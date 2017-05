Huawei tient son cinquième Sommet financier mondial à Pékin







- Un écosystème ouvert et une innovation en matière de TIC accélèrent la gestion bancaire dans le nuage

PÉKIN, 24 mai 2017 /PRNewswire/ -- Le 23 mai 2017, Huawei a tenu son cinquième Sommet financier mondial placé sous le thème « Conduire de nouvelles TIC, alimenter la transformation numérique de la finance » à Pékin, en Chine. Rassemblant plus de 800 clients de la finance et des experts du secteur nationaux et étrangers, dont la China Construction Bank (CCB), l'Agricultural Bank of China (ABC), la China Merchants Bank (CMB), l'Asian Banker, la Barclays, Intel et Infosys, le Sommet a exploré les dernières innovations en matière de TIC et les meilleures pratiques mondiales pour accélérer la transformation numérique des institutions financières.

Accélérer la mise sur le nuage et la numérisation des institutions financières

S'exprimant sur les tendances des banques de l'avenir, Liu Limin, président des services financiers du groupe des activités d'entreprise de Huawei, a commenté : « À l'avenir, les banques se transformeront en entreprises technologiques avec des licences bancaires. Les institutions financières étant des plateformes, des actifs et du personnel, la chaîne d'approvisionnement sera connectée plus efficacement. En adéquation avec la stratégie 'plateforme + écosystème' de Huawei, nous nous engageons à aider les fournisseurs de services financiers à construire une infrastructure et des plateformes TIC qui présentent une architecture flexible, une analyse précise, une collaboration efficace, une innovation des canaux et une gestion garante de la sécurité. Nous croyons que les plateformes avancées de TIC sont essentielles pour que les institutions financières puissent offrir des services avancés, des produits personnalisés et une gestion intelligente des clients. Par ailleurs, nous nous attachons à promouvoir le développement d'un écosystème ouvert pour aider à accélérer la gestion financière dans le nuage ».

Pendant le Sommet, les intervenants invités ont également partagé leurs perspectives sur les banques de l'avenir et apporté des idées et de meilleures pratiques pour accélérer la mise sur le nuage et la numérisation des banques :

Emmanuel Daniel , fondateur et président du conseil d'Asian Banker, a commenté : « La concurrence se faisant plus pressante sur le secteur, les services financiers vont de plus en plus être définis par les choix des clients et les plateformes, et non pas par les banques. Aujourd'hui, les prestataires de services financiers adoptent l'intelligence artificielle et les analyses de données pour atteindre efficacement les clients ciblés. Ils doivent rester à la pointe des technologies émergentes, telles que l'apprentissage automatique et les voitures autonomes, qui chamboulent l'économie et la façon dont les gens vivent et travaillent ».

Jin Panshi, directeur général du département de gestion informatique chez China Construction Bank (CCB), a partagé sa vision sur la façon dont la banque a tiré parti de la numérisation pour lancer une transformation en profondeur au sein de l'organisation. Il a déclaré : « Le modèle de transformation numérique trois en un de CCB comporte un cadre de travail au niveau de l'entreprise qui mène la transformation des activités, la transformation technologique et la transformation de la mise en oeuvre. Une architecture informatique convergente « centralisée + distribuée » étaye désormais le développement convergé et intelligent des applications et des services novateurs et diversifiés de CCB. Cette initiative de transformation numérique nous a aidé à passer d'une approche compartimentée au niveau du département à une approche unifiée au niveau de l'entreprise, permettant de nouveaux services financiers et de nouvelles possibilités pour la banque ».

Yao Huiya, directeur de la recherche sur l'innovation, Webank, pense que : « Le nuage est la meilleure méthode pour apporter une innovation technologique financière ». Sur la base d'une plateforme d'infrastructure informatique efficace, ouverte et autogérée, Webank a conjugué ses forces avec Tencent Cloud pour construire un écosystème 'nuage + banque' qui prend en charge les innovations technologiques financières normalisées, apporte des services financiers améliorés aux petites entreprises et aux clients et offre 'un logiciel en tant que service + industrie' (SaaS+industrie) aux entreprises dans la finance et d'autres secteurs d'activités traditionnels. »

De nouveaux partenariats et des solutions complètes pour le secteur financier

Pendant le Sommet, ABC et Huawei ont signé un accord de partenariat stratégique. En vertu de cet accord, Huawei va optimiser et intégrer une architecture au sein des nombreux centres de données et centres de services d'ABC pour soutenir ses opérations internationales en plein essor. Par ailleurs, Pactera et Huawei ont conjointement lancé une solution principale de gestion bancaire numérique distribuée qui cible la finance mobile, ce qui répondra aux différentes demandes des clients pour les services bancaires mobiles et les services financiers via Internet.

Huawei a présenté 12 grandes solutions pour l'industrie financière à travers des cas de figure et des démonstrations interactives dans trois grands domaines de la sous-exposition : « Finance sur le nuage », « Finance sur les Big data » et « Finance tous canaux ».

Les solutions de Huawei pour l'industrie financière ont été déployées dans plus de 300 institutions financières à l'échelle mondiale, dont six des dix meilleures banques au monde. En Europe, Asie Pacifique, Russie et dans d'autres régions, les plus grandes solutions de Huawei ont été déployées par les clients financiers locaux grand public ; en Chine, Huawei est devenu le fournisseur d'équipement informatique des quatre plus grandes banques publiques.

Pour obtenir de plus amples informations sur le Forum financier mondial de Huawei qui s'est tenu au Shangri-La Hotel de Pékin, veuillez visiter http://e.huawei.com/topic/finance2017-en/index.html.

