structurants, qui répondront toujours plus aux objectifs de ces deux régions dynamiques sur le plan de la diversification économique. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Grâce à ce fonds, nous pouvons attirer des investissements importants et favoriser la création d'entreprises innovantes dans les régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie. Sa mise sur pied et les modifications qui y sont apportées à présent confirment l'engagement de notre gouvernement de stimuler la création d'emplois et de richesse au profit de la vigueur de l'économie régionale. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le Fonds de diversification économique du Centre?du?Québec et de la Mauricie offre des outils financiers souples aux PME.

Il permet entre autres de soutenir la création, le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.

