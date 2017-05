ABB renforce son engagement envers le Canada







Le nouveau siège social d'ABB au?Canada ouvre ses portes à Montréal; trois commandes importantes pour des solutions numériques

MONTRÉAL, 24 mai 2017 /CNW/ - ABB a célébré aujourd'hui l'ouverture officielle de son nouveau siège social canadien de pointe de 90 millions de dollars et son Centre d'innovation client réunissant sous un même toit 700 employés qui étaient auparavant répartis dans six établissements de la grande région de Montréal. Le nouveau Campus Montréal d'ABB regroupe également des activités de recherche et de développement, de fabrication, d'assemblage et d'essais de la chaîne de valeur de l'énergie d'ABB.

« Le nouveau siège social réitère l'engagement d'ABB envers le Canada à titre de marché en expansion et une base importante de clients », explique le président et chef de la direction d'ABB, Ulrich Spiesshofer. « Il renforce notre habileté à fournir une offre de pointe unique à nos clients et à les soutenir grâce à la transformation numérique de leurs activités. Nous sommes au coeur de la quatrième révolution industrielle, et le site a été conçu de manière à permettre à notre effectif de générer de la valeur pour les entreprises canadiennes », ajoute-t-il.

Le Campus Montréal accueille également le Centre d'innovation client d'ABB offrant une vitrine à l'offre numérique complète de l'entreprise, ABB?AbilityTM. En combinant l'expertise approfondie des domaines à la connectivité au réseau et aux plus récentes technologies et innovations numériques d'ABB, ABB AbilityTM met au point des solutions et des services puissants capables de résoudre les enjeux auxquels font face les entreprises et de générer des occasions d'affaires tangibles.



« Le nouveau campus permet une plus grande collaboration avec nos partenaires d'affaires, ainsi qu'avec le secteur académique et celui de la recherche », déclare Nathalie Pilon, présidente d'ABB?au Canada. Les technologies de pointe d'ABB favorisent l'efficacité énergétique et alimentent l'écosystème de l'innovation du Canada de maintes façons. En plus de démontrer tout le potentiel d'ABB AbilityTM, le siège social héberge également notre nouveau centre d'excellence en mobilité électrique nord-américain », a-t-elle expliqué.

Le centre d'excellence en mobilité électrique d'ABB a été mis sur pied afin de partager l'expertise avec les clients et les partenaires canadiens dans le secteur des technologies de mobilité électrique. Il permettra de soutenir le développement de réseaux de transport écoénergétique et respectueux de l'environnement, notamment des autobus et des trains électriques, et réunira des exploitants en transport urbain, des services publics d'électricité et des experts en ingénierie pour relever les défis liés à la construction de villes intelligentes et aux solutions de mobilité durable du Canada.

Fidèle à la vision de développement durable, ABB convoite la certification LEED argent pour Campus Montréal en reconnaissance de sa dimension durable au chapitre de la conception, de la construction et de l'exploitation.

Ce nouvel établissement traduit parfaitement le vaste engagement de longue date d'ABB à l'égard du Canada. En parallèle, la société a annoncé un certain nombre de projets canadiens d'envergure. Parmi ceux-ci figurait une entente visant à moderniser dix grands navires de mer pour la Garde côtière canadienne, en leur fournissant des systèmes de propulsion améliorés. La mise à niveau combinée au service de diagnostic à distance d'ABB pour les opérations maritimes permettra à la Garde côtière canadienne de prolonger la vie opérationnelle des navires de 20 ans.

Dans le cadre d'un autre projet de développement, ABB a été nommée à titre de fournisseur technique clé pour la nouvelle mine et des installations de traitement de Nemaska Lithium. ABB assurera la gestion globale du projet, et les études pour l'électrification et l'automatisation complète des sites de production.

De plus, ABB a annoncé qu'elle fournirait une sous-station intégrée destinée à un important centre de données exploité par Hypertec au Québec. Afin de répondre à la demande croissante, la nouvelle sous-station permettra d'accroître l'alimentation électrique de l'installation de 25 à 120 kilovolts.

Forte de plus de 100 ans d'expérience en matière d'innovation au?Canada, ABB est responsable de la construction d'une grande partie du réseau électrique national. ABB?emploie 4 000 personnes au Canada dans 55 établissements, et figure au palmarès des meilleurs employeurs du Canada en 2017.

