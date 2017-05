Le gouvernement annonce des mesures supplémentaires pour régler les problèmes de paye liés à Phénix







Investir dans le personnel et la technologie pour stabiliser les services de paye de la fonction publique

OTTAWA, le 24 mai 2017 /CNW/ - Dans tout le pays, des employés et leurs familles font toujours face à des difficultés financières et au stress qui en découle en raison des problèmes de paye.

Le Groupe de travail des ministres chargés d'atteindre la stabilité du système de paye a annoncé aujourd'hui un investissement de 142 millions de dollars consacrés à la fois au personnel et à la technologie dans le cadre d'une approche par étape adoptée en vue de régler le problème.

Le gouvernement embauchera des employés supplémentaires afin de traiter les mouvements de paye et mettre en oeuvre les conventions collectives. De plus, les bureaux satellites demeureront ouverts aussi longtemps que nécessaire pour fournir une capacité d'appoint et traiter les cas spécialisés. Ensemble, ces ressources supplémentaires accéléreront le traitement des mouvements en suspens et réduiront les délais d'attente.

En plus des investissements en matière de capacité, Services publics et Approvisionnement Canada mettra également en oeuvre un nouvel outil de gestion des cas qui permettra aux conseillers en rémunération de mieux suivre les mouvements de paye et de répondre aux demandes des employés avec des renseignements à jour et précis. Au fil du temps, cela permettra au Centre des services de paye de la fonction publique de mieux communiquer avec les employés lorsque ces derniers voudront obtenir des renseignements supplémentaires sur leur dossier.

Citations

« Personne ne devrait avoir à subir l'absence de paye ou une paye inexacte. Notre gouvernement prend les mesures nécessaires pour régler le système de paye, de sorte que les employés reçoivent toujours ce qui leur est dû, sans retard. Nous corrigeons les erreurs du passé et nous mettons les services de paye de la fonction publique sur la voie de la durabilité en investissant dans le personnel, la technologie et les services nécessaires pour exploiter un système de paye fiable et moderne au profit de tous les fonctionnaires. »

Steven MacKinnon

Secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

Un soutien fiscal est également offert aux employés qui ont éprouvé des difficultés avec leurs impôts. Ceux-ci peuvent demander un remboursement allant jusqu'à 200 $ pour les services consultatifs auxquels ils ont fait appel pour leurs impôts sur le revenu de 2016 ou 2017. Cela s'ajoute aux réclamations que peuvent soumettre les employés pour les dépenses personnelles en lien avec les problèmes de paye.

Le Groupe de travail des ministres chargés d'atteindre la stabilité du système de paye a été annoncé par le premier ministre Justin Trudeau le 27 avril 2017.

Les problèmes du système de paye Phénix

